Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El gobierno federal debe de voltear más los ojos a los estados más pobres del país

*A frontera sur le urgen medidas contundentes por coronavirus

Somos los seres humanos que Dios hizo que estuviéramos viviendo esta pesadilla amarga de la pandemia en la era moderna y de las herramientas tecnológicas, y la situación no deja de ser preocupante ante la amenaza del virus conavid 19, que sigue matando a personas en varios países del mundo, y aquí en nuestro México, también aumentan los números de contagiados y los fallecimientos, sin embargo nos dicen las autoridades del sector salud federal que si no tomamos en cuenta en nuestro país las recomendaciones preventivas de “Quedarse en casa”, “guardar la sana distancia” o “lavarse las manos al menos unas 30 veces al día y no tocarse la cara”, los números serán trágicos dentro del pueblo mexicano.

Difícil decirlo y reconocerlo, pero será más grave si no lo reconocemos y advertirnos sobre todo en una emergencia nacional, que, si la población mexicana no quiere acatar las recomendaciones preventivas, la situación empeorará en materia de salud, porque quienes no cumplamos con estas medidas de salud, inmediatamente nos consideramos ser los promotores de que esta epidemia se multiplique, y nos convirtamos en los asesinos de nuestra propia familia. La situación es poderosamente complicada y grave.

Eso es lo que significa una pandemia sino obedecemos las ordenes sobre todo ahora que nos toca este contagio mundial cuando se viven con las herramientas tecnologías como las redes sociales, que en segundos nos llega la información, muy contrario a los seres humanos que vivieron la pandemia en el siglo XV en Europa y con la peste bubónica la de 1920 con la gripe española, donde no existía la información inmediata.

El gobierno federal mexicano debe de voltear más los ojos a los estados más pobres del país, a su frontera sur, que sufre la ignorancia de su gente, y se complica más la vida al no aceptar las medidas de prevención. A eso hay que sumarle el fenómeno de los migrantes que hacen más peligrosa el escenario, porque los 60 o 70 mil extranjeros diseminados en Tapachula, se extralimita más el peligro de contagio, porque la gente extranjera sencillamente no se está cuidando mucho menos sabe que existe campañas de salud pública.

Nadie puede negar que los riesgos poblacionales en las entidades federativas del sur del país, como Chiapas, Oaxaca Guerrero y otros, son más altos, porque nuestra gente es más incisiva a que todo le vale un soberano cacahuate, y se convierte en un ente que no le interesa su salud, y vaya usted a saber si es por la misma ignorancia que se guarda en el sur de México con millones de mexicanos pobres, analfabetas y que viven en la montañas y cerros. Inclusive las medidas preventivas deben de ser más directas para diversos tipos poblaciones de mexicanos a lo largo y ancho del todo territorio nacional. ¿O que no hay diversas clases de mexicanos en la República Mexicana? Al menos así no los endilgan y nos tratan las autoridades federales.

No es lo mismo el contravirus en el norte, o en el centro, que, en el sur del país, aunque se alega que se disparara más en los grandes centros poblacionales, pero se dice eso porque es la gente que muerta se va a contar, pero en el sur, ¿quién los cuenta, o a quienes les conviene decir que murieron de decenas de miles de mexicanos de diversas entidades pobres del país?

Definitivamente a la frontera sur, le urgen medidas más contundentes y más humanas. Con pandemias o no pandemias seguimos siendo los mexicanos de segunda categoría, en Chiapas, en Oaxaca y Guerrero. ¿O acaso no?

El gobernador instruye rehabilitar clínicas y hospitales para atender la contingencia de la pandemia

En Chiapas, los esfuerzos son titánicos con las autoridades de Chiapas, y para ello el gobernador Rutilio Escandón, ha instruido todo a la estructura gubernamental estatal, para que se atienda con prontitud y responsabilidad el tema de la pandemia y ahora en México, con la dosis de emergencia nacional. Las instrucciones que recorren la geografía estatal son instrucciones muy contundentes y categóricas para hacerle frente y pese a todo el centralismo federal, Chiapas no ceja y se yergue valiente para decir aquí estamos para entrarle a la emergencia nacional.

Para ello se han ordenado habilitar clínicas y hospitales, crear estrategias de atención inmediata para los que se enfermen, y buscar una consolidación unificada de salud estatal para decirle a los enfermos de Chiapas, aquí estamos ante la contingencia con el corazón valiente de que es y se compone Chiapas.

Por lo pronto, al encabezar un recorrido por la Clínica de Atención Respiratoria de 40 camas, habilitada de manera alterna en el Centro de Convenciones y Poliforum de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, donde dijo que Chiapas está preparado para atender la contingencia del COVID-19, con dignidad y profesionalismo porque cuenta con un gran equipo médico y tecnológico, así como suficientes medicamentos.

“Estamos invirtiendo en todo lo necesario en materia de salud, no vamos a escatimar recursos y menos ahora que tenemos esta problemática sanitaria que afecta al mundo, al país y que está presente en nuestra entidad”, dijo.

Luego de recibir información técnica sobre la logística y operatividad de este complejo médico especializado, acompañado del secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, el mandatario resaltó que, aunque Chiapas se trabaja con plena coordinación y comunicación con los consejos Nacional y Estatal de Salud, para cumplir con responsabilidad todos los protocolos de prevención y control sanitario.

Escandón Cadenas explicó que también se han instalado clínicas alternas de atención respiratoria en los municipios de Tapachula, Palenque, Reforma, Pichucalco, San Cristóbal de Las Casas y Comitán, las cuales cumplen con todas las características y requerimientos técnicos y médicos para albergar y brindar atención urgente a la población que la requiera.

Asimismo, hizo un llamado a la población de los 124 municipios a tomar con seriedad las recomendaciones emitidas por los tres órdenes de gobierno como son: respetar sana distancia, realizar lavado constante de manos, quedarse en casa y evitar aglomeraciones. En fin.

*Medidas del Consejo de Salubridad ante el Covid-19

1. Suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social. 2. En los sectores esenciales se deberán aplicar acciones. No reuniones de más de 50 personas, lavado de manos, saludo a distancia, estornudo de etiqueta. 3. Exhorta a toda la población en territorio mexicano, incluida la que arriba al País, a cumplir el resguardo domiciliario #Covid_19 4. El resguardo domiciliario se aplica de manera estricta a mayores de 60 años y con enfermedades crónico-degenerativas, así como embarazo. Independientemente de si su actividad se considera esencial, sea sector público o privado #Covid_19 5. Una vez terminadas las medidas, luego del 30 de abril, la SSA, junto con la SE y ST emitirá lineamientos para el regreso escalonado. 6. Se deberán postergar, hasta nuevo aviso, todos los censos y encuestas que involucren la movilización de personas. 7. Todas las medidas deberán aplicarse con apego a los Derechos Humanos. Así las cosas.