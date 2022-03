Letras Desnudas

Mario Caballero

El Guacamayón Y La Muñeca

En su escrito de renuncia al Gabinete de Juan Álvarez, Melchor Ocampo confesaba una sola ambición: ser útil. “Habrá quien quiera ser sabio, quien quiera dinero, poder, habilidades o valentía. Yo quería contribuir al destino del país”, escribió.

El documento de Ocampo, quien en noviembre de 1855 era secretario de Relaciones Exteriores, revela que la salida del político se debió a las diferencias de éste con el gobierno, pero lo más importante es la enorme lección que transmite: quienes ejercen responsabilidades públicas deben exponer los motivos de su actuar. ¿Para qué quieren el poder? ¿Cuál es el fin de desempeñar un cargo público? ¿Qué quieren entregar a cambio de la confianza que les ha sido conferida por la sociedad que gobiernan o representan?

La política era para Aristóteles el arte de gobernar. A la sazón, el político es un artista cuyo afán no es el lienzo ni el mármol, sino las actividades del Estado. Es responsable de velar por los intereses del pueblo, procurar el bien común, administrar los recursos públicos con competencia, comprometerse con la salud, educación y seguridad de la gente y, en todo ello, mantenerse dentro de una ética de servicio.

Por esas razones es reprobable el desempeño que Carlos Morales Vázquez, en Tuxtla Gutiérrez, y Juan Antonio Castillejos Castellanos, en San Fernando, tienen para con las sociedades que gobiernan. Sus respectivas gestiones representan la antítesis de la lección de responsabilidad que nos dejó Ocampo frente a los cargos públicos y de la importancia que no tienen como depositarios de la confianza de los ciudadanos.

Carlos Morales logró ganar la presidencia municipal de la capital chiapaneca después de dos intentos fallidos, y luego de veintidós meses en el puesto está encaminado a convertirse en el peor alcalde que hayan tenido los tuxtlecos en la historia reciente. No se habla de otra cosa que de su incompetencia y descaro en el manejo de los recursos. Buscó tanto por el poder, pero sólo para satisfacer sus ambiciones personales.

En el aparato de gobierno tiene incrustados a sus hermanos, sobrinos y compadres. Simula convocatorias de licitaciones públicas para terminar entregando los mejores contratos de servicios y obras a empresas ligadas a su familia y amigos. No ha presentado un Plan de Gobierno y durante el tiempo de su gestión se elevaron los asaltos a mano armada, los robos a casa habitación, las violaciones sexuales, las extorsiones a comerciantes, los asaltos bancarios y los homicidios.

Las quejas por falta de agua potable, alumbrado público, drenajes colapsados, calles en mal estado, prostitución y narcomenudeo han sido constantes a lo largo de su gobierno. Asimismo, la ineptitud, la prepotencia, el abuso de autoridad y el acoso sexual de varios funcionarios de su círculo íntimo, a los que protege.

En la red de corrupción están implicados su hermano Jorge, quien, junto al tesorero municipal Carlos Gorrosino, se encarga entre otras cosas de designar los contratos del Ayuntamiento, manejar los recursos, maquillar la Cuenta Pública e intimidar a los trabajadores. También está la síndica Karla Burguete Torrestiana, una mujer chocante y servil que ya se frota las manos por relevarlo en un gobierno interino.

Otros cómplices son Jorge Humberto Gómez Reyes, secretario de Obras Públicas; José Alfredo Ruíz Samayoa, secretario de Servicios Municipales que ya venía trabajando para Carlos Morales desde que éste fungió como secretario de Medio Ambiente en el gobierno de Manuel Velasco y que hoy ha sido uno de los alfiles en las negociaciones del gobierno tuxtleco con la empresa Proactiva, conocida actualmente como Veolia.

Más allá de la ineptitud, la arrogancia y la corrupción está la insensibilidad de Morales Vázquez durante la contingencia sanitaria. En palabras simples, abandonó a los ciudadanos. No le importó si enfermaban, si perdían sus trabajos, su tenían para comer o si morían. Literalmente, le valió queso.

Como símbolo del fracaso de su gobierno o, mejor aún, de su ambición, está la investigación de la Auditoría Superior del Estado por la compra de casi cuatro mil contenedores de basura que su gestión hizo por adjudicación directa a Veolia, su empresa favorita, por un monto de más de 28 millones de pesos.

Entonces, ¿para qué quería el poder “el guacamayón”?

LA MUÑECA

Equiparable a la actuación de Carlos Morales es la de “la muñeca”, alias Juan Antonio Castillejos Castellanos.

La muñeca es parte de un cacicazgo político que inició con su abuelo Juan Antonio Castillejos Burguete, que encontró un negociazo en la venta de alcohol a los campesinos de San Fernando. Lisandro Castillejos, su padre, que dejó el oficio del campo ante el crecimiento de la cantina, tuvo buena relación con el poder de entonces. A tal grado que llegó a postularse por el PRI a la alcaldía del lugar en los años ochenta, pero perdió. No obstante, les abrió el camino a sus hijos, quienes despliegan un gran poderío desde hace más de 30 años.

Castillejos Castellanos ha militando en el PRI y en el PAN, siglas con las que logró ser diputado local, dos veces alcalde de ese municipio y hoy cumple por tercera ocasión como presidente municipal, aunque por el Partido Verde Ecologista de México.

Hace unos días, los habitantes del municipio solicitaron una auditoría a su gestión bajo el motivo de falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Ciertamente, mientras la localidad vive en medio de conflictos sociales, violencia y carencia en los servicios básicos, la riqueza del alcalde y de su familia siguen creciendo.

Igual que Carlos Morales, Juan Antonio Castillejos se está enriqueciendo con contratos de obra pública otorgados al margen de la ley. No realiza licitaciones, exige diezmos, tiene preferencia por constructoras ligadas a su familia o amigos y, lo peor del asunto, es que muchas de esas empresas no son del lugar. Es decir, los recursos que deberían servir para el desarrollo y la reactivación económica del pueblo, se van a otros estados.

Otro dato de importancia es que la muñeca está buscando reelegirse, igual que Carlos Morales en la alcaldía capitalina. Y para financiar su campaña política ha planeado la remodelación del parque central de San Fernando, con un presupuesto de más de 40 millones de pesos, que implica la eliminación de áreas verdes, derribo de árboles y la destrucción del emblemático quiosco. ¿Dónde está el fraude? Simple, pues se dice que la obra será realizada por las empresas que tiene bajo prestanombres.

NO TIENEN DIGNIDAD

¿Qué está pasando con nuestros gobernantes? No les interesa servir. Son políticos sin dignidad, sin principios ni autoridad moral. Llegan al mando no para procurar el bienestar de la gente, sino para complacer sus anhelos de poder y riqueza. No podemos decir que esto no pasaba antes, pero al menos existía recato al momento de cometer una corruptela. Ahora roban con descaro. Carlos Morales y Juan Antonio Castillejos son muestra de ello.

Lo más triste es que los reclamos de la gente no parecen tener eco en ninguna parte. No hay quien llame a los corruptos a rendir cuentas. Para empezar, la Auditoría Superior del Estado, que debería sustentar las denuncias con investigaciones transparentes y legítimas, es la primera en encubrir los fraudes. ¿Hasta cuándo? ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com