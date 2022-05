Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El gran desafío en México: El no robar, no mentir y no traicionar; la prueba de MORENA

Definitivamente vamos a ver a otro tipo de mexicano el próximo proceso electoral de la intermedia 2021, no solamente por el fenómeno de la salud pública del covid 19, sino esencialmente por la política Presidencial que ha creado Andrés Manuel López Obrador, en nuestro país, donde el combate a la corrupción es la biblia prácticamente dentro de la nueva política mexicana, donde los propios militantes de MORENA, se encuentran estupefactos y que todavía no les cae el veinte, ante esa aplicación de la cuarta transformación: “El No robar, no mentir y no traicionar.

Sin embargo lo que más se puede desterrar para el próximo proceso electoral que se va a llevar en nuestro país, donde más de 15 gubernaturas estarán en la lucha electoral y toda la cámara de diputados, haciendo un total de más de 21 mil cargos, desde Chiapas hasta Baja California, es que no se proyecte la violencia y el fanatismo, porque nadie puede negar que México atraviesa una polarización en sus capas sociales que todavía no han sacado las uñas, pero se percibe por la política emprendedora del Presidente López Obrador que le ha imprimido un sello especial para los cambios constitucionales que se están llevando, más allá de su forma de hacer política “En las mañaneras”, donde ha incomodado y humillado a grandes sectores del país.

No se sabe a ciencia cierta cómo quedara el sentimiento del pueblo de México ante las vivencias mortales del coronavirus, si serán más sensibles o se endurecerán más, pero sobre todo y juega un papel importante, y que es por donde pueda perder el Presidente López Obrador, es que no le crezcan los enanos con los funcionarios federales de su gabinete, y de toda la estructura del servicio público de la cuarta trasformación que no respeten esa difícil aplicación humana de “No robar, no mentir y no traicionar”.

No se duda de la honestidad pública Presidencial, pero sí no se podría estar de acuerdo de que todos los servidores públicos de la cuarta trasformación, vayan a replicar su honestidad pública solamente porque su Presidente de México, se los pidió. Tal vez sea el mayor desafío que haya en el nuevo gobierno de apenas 18 meses que lleva MORENA en el poder político mexicano.

Problemas en MORENA y de galopante corrupción…

La lucha intestina de MORENA, donde todavía no se ponen de acuerdo para buscar el próximo liderazgo nacional que los va a representar para el próximo proceso electoral, sigue tambaleándose la credibilidad y honestidad en todo el país, porque resulta increíble, que la anterior dirigente nacional Yeidckol Polevnsky está acusada de millonaria corrupción nada menos que por el actual dirigente nacional interino Alfonso Ramírez Cuellar, lo que descontrola y pone en la plataforma de la polémica totalmente esa confianza mexicana hacia el partido que gobierna México.

Si esto de la corrupción priva en el partido que gobierna México, donde esa aplicación de “No robar, no mentir y no traicionar”, es letra muerta, que se podría esperar en meses con nuevos alumbramientos de sospechosa corrupción entre muchos servidores públicos del gobierno federal, que hayan traicionado la confianza del Presidente López Obrador. Es un paquete difícil, porque no todos los de MORENA tienen la convicción y persuasión del mismo López Obrador, que ha demostrado con hechos su actuar entre lo que dice y lo que hace. Un político congruente que ya no los hay, en nuestro país.

Además, son más de 30 años de carrera a tambor batiente por todo el país, trabajando a ras de suelo, donde logro el cariño y aceptación del pueblo de México, ¿Pero no todos los servidores públicos de MORENA; hicieron esa carrera del ras de suelo y han mostrado amor a la patria como lo ha hecho con pruebas Andrés Manuel López Obrador? Prácticamente México es un país de un solo hombre con el “No robar, no mentir y no traicionar”, ojalá nos equivoquemos y que haya miles.

Una situación difícil para Morena, para el país, y lo que se le pide a Dios, que no se polarice más la vida nacional entre los odiados conservadores y los nuevos políticos que gobierna con López Obrador, pero que en condiciones de honorabilidad va solo en la gran carrera por el auténtico cambio en México. El “No robar, no mentir y no traicionar”, está aniquilando a muchos, y al menos ese fantasma ya se encuentra justamente al interior de MORENA nacional. ¿Luego entonces hacia dónde vamos?

Radiografía nacional electoral; estos serán los cargos que estarán en disputa en México en 2021

*La mitad del país elegirá nuevos gobiernos estatales y políticos competirán por más de 21 mil puestos en los comicios más grandes de la historia en México

El próximo año el mapa político de México cambiará de colores partidistas con base en dos referencias: el respaldo o el castigo a la administración actual que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con 21,368 cargos y 15 gubernaturas en disputa, la complejidad electoral de 2021 mostrará qué apoyo retuvo AMLO en la primera mitad de su mandato o, por el contrario, cuánto espacio recuperará la oposición, ya que los próximos comicios renovarán la Cámara de Diputados y serán electos 500 legisladores, 300 por mayoría relativa y 200 por la vía plurinominal, tal como lo marca el artículo 51 de la Constitución Política.

Así, esta elección federal será clave, pues la cámara baja es una de las instancias necesarias para que el Congreso de la Unión apruebe o impulse las reformas y leyes del gobierno lopezobradorista.

Actualmente, Morena concentra una cantidad histórica de legisladores con 338 diputados federales, de los cuales 320 conformaron la coalición Juntos Haremos Historia, con 254 integrantes de Morena, 40 del Partido del Trabajo y 26 del Partido Encuentro Social, y 13 aliados del Partido Verde y cinco experredistas que se declararon independientes. Una bancada con la disposición de aprobar casi todas las leyes de la Cuarta Transformación.

Además de esto, fuerzas políticas como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se jugarán su sobrevivencia a nivel de gubernaturas, pues este partido rige ocho de las 15 entidades que renovarán ejecutivo estatal: Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), se juega su último bastión en Michoacán, el único estado que gobierna.

A su vez, el Partido Acción Nacional (PAN) tratará de mantener su dominio en Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Querétaro, los cuatro estados que podrían mudar al guinda de Morena que luchará por extender sus gubernaturas, pues de las 15 entidades en disputa, ganó las senadurías de mayoría relativa en siete estados el pasado 2018, registrando el mayor número de votaciones en ese rubro.

En Nuevo León, donde gobierna el independiente Jaime Rodríguez Calderón, el PRI y el PAN tratarán de volver a gobernar como en años anteriores, pero podrían tener competencia con Movimiento Ciudadano, que impulsaría al senador Samuel García, o con Morena y una candidata carismática como Tatiana Clouthier. (Con información de INFOBAE).