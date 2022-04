El legado de los emperadores romanos y el legado de los presidentes de México

José Óscar Valdés Ramírez

Todos los hombres que buscan el poder, buscan trascender dejar huella a su paso por el mundo, en todas las ramas, en el arte, en la literatura en las bellas artes y sobre todo en la política, de ahí que nace la palabra legado (en latín, legatus). Era un general del ejército romano, equivalente a un moderno oficial general o lugarteniente. Siendo de rango senatorial, su superior inmediato era el dux y tenía mayor rango que todos los tribunos militares. Para mandar un ejército independiente del dux o gobernador provincial, los legados tenían que tener rango pretorio o superior; un legado podía ser investido con imperium propretorio (legatus pro praetore) por derecho propio.

Los hombres que desempeñaban el cargo de legado se escogían entre la clase senatorial de Roma. Había dos posiciones principales; el legatus legionis, de rango pretorio, al que se da el mando de una de las legiones de élite romanas, ? mientras que el legado propretor, de rango consular, era a quien se daba el gobierno de una provincia romana con los poderes magistrales de un pretor, que en algunos casos le daba el mando de cuatro o más legiones.

En los más de 400 años en que estuvo en pie el Imperio romano. Cinco de ellos trascendieron a su época Cayo Julio César o Gayo Julio César?(100-44 a. C.) fue un político y militar romano del siglo I a. C. Augusto Tras llegar al poder en el año 27 a. C., se convirtió en el primer emperador romano de la historia. Nerva puso fin a la saga Julio-Claudia, y abrió paso a la dinastía Antonina, un grupo de cinco emperadores a los que se los conoce como los cinco emperadores buenos.

Marco Aurelio uno de los emperadores romanos más cultos, escritor y filósofo, ocupó el cargo en uno de los períodos bélicos más intensos de Roma, justo cuando los ejércitos del imperio empezaban a ceder a las invasiones bárbaras en distintos frentes. Constantino, su mandato se sitúa en la etapa final del Imperio romano, entre el 324 y el 333 d. C. Pasó a la historia, pero no tanto por su gestión, pues fue incapaz de unificar las dos partes del imperio: el Oriental y el Occidental. Él fue el emperador que adoptó la religión católica como el culto oficial de Roma.

Así en México, los expresidentes han pretendido pasar a la Historia, dejar un legado y ganarse un espacio en la Historia Nacional después de que los militares dejaron el poder a los civiles. En 1946-1952 Miguel Alemán Valdés, 1952-1958 Adolfo Ruíz Cortines, 1958- 1964 Adolfo López Mateos, 1964-1970 Gustavo Díaz Ordaz, 1970-1976 Luis Echeverría Álvarez, 1976-1982 José López Portillo y Pacheco, 1982-1988 Miguel de la Madrid Hurtado, 1988-1994 Carlos Salinas de Gortari, 1994-2000 Ernesto Zedillo Ponce de León, 2000-2006 Vicente Fox Quesada, 2006-2012 Felipe Calderón Hinojosa, 2012-2018 Enrique Peña Nieto, 2018-2024 2018 Andrés Manuel López Obrador.

De los últimos expresidentes, todos sin distinción, han sido recordados por sus excentricidades, ninguno se salva. Por el manejo de la economía a modo, por dejar hacer negocios a sus amigos y por gobernar con los cuates. Privilegiar la lealtad a la capacidad, así, sin distinción han gobernado, unos con más escándalos que otros, sin que el pueblo los tenga en un buen contexto, salvo Adolfo López Mateos conocido como el Golfo de México, no se salva nadie.

Por vez primera llega AMLO al poder, después de más de 70 años un gobierno de izquierda que ofrecía otro proyecto de nación y resultó ser más de lo mismo pero mejorado, si no podíamos estar peor ya vimos que sí, el peor Presidente para el peor momento de México. Cuando con la pandemia necesitábamos un administrador, nos tocó un populista que dilapido sin miramientos la economía <<mató la economía, pero no mató el virus del Covid-19>> como Trump, lo minimizó.

El legado que AMLO esperaba no se dio, su proyecto de la 4 T que daba para mínimo 18 años no llegó ni a dos, él mismo lo extinguió. Se dijo diferente pero no cambio nada, solo cambio de manos el gobierno, pero dejó a los mismos y al final sucumbió, ahogó y asfixió a su Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tan es así que muchos están haciendo alianzas con el PAN en el Estado de México, y aunque no lo digan se desmarcan en silencio, a sus espaldas.

AMLO mató la izquierda, esa izquierda romántica conformada por exguerrilleros, por luchadores sociales sencillamente los exterminó <<ningún partido de izquierda volverá a ganar la Presidencia de la República>>, esa factura se la deben cobrar a AMLO, no gobernó con los izquierdistas si no con los compromisos que ya tenía. Así en el gobierno de la 4 T «ni son todos los que están, ni están todos los que son». López Obrador pasará a la Historia como el hombre que se destruyó a sí mismo.

Dividió a México cuando debió unirlo, la pandemia hundió a la 4 T y AMLO no supo manejarla. Su legado será recordado por resultados y estos sencillamente en los números no dan. PEMEX en bonos basura, al término de la pandemia habrá 15 millones de pobres, empresas quebradas, desempleo, una pandemia que no para, que aumenta y no hay fecha de caducidad.

El Presidente tiene frentes en todos lados, unos los abre gratis, otros le están reventando en la mano, y no arregla un conflicto. Pasará a la Historia como el que sacó a los militares a la calle, el que dio el poder al ejército, nunca ha sido bueno dar el poder a los militares solo basta ver los golpes de Estado de América Latina, en México nos costó una revolución con más de un millón de muertos para sacarlos del poder <<AMLO resultó como Fox, un excelente candidato, pero un pésimo Presidente>>.

Los números de la 4 T son trágicos AMLO como estadística no dio una, quiso quitar el poder económico y no supeditar el poder político al económico, acabó pactando con sus fantasmas. Sus empresarios son los mismos de la mafia del poder, sucumbió al poder del águila. Nunca escuchó cuando Porfirio Muñoz Ledo desde la lejana oposición decía: No confío en el poder Presidencial, corrompe todo.

AMLO aún puede pasar a la Historia, ser congruente y dejar la silla para un pacto federal tipo la Moncloa, de no ser así, esta división que acrecentó nos llevará a un estallido social. La división que ejerce desde Palacio Nacional no ayuda, no son tiempos de división, son tiempos de unidad. Nunca más un México de un solo hombre, nunca más un monarca, ni un rey. AMLO cita a Juárez, pero dista mucho de emularlo.

Remato con una frase del hombre montaña…

«Los hombres que no pueden soportar el yugo suave de la ley, tampoco pueden conformarse con ese orden de cosas, y de aquí procede ese constante empeño de destruir el sistema federativo, substituyéndolo con el poder absoluto».