Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El número de contagios y fallecimientos por covid 19, ya preocupa en la población de Chiapas

La situación de Chiapas está alcanzando resultados con muchos inconvenientes e inadecuados, respecto al virus asesino del covid 19, que aumentan tanto en Tuxtla Gutiérrez como en Tapachula, donde el número de contagios ya preocupa y el número de muertos inquieta y alarma, pese a los llamados de emergencia que nos recetan las autoridades de Chiapas y las de salud. Pero el asunto es que también aumentan peligrosamente contagios en muchos otros municipios de la geografía estatal, y aún faltan semanas –señalan los expertos-que todavía el coronavirus vivirá entre Chiapas y otras regiones del país.

Evidentemente que mucho tiene que ver con la población que ha rehusado y excluido a guardar las medidas preventivas, porque consideran que ya paso mucho tiempo de la epidemia mortal, y que además tienen que salir a trabajar, para sustentar a sus familias. Inclusive muchos dicen que es “preferible morir de coronavirus que de hambre”, pero lo que más ha dañado es que el gobierno federal envió el mensaje de que se tendría que volver a la normalidad como se está haciendo, y la gente ya anda como si no hubiera absolutamente nada con el fenómeno de la epidemia letal, lo único que se puede ver, es que una mayoría andan sus “cubrebocas”, solamente para sortear el contagio y nada más.

Hay errores graves que señalan al subsecretario de salud Hugo López Gatell Ramírez, quien al principio se volvió una sensación por su carisma, pero que ahora las redes sociales de todo el país, lo acusa de maquillar cifras, y sobre todo de enfrascarse en informaciones muy sospechosas donde solamente lo ve como si todo el país fuera la ciudad de México y el Estado de México, que siempre lo toma de referencia y que ahora sabemos que la diversidad el país, es total y no se puede igualar en condiciones y circunstancias a toda la república mexicana. También en tiempos de epidemia somos diversos.

López Gatell, asumiendo lo que dicen las redes sociales de Chiapas, es el culpable que Chiapas no asumiera su responsabilidad porque desde que arrancó la cuarentena –que cumplió 100 días- siempre fue de la mano sobre lo que decía López Gatell, y con esa información nos fuimos, pero la realidad era otra muy distante, porque al principio no tenía nada que ver Chiapas con la ciudad de México, si no que ahora es cuando los escenarios se convirtieron en alerta roja en Chiapas por el desconsiderado número de contagios y muertos que lleva la entidad chiapaneca colocándonos ya en lugares preponderantes del indicador nacional.

Aquí en Chiapas, también los yerros han sido fatales con el titular de salud pública, José Manuel Cruz Castellanos, que se dejó llevar por lo que nos dictaba López Gatell, y no asumió acciones concretas en torno a los ingredientes que giran alrededor de la geografía estatal. Inclusive cuando estuvo en Tapachula hace semanas en una conferencia de prensa de salud dijo que no eran peligro los migrantes con el coronavirus, y hace días ya voltio la cuchara aceptando que si son riesgos los extranjeros que se encuentran estacionados en Chiapas. Lo peor es que hasta defendió a la controvertida delegada de migración, Yadira de Los Santos, cuando alguien inquiría a la funcionaria federal, el salía al quite dándole grandes defensas.

Lo cierto es que alguna estrategia más inteligente se tendrá que hacer en Chiapas, para evitar el fantasma de los contagios y que el número de muertos ya no aumenten. La población está desbordada para transitar y algo que ha llamado la atención es que ya está muriendo gente muy conocida, lo que no ocurría antes, fenómeno hasta ahorita incomprensible, pero la letalidad del coronavirus está en su máximo clímax, y no se sabe

cuándo va a concluir las postales de los contagios, donde se sabe, que ya cualquiera puede estar infectado y caminado por las calles de Chiapas.

Por ejemplo, en este fin de semana en Tapachula, fueron incesante los números de muertos con nombres y apellidos que fallecieron por covid 19, y a través de las mismas redes sociales se podía saber quiénes estaban muriendo, y en las conferencias de prensa del sector salud de Chiapas, no se aprecia la realidad sobre este rubro. Ojalá la Secretaria de Salud de Chiapas no haya incurrido en ocultamientos y escamoteos. Sería un error histórico que manipulen datos y cifras.

La carretera de la Costa convertida en trampa mortal.

Empieza el viacrucis y el peligro en el 2020, y en el recién también principio de la temporada de lluvias de la carretera de la Costa de Chiapas, que une a México con Guatemala. El tramo de Arriaga a Tonalá que recientemente fue rehabilitado por una controvertida empresa de la ciudad de México y Veracruz, y que fue plataforma de la discordia por los pésimos trabajos que realizaba y que fue denunciado por la prensa chiapaneca, hoy se muestra que los trabajos de rehabilitación no sirvieron para nada. Era el tramo más vistoso por la señalización, pero lamentablemente ya se observan hoyancos y roto el pavimento, cuando aún no llevamos 22 días de temporada de lluvias.

Sin embargo, no solamente es ese lugar, hay muchos tramos carreteros a lo largo de los 225 kilómetros de pavimento que cruza la Costa de Chiapas, donde se observan los desfiguros y yerros de ingeniería, aunque cualquier pudiera decir, que fue un pésimo material el que se le puso al pavimento de la carretera. Es prácticamente una rehabilitación nueva, y ya se puede ver que hay mala leche con la rehabilitación y eso no se vale, por eso el llamado a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que supervise en su construcción esta carretera de suma importancia porque es la que nos lleva a Centroamérica o viceversa a la ciudad de México.

De verdad que solamente a nuestra sociedad chiapaneca le ocurre este tipo de situaciones y lo peor que no sale a defender los que cometen actos de sospecha pública con cualquiera obra que se construya o se rehabilite, además se supone que ya estamos en la 4T, y que no debería de haber escenarios de corrupción, por eso es importante la supervisoría y vigilancia de la SCT, porque lo que se observa es que será un año fatal con los automovilistas que utilicen esta carretera.

Alerta a los automovilistas de la carretera de la Costa

Sin embargo, el llamado es importante para que asuma sus responsabilidades al manejar sobre esta vía de comunicación, porque en tiempo de aguas, se “tapan”, los hoyancos y con velocidades vertiginosas, los resultados pudieran ser fatales y trágicos. Lo importante es que usted sepa que esta rehabilitada carretera ya presenta daños, deterioros y desmejoras que expone su vida y la de su familia. Es importante que lo asimile y grave en su chip mental y no se aventure nada más porque tiene en la cabeza que la carretera está recién rehabilitada, y que curiosamente también la siguen hasta hoy en día, rehabilitándola, pero lo que, si es cierto, es que hay tramos carreteros de la Costa que ya están resultando muy peligroso y letal ante una caída de un vehículo en movimiento en estos hoyancos. Así las cosas. Ojo.