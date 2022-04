Cafetómano

Bernardo Figueroa

“El nueve nadie se mueve”

Las mexicanas se movilizarán en diversas ciudades del país, incluida la capital, este domingo 8 de marzo y se espera que miles participen también en la iniciativa “El nueve nadie se mueve “. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, colectivas feministas, asociaciones civiles, grupos de activistas y mujeres de todos los sectores sociales del país realizarán marchas en distintas ciudades.

Un día después de las movilizaciones, hoy lunes 9, mujeres mexicanas entrarán en paro con el movimiento “Un Día Sin Nosotras” y “El nueve nadie se mueve” como protesta contra la violencia de género y para crear conciencia sobre sus aportaciones a la sociedad en el día a día.

MARCHA FEMINISTA 8 DE MARZO

Las autoridades esperan que la manifestación feminista, cuente con la participación de millones de mujeres en todo el país; en ella, participarán mujeres de varios colectivos feministas, como, por ejemplo, la Asamblea Feminista Juntas y Organizadas, Asamblea Feminista Autónoma e Independiente AFAI, Asamblea Feminista Metropolitana AFM, y la Coordinación 8M Independientes.

“CAMPO ALGONODERO” LA HERENCIA DE CALDERÓN

Los Feminicidas del campo algodonero es el nombre mediático con el que se conoce a una pareja mexicana de asesinos seriales, constituida por: Edgar Ernesto Álvarez Cruz y José Francisco Granados de la Paz (n. 1979).

Estuvieron activos entre 1993 y 2003, en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Según declaraciones de Francisco Granados, secuestraron, torturaron, violaron y asesinaron a por lo menos 8-10 mujeres jóvenes.

De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, ellos cometieron por lo menos 14 feminicidios,5? correspondientes a 8 cadáveres encontrados en un campo algodonero en los márgenes de la ciudad y 6 más encontrados en el monte Cerro Negro también aledaño a la ciudad.

APREHENSIÓN DE FRANCISCO GRANADOS

Francisco Granados era un consumidor asiduo de cocaína, poseía un largo historial criminal en Estados Unidos, constituido por delitos de bajo impacto principalmente entrada y residencia ilegal en el país y consumo y posesión de sustancias ilícitas; se tiene registros de que la primera aprehensión de Francisco se efectuó en 1995, cuando tenía 14 años, bajo los cargos de estancia ilegal en el país y resistencia al arresto.

En 2003, José Francisco Granados de la Paz fue detenido por última vez por la policía de El Paso, Texas, los «Texas Rangers», bajo el cargo de estancia ilegal en el país.

CONFESIONES

Estando bajo custodia de la policía texana, en 2006, Granados confesó haber participado en por lo menos 10 asesinatos de mujeres, perpetrados entre 1993 y 2003. En sus declaraciones indicaría que él no fue plenamente consciente de lo que hizo ya que cometió los asesinatos estando drogado:

«Le platiqué a unos primos. Un primo me compró una pizza y me preguntó qué tenía; le dije que era por las muertas de Juárez, que me sentía usado y que fui amenazado siendo menor de edad y drogado con Roche dos. Le conté que yo había matado a dos mujeres. Me miró y me dijo: ‘No es cierto, no me digas nada…

CONFERENCIA DE PRENSA EN 2008

Identificó a Edgar Ernesto Álvarez Cruz como el presunto autor intelectual de entre 10 y 17 asesinatos. Mencionó también la participación de un tercer hombre, Alejandro Delgado Valles alías «El Calas”, – este último sería exonerado. – Indicó que Edgar Álvarez solía proporcionarle drogas para cometer los crímenes, por ello no recordaba con exactitud los hechos.

CRÍMENES

Según declaraciones de Francisco Granados, las mujeres eran secuestradas o llevadas con engaños a áreas despobladas en los márgenes de la ciudad dentro del automóvil de Álvarez Cruz, un Renault de modelo ochentero, ahí las amarraban y violaban, solían mutilarlas y asesinarlas en medio de rituales satánicos presididos por Edgar Álvarez quien solía disectar los corazones de las víctimas. Los cuerpos eran sepultados o simplemente abandonados en lotes baldíos, algunos fueron enterrados en la casa del propio Edgar Álvarez, en pesquisas posteriores un cadáver fue exhumado dentro del terreno de la vivienda de Álvarez.

POSIBLES VÍCTIMAS

En su confesión Granados identificó a 6 mujeres asesinadas e hizo mención a una sexta y séptima víctimas a las cuales identificó parcialmente solo bajo sus supuestos nombres:

Mayra Juliana Reyes Solís, Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González, Verónica Martínez Hernández.

LA URNA ELECTRÓNICA

El jurado calificador designado por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas llevó a cabo este miércoles 05 de marzo, el análisis, evaluación y fallo de los cinco proyectos presentados ante éste órgano electoral para el concurso tecnológico para el desarrollo del prototipo de Urna Electrónica, resultando ganador el proyecto de la Universidad Politécnica de Tapachula, al reunir todos los requerimientos establecidos en la convocatoria. El equipo ganador tendrá hasta el 30 de junio para desarrollar el prototipo conforme al proyecto evaluado.

El prototipo de urna electrónica ganador se utilizará para promover los mecanismos de participación y actividades educación cívica y capacitación. La convocatoria estuvo dirigida a Instituciones de educación superior del Estado, con enfoque en tecnologías de la información y comunicaciones; dicha convocatoria fue difundida y presentada ante catedráticos y alumnos de centros educativos universitarios de la entidad y estuvo vigente del 20 de diciembre de 2019 al 28 de febrero de 2020. Se recibieron cinco proyectos de las siguientes instituciones: Universidad Salazar; Instituto Tecnológico de Tapachula; Facultad de Contaduría y Administración Campus I de la UNACH; Facultad de Negocios Campus IV de la UNACH y Universidad Politécnica de Tapachula.

Los proyectos fueron evaluados a partir de cuatro criterios: aspectos técnicos (15%), seguridad (25%), diseño (25%) y funcionalidad (35%), desagregados en 14 características. El jurado calificador estuvo integrado por la consejera electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez, presidenta de la Comisión Permanente de Organización Electoral; la consejera electoral María Magdalena Vila Domínguez, el consejero electoral Edmundo Henríquez Arellano y el Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral Guillermo Arturo Rojo Martínez, integrantes y secretario técnico respectivamente, de dicha comisión; además, Luis Fernando Ruiz Coello, Titular de la Unidad de Servicios Informáticos del IEPC y Héctor Gallego Ávila, Director del Área de Informática del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del estado de Jalisco.

Desde el café: El Gobierno Municipal en coordinación con el sistema DIF realizaron este domingo un festival en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. El evento se llevó a cabo en la explanada de la Presidencia Municipal donde cientos de mujeres se congregaron para disfrutar de un programa artístico y escuchar mensajes de motivación. Con ello; el amigo del pueblo demuestra su respeto, apoyo y admiración a todas las mujeres jiquipiltecas, a quienes se les refrendó que tienen garantizada su seguridad. Invitados especiales les impartieron temas de aliento y fortaleza, así como en materia de procuración de justicia el DIF les habló sobre la protección de niños, niñas y adolescentes.

Para terminar: “Las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia” lo dijo el escritor británico Samuel Johnson.

Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser Nada personal.

