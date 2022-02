Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

El “güero” Velasco, solidario con la sociedad ante pandemia causada por el covid-19

Sin caer en el protagonismo político y sin tanta alharaca el senador Manuel Velasco Coello, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, lanzó un punto de acuerdo en el sentido de informar oportunamente a los pueblos indígenas y afromexicanos del país, sobre las medidas y acciones preventivas para evitar el contagio y propagación del coronavirus COVID-19. Ese punto de acuerdo se turno de inmediato a la comisión de salud del senado. El coordinador parlamentario del Verde Ecologista en el senado de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, comino a sus compañeros asambleístas del congreso de la unión para que consideraran la proposición con punto de acuerdo con el fin de informar oportunamente a los pueblos indígenas y afromexicanos del país, sobre las medidas y acciones preventivas para evitar el contagio y propagación del coronavirus COVID-19. El coordinador del grupo parlamentario de los senadores del partido verde en el senado de igual forma propuso que los senadores donen el 100 por ciento de su salario para comprar insumos en apoyo al personal médico del país. El coordinador de la bancada del Partido Verde en el Senado de la República, Velasco Coello, durante su intervención en videoconferencia comento que su bancada no está de acuerdo en que sólo sea una reducción salarial del 30 por ciento como inicialmente se planteó entre los coordinadores de los sino que se entregue el 100 por ciento de las dietas de los senadores, al mismo tiempo el popular Güero Velasco añadió que dicha medida sea aplicada inmediatamente a partir del mes de abril y permanezca el tiempo que dure la contingencia sanitaria en el país. Por ultimo el senador Velasco Coello comino a la población a no salir de sus casas, salvo tener que enfrentar alguna prioridad o caso de emergencia, pero sobre todo seguir y cumplir los protocolos de salud que las autoridades federales y estatales en el país han emitido…ver para comentar

JALON DE OREJAS DEBE DAR EL “UNO”, A EDIL, POR INCAPAZ E INUTIL…

No le hacen caso al gobernador y a sus instituciones, principalmente el edil de su pueblo natal Carranza quien permitió que se llevara a cabo una procesión religiosa pese a las indicaciones sanitarias que se han dado por la pandemia que causa el COVID-19, como pretender que se evite la propagación o el contagio si sus mismos paisanos les vale madre las indicaciones o los protocolos de salud que se han indicado por parte de las autoridades federales y estatales para evitar los contagios. Si bien es cierto que Carranza no es privativo de violar o no cumplir los protocolos de salud, también es cierto que por ser el gobernador de ese lugar hubiera mas respeto, pero eso significa que a los lugareños de Carranza no les importa en nada lo que se mande, u ordene de parte de las autoridades estatales. Es cierto que en varios municipios no acatan las disipaciones o protocolos de las autoridades federales y estatales para evitar la propagación del COVID-19, pero también es cierto que el alcalde de Carranza hubiera tenido mas carácter y negociar con los de la iglesia para que se cumplieran los protocolos de salud, pero le valió madre y dejo que los feligreses llevaran a cabo su procesión. con motivo de la Semana Santa o hasta fiestas patronales muchos municipios se llevaron a cabo procesiones, pese a que autoridades sanitarias recomendaron evitar las aglomeraciones y priorizar la sana distancia, ante la pandemia de COVID-19, empero, el principal municipio que por lo menos reunió a unas cinco mil personas en la cabecera municipal fue Venustiano Carranza, donde valiéndoles madre llevaron a cabo el Viacrucis, lo sorprendente es que en ese acto religioso no asistió el párroco, según se supo, sin conceder, el edil no tuvo la fuerza o la capacidad de convencimiento para que se respetara el protocolo de salud, y exhortarlos a mantener su sana distancia, por lo que el edil quiere es su sana encarcelada por inútil. Necesario que el gobernador le de un jalón de orejas al inepto edil para que entiendan y obedezcan los protocolos de salud y así evitar los contagios, pero por favor que no lo vaya a comparar con un taquero…sin comentarios

EL ECOLOCO MORALES LE VALE MADRE LOS PROTOCOLOS DE SALUD…

Como todo remedo de político de MORENA el alcalde capitalino el Ecoloco Morales llega a la alcaldía cargado de odios, rencores, llenos de frustraciones contra todo los que nunca creyeron en ellos, después de varios intentos por lograr alcanzar la cúspide de poder municipal el Ecoloco Morales llegó a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, viejo, cansado, ojeroso y sin ilusiones, pero como mucho odio y rencor, pero eso con mucha ambición, sed y codicia por hacerse millonario, según comentan los trabajadores de ese mal logrado ayuntamiento. Su mediocre forma de hacer política y su perversa actuación del Ecoloco Morales nos recuerda su paso por la SEMARNAT de donde dicen que logro componer, arreglar algunos de sus problemas económicos y hoy con mayor ambición de enriquecimiento el Ecoloco Morales “nos exige que trabajemos de manera normal ante las fases dos y tres de la pandemia que causa el COVID-19, so pena de que el que falte será despedido y por eso instalo guardias para vigilar quien falta a sus labores cotidianas lo que representa un grave riesgo de contagios del COVID-19, es decir, adujeron, nos esta obligando a trabajar violando las disposiciones de los protocolos de salud lo cual se puede traducir e que al Ecoloco Morales le vale madre esas disposiciones. De igual forma los trabajadores de ese ayuntamiento mañocipal denuncian que el Ecoloco no sabe nada de higiene y salud, menos de protocolos de sanidad toda vez que ni gel antibacterial, jabones, entre otros materiales proporciona en los servicios sanitarios, el obligarnos a trabajar de manera normal –dijeron- nos esta poniendo en riesgos dijeron, por lo que pidieron la intervención del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, con el fin de que exijan al Ecoloco Morales cumplan con las normas, disipaciones y protocolos de salud que han emitidos las autoridades federales y estatales con el objetivo de no propagar el COVID-19. Bueno pues esperemos que el gobernador atienda este reclamo, pero sino no le hicieron caso sus paisanos de Carranza que de menos el Ecoloco que siempre ha despotricado del numero uno, acotaron…sin comentarios… pues bueno, amigo lector por hoy hasta aquí la dejamos, y ya saben, no salgan de sus casas…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK