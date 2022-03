Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El IEPC sanciona a Carlos Morales, por promoción personalizada con fines electorales

*Engaña al Presidente de la República y al gobernador de Chiapas

Más allá de su inutilidad e ineficacia como Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, donde hasta ahora lo envuelve prácticamente todo un fracaso como gobernante municipal debido a su altivez y desplantes, Carlos Morales Vázquez, confirma con la violación electoral de promoción personalizada, que lo único que le interesa en su persona es seguir ascendiendo a cargos políticos como esa de “operar” de una manera infame y bochornosa lo que ya es del dominio público: Buscar su reelección como alcalde para seguir sangrando a la capital chiapaneca.

El fracaso con las políticas públicas y su total administración municipal, empezando con el aumento de hasta un 100 por ciento el grave problema de la inseguridad en Tuxtla Gutiérrez, ha originado un total divorcio entre autoridad municipal y sociedad Tuxtleca, al grado de que desde que asumió la encomienda municipal no ha salido a explicar sus actos y sucesos que realiza al interior de su gobierno local, sobre todo en materia de seguridad pública municipal, donde Tuxtla Gutiérrez, se hunde en un abismo.

Por lo pronto la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó en Sesión Ordinaria, el inicio del procedimiento de radicación, admisión y emplazamiento, de la queja formulada en contra del alcalde Tuxtleco Carlos Morales Vázquez, dentro del Procedimiento Ordinario Sancionador IEPC/PO/CG/CQD/EAMR/001/2020, por la probable promoción personalizada, expresamente prohibida por la normatividad electoral.

El inicio del Procedimiento y la medida cautelar interpuesta, se derivan de la difusión de la imagen y nombre del Presidente Municipal en la página oficial del citado Ayuntamiento y en redes sociales como: Facebook, YouTube y Twitter, en las que se publicitan las actividades y obras realizadas, seguidas de la imagen y nombre del citado funcionario, toda vez que existen datos de prueba que hacen probable la existencia de promoción personalizada, bajo el argumento de informar respecto de las obras y actividades realizadas, con fines de promoción ante la ciudadanía del municipio de Tuxtla Gutiérrez, conductas que están prohibidas por la Constitución federal y el Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. (Sic).

Se espera que desde este lunes se haya realizado el retiro total de su imagen y nombre de toda propaganda institucional que se publicita en la página oficial de internet del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

La infamia y degradación de Morales Vázquez con su desenvolvimiento como alcalde de Tuxtla Gutiérrez, muestra que a él no le interesa gobernar con resultados positivos a la gran capital de Chiapas y su gente, sino sus fines son totalmente electoreros utilizando todo la estructura del gobierno municipal, por lo que queda al descubierto ante el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, la mala fe y dolo de un Presidente Municipal de Chiapas que ha engañado a todos con el petate del muerto y los ha engañado a ellos también. En fin.

“La caravana del diablo” rumbo a Chiapas. Éxodo de migrantes con visos amenazantes.

No solamente es sugestivo sino amenazante, con la nueva caravana de migrantes provenientes de Centroamérica bautizada como “La caravana del diablo”. La buena actuación de la Guardia Nacional, quien contuvo la anterior caravana recientemente bloqueada en esta frontera sur, que la desmanteló con estrategia policial, respetando derechos humanos, la respuesta de los organizadores de este tipo de caravanas migrantes que podrían estar involucrados delincuentes, pandilleros maras y hasta polleros internacionales quienes han mermado sus ingresos, envían a México, esta amenazante propuesta: Viene a México, la caravana del diablo.

Se habla de que vendrán de cinco y ocho mil migrantes y que podrían llegar este lunes, y vienen con la “espada desenvainada” a retar a nuestros policías de la Guardia Nacional, porque gira alrededor de estos manipuladores de caravanas y éxodos, la impotencia de que los integrantes de estas caravanas de extranjeros ya no podrán ingresar a nuestro país, como ha ocurrido en otras ocasiones, donde desde los primeros éxodos centroamericanos hasta la gente salió a recibirlos otorgándoles alimentos y vestimenta.

Hoy las instrucciones del gobierno federal son diferentes, de no dejar pasar a nadie que no tenga sus papeles en regla, y un 90 por ciento de los extranjeros conformados en caravanas o éxodos, sencillamente no cuentan con sus papeles en regla, y los que han ingresado en otra caravanas y se han colado a otros contornos geográficos del país, son pandilleros marasalvatruchas y delincuentes de los países centroamericanos, porque al “endurecerse las penas” en contra de los marasalvatruchas en sus países de origen, se ha aterrorizado que todo el fenómeno de la “marasalvatruchazación” se están viniendo para México.

Lamentablemente miles de pandilleros y delincuentes se han colado a nuestro país, donde no solamente buscan irse a la frontera norte, sino que se han ido a lugares como Mérida, Cancún, Guadalajara, Monterrey y otras ciudades de México, por la razón sencilla de que ellos saben que romper el cerco de la frontera con Estados Unidos es muy difícil, y se expondrían como delincuentes, y por eso han buscado huir a México, pero para vivir silenciosamente en otra regiones del territorio nacional.

Lo grave de todo esto, es que la policía mexicana no ha informado a la opinión pública que los marasalvatruchas ya no se están “tatuando”, alrededor de hace cuatro años, muchos integrantes de las bandas maras la 18 y la 13, solamente tatúan sus números de las bandas a las que pertenecen en un lugar del cuerpo que es la parte final de la columna vertebral, donde en números reducidos solamente ponen 18 o 13, justamente para evitar el error de muchos de ellos en otras épocas violentas de tatuarse con figuras diabólicas parte del cuerpo y que era fácil su identificación.

Esperemos que la “seguridad nacional” del país, adquiera su valor nuevamente y tenga estrategias de inteligencia para la investigación, porque nadie puede negar que las caravanas migratorias son inducidas en Centroamérica, y ahora patrocinadas por la delincuencia organizada desde México, que vienen ya reclutando centroamericanos para sus filas. Les conviene ahora contar con este tipo de integrantes extranjeros que mexicanos. Y lo hacen hasta por seguridad., porque el extranjero que fuera detenido por la policía no tiene que informar porque su familia no está en México, en cambio los mexicanos siempre será un riesgo en información para las bandas de criminales.

Es la primera vez en la historia del país del Águila, que haya una amenaza con la formación de una caravana migrante, y que reta a nuestras policías mexicanas, en este caso la Guardia Nacional, porque lo que se quiere es evitar derramamientos de sangre a través del enfrentamiento y la violencia. Ojalá la “Caravana del diablo” no sea cantaleta para declararle a México un problema de seguridad nacional, fenómeno interno al que nunca se le dio el valor agregado con la migración. Dixe.