Puntos Fiscales

El INE en la mira presidencial

José Luis León Robles

Muy buenos días amable lector, el día de hoy les haré referencia al Instituto Nacional Electoral, y es que el actual mandatario ya puso los dedos del renglón de que va a vigilar las próximas elecciones como lo haría cualquier ciudadano, así como lo lee, ya también está puesto para tomar cartas en esta dependencia, pero es necesario saber la independencia que tiene este órgano electoral ya que por este órgano ha existido la alternancia de los poderes a lo largo de la historia de México , les guste o no esa alternancia es sana en toda vida política por ello a raíz de una serie de desaciertos que ha tenido el ejecutivo Federal, es norma sentir temor de perder la mayoría de la cámara legislativa, si algo ha caracterizado AMLO es precisamente la falta de comunicación con los demás políticos que forman parte de otros partidos políticos al de su MORENA, sin embargo a pesar de esa arrogancia que tiene por que prácticamente tiene todo el control de la Cámara de diputados y Senadores, bien sabe que el siguiente año pudiera cambar esos horizontes que vislumbra. Mire usted, le explico, por así decirlo el líder moral de MORENA Porfirio Muñoz Ledo lanzó un llamado para defender la autonomía del INE con vigilancia ciudadana y de todos los particos a los perfiles de los cuatro consejeros electorales pendientes de designación. El Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección de la presidencia de la República, diputadas, diputados, senadoras y senadores que integran el Congreso de la Unión. De igual forma organiza, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y la Ciudad de México. Entonces hemos visto que simplemente si es un organismo autónomo, y realmente sería una tristeza que se pusiera en tela de juicio esa independencia por el simple temor presidencial. No pasemos antes de tiempo a las descalificaciones, todas conductas fuera del marco legal por parte de sus consejeros o de políticos que quieran hacer campaña anticipada son sancionadas, algo que tengo que recalcar a mi opinión persona es que Lorenzo Córdova consejero presidente del INE ha salido a dar la cara del organismo que representa y ha señalado que es caro porque es el único instituto del mundo que es responsable de un padrón electoral , fiscaliza partidos políticos así como monitorea en radio y televisión así como otros medios en la observancia que todos se encuentren en el mismo espacio de contienda electoral, el consejero presidente no es personaje agachón, sino que defiende con argumentos sólidos algo que a lo mejor AMLO no le parece, ya que siempre quiere llevar el papel principal y todos los reflectores, pero bueno no puede anticiparse antes de tiempo a menospreciar o poner en tela de juicio las instituciones que para el siguiente año estarán en los reflectores principales. Y para observar la buena voluntad de dicho instituto en relación con el presidente de la Republica, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE negó medidas cautelares al PAN y el PRD, que pedían ordenar al presidente López Obrador abstenerse de utilizar sus conferencias matutinas para tocar temas electorales, cómo el 9 de junio, cuando presentó un documento sin verificar en el que se denunciaba la creación de un supuesto grupo de oposición al que se le llamó BOA, el argumento de los integrantes de la comisión explicaron que no podían dictar un medio de apremio porque no hay elementos para determinar que el Presidente seguirá hablando de temas electorales en su conferencia matutina, la consejera Claudia Zavala consideró importante recordar al Presidente que no puede tocar temas electorales en los medios que utiliza para su propaganda, y la conferencia matutina es uno de esos medios. Fueron claros en advertir que si se realizan conductas posiblemente fuera del marco legal como la advertida en dicho asunto, continúan o se repiten en lo futuro entonces esa comisión estará en condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan, incluso de oficio sin necesidad de alguna queja, a fin de garantizar la vigencia de los principios constitucionales sobre los que se desarrollan los procesos electorales, el mensaje ha sido claro reforzando lo anterior el consejero Ciro Murayama fue muy enfático en señalar que ni el presidente, ni otro tipo de funcionarios, tiene atribuciones electorales y por lo tanto, no pueden ser ni protagonistas ni defensores de la democracia.