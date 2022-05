Comentario zeta

Carlos Z. cadena

El gobernador reconoce que el ejercicio del recurso público debe ser transparente y para obras prioritarias

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, nuevamente volvió a tocar el tema de la transparencia donde advirtió la importancia de que el recurso público se ejerza a través de un trabajo transparente en el que además de las autoridades gubernamentales, participen la iniciativa privada y la sociedad civil. Al encabezar la instalación del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y tomar protesta a sus integrantes, el mandatario estatal, aseguró que este acto enriquece y fortalece las tareas del gobierno, pues ayudará a que las distintas acciones y el presupuesto para las obras más urgentes, estén a la vista de la ciudadanía.

El titular del Ejecutivo expresó que además de proporcionar certeza jurídica a la propiedad de las personas, es fundamental enfocarse en el crecimiento del índice de desarrollo humano, sobre todo en los territorios que más requieren de una inversión efectiva que dé a la población mayor movilidad y la posibilidad de sacar sus productos y mercancías.

“Tenemos todo un sistema de normas e instrumentos para hacer un trabajo más cercano a las necesidades de la gente, de una forma democrática, sin discriminación; es aquí donde juega un papel importante este consejo, porque va de la mano con las políticas públicas y el Plan Nacional de Desarrollo, al cual estamos muy cercanos”, dijo Escandón.

Trascendió que este organismo requiere de la coordinación equitativa y transparente de todos los actores que inciden en el territorio, pues su labor está ligada al proyecto de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial que elabora la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en torno a la planeación concurrente y objetiva de políticas de ordenamiento territorial para procurar bienestar, en un horizonte de largo plazo hacia el 2040.

Ojalá que también estos llamados de la transparencia en las obras públicas vayan para los oídos de los Presidentes Municipales, quienes la mayoría repiten su “valemadrismo” con la operación y ejercicio de la obra pública municipal, donde sigue todavía la figura de los moches y el diezmo. Ya habrá tiempo para platicar más al respecto.

Senador Eduardo Ramírez, pide que el FONDEN no debe desaparecer.

Quien volvió a poner los puntos sobre las ies, fue el Senador y Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, quien demandó al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, un presupuesto seguro que sirva para mitigar los efectos de los fenómenos naturales en nuestro país, que vendría a sustituir el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). En el marco de una reunión con el secretario de Hacienda, Eduardo Ramírez destacó que este tipo de Fondos no deberían desaparecer, sino más bien reconsiderarse o sustituirse, sobre todo, aquellos que son importantes para brindar seguridad al pueblo mexicano.

“En este momento lo estamos viviendo, con las inundaciones en Tabasco y en la parte del norte de Chiapas. Somos un estado donde tenemos de manera constante terremotos, sismos, inundaciones y no estamos al margen de ese tipo de eventualidades naturales”, señaló el legislador chiapaneco.

Brito: Este es un gobierno diferente, no hay pretextos para bloqueos.

Ante el fenómeno de los bloqueos carreteros que se vienen suscitando en Chiapas, con estudiantes y pobladores de algunos municipios, y donde ha habido funcionarios retenidos, y que hasta ahora no se ha aplicado la ley, el flamante Secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, reconoció que este es un gobierno diferente, que da la cara y utiliza el diálogo como la única herramienta para encontrar soluciones a los problemas, pero hay que tomar conciencia que con realizar los bloqueos se perjudica severamente a la sociedad y productividad de la región. Pidió a todos los pobladores, organizaciones y grupos disidentes a conducir sus demandas por la vía de la legalidad y evitar bloqueos carreteros que sólo afectan la economía local.

El responsable de la política interior de Chiapas, Ismael Brito dijo que, si bien la manifestación es un libre derecho de todas y todos, este debe realizarse siempre garantizando el libre tránsito, «hoy no hay pretexto de que no atendemos, todos en la Secretaría General de Gobierno estamos obligados a intervenir en los posibles conflictos, llamar a las partes involucradas y ser mediadores en la búsqueda de acuerdos».

Rapiditas. – Acusan que el expresidente del PRD estatal César Espinosa Morales fue señalado como el principal promotor y artífice de la destitución y encarcelamiento del alcalde de Pantelhó, Santos Hernández López, debido a que se negó a la entrega de diezmos al ex dirigente partidista. Olaf Ballinas, abogado defensor del ex alcalde y Josefa Cruz Juárez, esposa del ex edil, aseguran que la destitución y encarcelamiento del ex alcalde de ese municipio obedece a un quiebre político entre éste y Espinosa Morales, debido a que el hoy ex edil se negó a la entrega de diezmos que no correspondían al actual secretario general del PRD en Chiapas…. La cuarta trasformación está trayendo estereotipos nuevos de la política y que ha levantado mucha polémica, por ejemplo, dentro de los encargados de algunas oficinas municipales y hasta dela geografía estatal, del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se les llama “referentes” o que son personajes representativos al interior de este partido político y que arrastran una gran oportunidad para ser representantes populares. En el caso del PRI, se aventaron la “jalada”, de crear “delegados de activismo político”, que serán los referentes justamente para lanzarlos a un cargo de representación popular…Ayer asumió la titularidad de la Asociación de Columnistas Chiapanecos, el compañero Pascual Cruz Galdámez, quien también inauguró nuevas oficinas de prensa de esta importante Asociación. Aparte del corte del listón simbólico con estas oficinas de la ACOCHI, hubo un ágape gastronómico entre todos los que conforman esta agrupación e invitados especiales y por la mañana celebraron un año más del natalicio de la muerte del “Héroe civil por excelencia” Belisario Domínguez. Así las cosas… En Comitán, señalan que con su salida de la Presidencia dela Mesa Directiva del Congreso del Estado Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, se convierte en la aspirante más fuerte a la Presidencia Municipal, aunque sea del PT, pero que es el partido que ha hecho alianza con los cuadros del Presidente López Obrador. Inclusive hay indicadores que la diputada local podría ser Estrella Yamileth Molina Guerra actual dirigente municipal del PVEM. Aquí será una alianza contundente con MORENA-PT y PVEM y de regalo la suma si quieren los partidos satélites locales. Son féminas también que tienen mucho reconocimiento en el principal edificio de la plaza central. ¿Será? DIXE

PD: El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, -si las cosas no cambian por lo que viene ocurriendo en Quintana Roo y Yucatán-, tiene programado para hoy jueves una agenda con programas federales en Palenque Chiapas.