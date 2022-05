El negocio de los chinos en Tapachula

#HASHTAG DE LA SEMANA

#E LNEGOCIO DE LOS CHINOS EN TAPACHULA. Dice un viejo refrán “piensa mal y acertaras”, y esto es lo que está sucediendo con este movimiento de 38 chinos en la frontera sur. ¿Cómo es eso de qué en plena pandemia, así de fácil se reporte que llegan 38 chinos a bordo de un transporte desde la capital de Guatemala, bajo la custodia de la policía de ese país y son recibidos por agentes del Instituto Nacional de Migración y hasta de la Guardia Nacional? Si bien es cierto la frontera con Suchiate sigue abierta, el riesgo de recibir a chinos es innegable, ya que fue precisamente en ese país, en Whuhan, en dónde se inició el coronavirus. Con toda tranquilidad mientras en México se sigue debatiendo sobre las medidas de seguridad y el “distanciamiento social”, son trasladados sin haber comprobado si están libres del coronavirus, con la simple autorización de un centro de salud, al Hotel San Francisco de Tapachula. Se dice que vienen para hacer trámites migratorios. ¿Se piensan quedar en México?, ¿Van con destino a Estados Unidos?, ¿Porqué no realizaron sus trámites en Guatemala? Esto debe investigarse, porqué los agentes de Migración no tienen este tipo de cortesías con los demás migrantes. Esto quiere decir, que los chinos traen el dinero suficiente para “convencer” a cualquiera ¿Adónde se dirigen?, porque no se quedaron en Guatemala, en dónde hay un cerco con el ejército de este país. ¿En cuánto se está cotizando este paquete de jóvenes chinos, poniendo en riesgo la seguridad y la salud de los mexicanos? En tiempos de pandemia, se piensa que alguien arreglo el paso de este paquete con las autoridades de migración en la frontera sur. Lo que menos quiere saber el mundo en estos días, es sobre los chinos menos de un “paquetote” de 38. Debe investigarse ¿’Quién está detrás de toda esta operación en el Suchiate y de cuánto fue “el cañonazo?

#NUEVOS PIPOPES DEL SABINIATO AL SAQUEO. No cabe duda, que debe ser fuerte la “factura” que el gobernador Miguel Barbosa, el famoso “bebesaurio”, debe al saqueador de Chiapas, mejor conocido como el ratón de Orlando, ya que su gabinete tanto en el área del Transporte como de seguridad se está llenando de miembros del sabiniato. Los nuevos “pipopes” están encabezados por Set Yassir Vázquez Hernández y por Raciel López Salazar. Ya están como pipopes Moisés Grajales Monterrosa, Florencio Madariaga, Judith Torres Vera, José Alfredo Osrthron Gutiérrez y quien sabe cuántos más. Hasta Nancy Benites Rebollo que estuviera en la Fiscalía de la mujer en Chiapas. Solamente falta el Nano Marianito para que cuide al bebesaurio, Doña Isabel en Relaciones Públicas, y la Señora Guerrero en la organización de eventos artísticos, para la celebración de la fiesta de los pueblos. Están por lo pronto en dos áreas fundamentales para el manejo de los dineros públicos: el transporte, en donde no debe tardar la propuesta del sabiniato para operar con biodiesel, un transporte público como “el Camotebus” y liberar todos los permisos habidos y por haber de taxis y combis. Seguridad pública en dónde se pueden hacer negocios con uniformes, equipamiento, compra de camionetas y de armamento. Están felices en plena pandemia ya les llegó su navidad.

#SENADORES Y DIPUTADOS MADRUGAN CON LA REELECCION. Mientras los mexicanos están organizándose para enfrentar la pandemia y discuten cuando se van al hogar a pasar la cuarentena, los legisladores federales dieron el madruguete a la ciudadanía, y aprobaron reformas electorales para que a partir de ahora puedan reelegirse. Más de algún analista político advierte que se vieron limitados, ya que aprovechando no tener oposición, de una vez hubieran establecido la” reelección automática”, es decir sin el requisito de ir a nueva elección. De esta manera MORENA blinda la mayoría que necesita conservar para el segundo trienio de los seis años lopezobradoristas. Cuidado, porque como dice Porfirio Muñoz Ledo, “la Cámara de Diputados está actuando como prolongación del ejecutivo”. Es decir, ya no tarda en aprobarse la iniciativa para la reelección del presidente de la república. No tarda en presentarse la iniciativa, y hasta podría aprobarse en plena semana santa, en el pico de la pandemia.

#PROPUESTAS DE COPARMEX EN MATERIA DE IMPUESTOS. En un comunicado emitido por COPARMEX, se da a conocer el pronunciamiento para la eliminación del 6 por ciento sobre tasa de los derechos e impuestos del estado. Diferir a 24 meses, sin multas ni recargos los impuestos estatales como el 2 por ciento de la nómina y el hospedaje. Suspender todos los actos de fiscalización por parte del estado y los municipios por 24 meses. Redistribuir del presupuesto estatal la inversión productiva. Desde luego que la propuesta más importante es la que se refiere a tomar 10 mil millones de pesos del financiamiento de la Banca de Desarrollo para invertirlos en el sector productivo, y reactivar el crecimiento económico que demanda la entidad. Esta es una propuesta para integrar la estrategia económica, para evitar la ruina de la economía estatal, y ojalá el Dr. Rutilio Escandón Cadenas revise las propuestas y tome la mejor decisión para el porvenir.

#DEL TENDEDERO DEL CONGRESO DEL ESTADO. Mientras para algunos la pandemia fue todo un éxito como cortina de humo, para ocultar los tendederos, los trabajadores del Congreso del Estado no olvidan ni los nombres ni las denuncias en contra de acosadores sexuales y hostigadores laborales. Dicen en el Congreso del Estado que como dijera Hobbes “la mujer es la loba de la mujer”, y esto lo sostienen en la denuncia en contra de la diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo. Lo menos que dicen de ella y que fuera una práctica heredada de otras legisladoras panistas como Ana Elisa López Coello, es que a sus colaboradores “les mocha por lo menos la mitad del sueldo”. Además de imponer el nepotismo, al contratar a sus primos para que sustituyan a gente de experiencia. Muchas mujeres han sido despedidas para incluir en la plantilla a sus familiares e incondicionales, que aceptan sus condiciones en lo relacionado a sus salarios. ¿Algo diferente al priismo o al panismo? Esto sigue pendiente para las trabajadoras del Congreso.

#DIARIO MULTIMEDIA ACTO DE RESPONSABIIDAD. En un acto de responsabilidad, la empresa Diario de Chiapas, ha suspendido todos los programas de entrevistas de Diario Multimedia, dejando solamente los noticieros para continuar informando a la ciudadanía. Con esto se busca proteger a los conductores y desde luego a los entrevistados. Una vez terminada la cuarentena se reanudarán las transmisiones de los programas en su totalidad, con el éxito que hasta ahora han tenido.