El papel del federalismo o federalismo de papel

Mtro. Esdras E. Cruz y Cruz.

Hay que rehabilitar a la política pública, revalorando el papel del federalismo. Creo que, en nuestro país, el federalismo le ha quedado a deber a quienes directamente han sido afectados durante más de medio siglo: los más vulnerables y frágiles de la cadena de la economía mexicana. El crecimiento de la pobreza aumenta cada vez más en cada sexenio; el fracaso viene de nuestra mentalidad contractualista y partidista, si eres de izquierda, si eres del centro, si eres de la derecha, pero todos solo han reflejado choques, recelos e ignorancia política y técnica para reducir el número de pobres, quienes no pueden dar nada a cambio, o el cambio es mantenerlos en la pobreza para generar valor electoral al gobierno en turno y posteriormente invisibilizarlos.

El actual reclamo de los gobernadores aliancistas, inició amagando ruidosamente con una ruptura del pacto fiscal, pues en opinión de ellos, el gobierno federal les otorga a sus estados un trato inequitativo respecto de la distribución de los recursos captados en sus entidades, contra los recibidos o asignados por la federación; al respecto, cabe señalar que de acuerdo con datos del INEGI, SAT y Hacienda, solo Tamaulipas, Nuevo León y Colima, cuentan con superávit presupuestario; es decir los gastos de esos estados pueden ser financiados en su totalidad vía los ingresos propios más la recaudación federal que se genera en las tres entidades.

Al parecer ese balance público, en el que el 70% de los estados aliancistas no tendrían capacidad o autonomía financiera y fiscal para hacerse cargo del gasto total que se genera en sus entidades, ha propiciado que el planteamiento original de la ruptura del Pacto Fiscal, haya perdido fuerza y lo hayan cambiado por una propuesta de incremento presupuestal a los convenios, programas federales y transferencias de recursos federales, presentada y sometida a consideración de la Cámara de Diputados, para su revisión y en su caso, retomar el estudio de dicha propuesta de incremento en el presupuesto para el ejercicio 2021.

Debo decir con estricto rigor técnico, que la prudencia de los estados aliancistas para posponer el estudio de un eventual nuevo Pacto Fiscal, es correcto y necesario, ya que aun con un balance de las finanzas negativas si los estados persistieran en el rompimiento del sistema de coordinación fiscal, estos seguramente incurrirán en la doble tributación, para recaudar los ingresos suficientes para atender su gasto total, implicando que tanto los estados como la federación cobren impuestos similares, tales como, el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Sobre la Renta; el actual marco legal mexicano, no prohíbe la doble tributación; luego entonces, claro que es determinante que prevalezca una sola tributación para no incurrir en que vuelva dicha política de doble tributación, que fue desterrada desde 1980, partiendo de que restaría competitividad y atractividad de la inversión, no solo en dichos estados sino en toda la economía mexicana.

Luego entonces, adquiere relevancia política buscar acuerdos para hacer los ajustes necesarios en el presupuesto del 2021; condición necesaria para que en la búsqueda de un federalismo fiscal solidario y con un modelo de desarrollo justo y equitativo, sin intereses electorales, que privilegien a tal o cual partido en la próxima contienda electoral, es ‘sine qua non’, atender la reducción presupuestal que tienen los 32 estados del país, los cuales leyendo sus propuestas, se encuentran reducidas a que el gobierno federal les garantice que recibirán recursos federales en términos reales, iguales a las ejercidas en el año 2020.

Aquí, cabe destacar, el actual escenario de crisis financiera que viven todos los estados del país, de sus insuficientes y reducidos ingresos propios locales; así como también el alto nivel de endeudamiento de sus finanzas públicas y por lo tanto, el cero margen para incrementar sus ingresos fiscales, haciendo imposible poder enfrentar solos la crisis de salud, la caída de los ingresos presupuestados para éste 2020, mediante esfuerzos ya sea de cobranza coactiva o establecimiento de estímulos fiscales para compensación de los ingresos necesarios para el cumplimento del gasto social comprometido para éste ejercicio.

En un grave escenario de crisis económica y en un sistema federalista, corresponde sin lugar a duda el apoyo solidario por parte de la federación para emitir un programa de rescate financiero a todos los mexicanos a través de los gobiernos estatales tal y como es en un sistema de coordinación y adhesión al sistema nacional fiscal; así debe atenderse la grave crisis de millones de personas desempleadas, el excesivo crecimiento de la pobreza, el desabasto de los medicamentos y de servicios de salud, la inseguridad imparable, etc., etc., en un sano funcionamiento fiscal y económico federalista, es requerida y necesaria la coexistencia ordenada de estas dos soberanías.

A su vez, hago notar que el reciente proceso electoral en Estados Unidos de América ha concluido, eligiéndose como ganador a Joseph Biden. Desde la perspectiva de la política global económica y de la ideología diferente a la del actual presidente Trump, sus políticas principalmente económicas, ecológicas y sociales, difieren de manera inocultable; el esquema que propone Biden seguramente revertirá la reforma fiscal de Trump: el programa económico del demócrata propone elevar los impuestos, así como también llama la atención el programa bautizado “Reconstruyámoslo mejor (“Build back better”), un programa que supone más de 5 millones de empleos, el estímulo a la innovación tecnológica reconstruir y la clase media con la ayuda de políticas tributarias a pequeños y medianos ingresos; así como también prevé inversiones en infraestructura y energías renovables, rescate a la agricultura, innovación tecnológica y construcción de viviendas sostenibles; y atacará a la pobreza de su país incrementando más del 100% el salario mínimo pasando de 7.25 a 15 dólares la hora. Y respecto a la relación con China, su triunfo puede reducir la atención comercial con esta nación, lo que evidentemente podría afectar a México, de desaparecer o reducir las fricciones con dicho país.

Todas estas propuestas en materia económica seguramente tendrán un impacto en el rumbo de la política económica de nuestro país, hasta ahí dejo el comentario y en una próxima aportación me permitiré hacer algunos señalamientos específicos sobre las posibles consecuencias en nuestra economía y política fiscal mexicana.

Retomando en consecuencia la esencia de éste artículo, resalto el mensaje de tregua que hacen los gobernadores de la alianza federalista, al reducir a la mínima expresión la escandalosa y desafiadora propuestas de ruptura de estos estados con la federación; corresponde ahora a las instancias políticas, hacendarias y legislativa de la nación, asumir y aceptar dicha tregua por el bien de los mexicanos y tender los puentes para afrontar las distintas restricciones presupuestarias que detonaron la inconformidad de los gobernadores de la alianza federalista; ahora es cuando el presupuesto de papel tenga un papel en el presupuesto.