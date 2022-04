Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

El Partido Encuentro Solidario (PES) sale de terapia intensiva. En Chiapas partido familiar

Acomodaticios, elásticos y promoventes evangélicos que no es pecado y solamente Dios sabe si llevan bien sus creencias y dogmas; desde cuando el partido político lo habían disuelto a nivel nacional por su falta de representatividad a menos de cinco escaños, número mínimo que se requiere para formar un grupo parlamentario, en Chiapas su dirigente estatal del PES, Maya de León, junto con el diputado Sergio Rivas, evitando ser desdibujados y oscuros ante la sátira y la crítica, optaron en Chiapas, por crear la estrategia de pedir la reducción de las tarifas eléctricas ante la CFE, haciendo firmar a todos los diputados locales, y para eso se montó todo un ardid publicitario, lo importante era hacer bulla, para exhibir que no estaba muerto el PES, y ya la última fue también “ruido estratégico” el pedir a la SCT que arreglen las carretera de la Costa de Chiapas, después que varios ciudadanos denunciaron la peligrosidad de muerte de esta rúa importante de comunicación en la región de la Costa y el Soconusco.

A partir de su nueva salud partidista ahora el PES, se llamará “Partido Encuentro solidario”, cambio la palabra Social por Solidario, sin embargo, en Chiapas, no deja de ser histórico su conformación manipulada por una sola familia que en su momento ayudo a otros partidos políticos en Chiapas con financiación y créditos de un hermano mayor de la familia. Muchas historias no agradables de un partido político donde el poder es una familia y compadres, envueltos en la fe evangélica. Es un partido que con tercera y cuarta trasformación sigue siendo un emblema antidemocrático, que se supone ya no debería de existir en nuestro país, por su composición de formación de una sola familia, donde han salido regidores, diputados locales, diputados federales y senadores.

Solamente en Chiapas se da este tipo de desaguisados en contra de una transparencia democrática, porque son las siglas que se “rentan” al concubinato con otros partidos mayores para darle realce a determinada alianza o coaliciones al menos en las siglas para que se vea que hay toda una fuerza partidos para apoyar a determinado candidato local, estatal, o federal, cuando el PES su fuerza es una familia. Un clásico satélite partidista en la 4T, que no ayudara en el futuro a una contundente credibilidad electoral.

Al menos en la democracia, seguimos igual o peor en la cuarta trasformación, porque también no abona absolutamente nada que haya “partidos familiares”, en nuestro país, como lo pretendía el propio Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala. Definitivamente seguimos de mal en peor dentro del partidismo que se vive en México.

Además, se propuso que las Redes Sociales Progresistas sean sancionado, porque se comprobó que entregó dádivas a personas para que asistieran a sus asambleas. De las sietes asociaciones que habían llegado a la recta final, tampoco cumplieron con los requisitos y se les negará el registro son Alternativa, de César Augusto Santiago y Súmate a Nosotros, de Manuel Espino. (Con datos de agencia nacional).

Se realiza realizan primer trasplante doble de pulmón a paciente post-COVID: Es un chiapaneco.

Buena noticia y una esperanza de vida la del actual titular de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, quien Dios le ha permitido vivir después de sufrir el letal covid 19, quien según un reporte médico, el COVID-19 dañó sus pulmones a tal grado que perdieron la capacidad de mantenerlo con vida y su única esperanza era un trasplante doble, el cual obtuvo tras esperar 50 días conectado a un sofisticado equipo.

Trascendió que en el Hospital de Alta Especialidad “Christus Muguerza”, en Monterey, Nuevo León, médicos lograron el primer trasplante doble de pulmón en México y América Latina, el cuarto practicado a escala mundial, a un paciente que se contagió de coronavirus hace poco más de dos meses. Se trata de Luis Manuel García Moreno, actual secretario del Sistema Estatal de Protección Civil del estado de Chiapas, de 57 años de edad, quien fue diagnosticado con la enfermedad desde el pasado 15 de junio de 2020.

Más allá de la noticia que pone al país, como punta de lanza en este tipo de procedimientos quirúrgicos médicos, dice la información proveniente de Monterrey, que “Una buena parte de su función de oxigenación la están cubriendo sus nuevos pulmones, es muy pronto para considerar que es un éxito; la cirugía es un paso importante, pero lo que viene es igual o más complicado: esperar que acepte los pulmones”. Dios con él.

Rapiditas. – Para los próximos días saldrá a la luz pública un interesante libro publicado por editorial Larousse, del maestro Marco Antonio Orozco Zuarth, titulado “Chiapas: Espacio y Tiempo”. Ha levantado interés este nuevo volumen del maestro Orozco Zuarth, por el mismo nominal tema, y sobre todo porque estamos viviendo esta generación de humanos no solamente una pandemia de las más peligrosas del planeta, sino que en México pasamos de una tercera a cuarta transformación. Será interesante ver el texto de este compendio dedicado a Chiapas. De antemano Congratulaciones….La titular de la STPS, Mtra. Luisa María Alcalde Luján, estuvo este fin de semana en Chiapas, acompañada del secretario de Economía y del Trabajo, Yamil Melgar, y del Director General del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo, supervisando avances de la implementación de la Reforma Laboral en Chiapas. Los juicios orales agilizarán la impartición de justicia laboral. Así las cosas…El Presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, tomó la protesta este fin de semana al Consejo Político Estatal del partido en Chiapas, encabezado por Julián Nazar Morales como presidente, para el periodo 2020-2023, en sesión solemne celebrada la noche de este jueves vía virtual, a través de la plataforma Zoom. Tras rendir protesta, el también presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Nazar Morales reiteró al presidente nacional, Alejandro Moreno; que en él tienen a un soldado que siempre va apostarle a que al partido le vaya bien para que les vaya bien a todos los mexicanos. Destacó que el actual Comité Directivo Estatal recibió un PRI desmantelado, sin estructuras, lo cual no es nada bueno para un partido político para ser competitivo en procesos electorales, por lo que con trabajo se va venido avanzando, al grado que ahora este instituto político cuenta con un 90 por ciento de sus estructuras en la entidad…. El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Salud Municipal en coordinación con el Distrito Sanitario Número VII, siguen fortaleciendo las campañas de prevención y combate del dengue, zika y chikungunya, con el Programa Permanente de Descacharrización que se aplica en las colonias del municipio. Este lunes 07 de septiembre las brigadas de salud municipal y estatal intervendrán con el descacharramiento en varias colonias de la ciudad. Se trata de una campaña para evitar la proliferación del mosco Aedes Aegypti trasmisor de las enfermedades por vectores. En fin. Dixe.