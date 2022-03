Letras Desnudas

Mario Caballero

El poderosísimo presidente

Después de José López Portillo el pueblo mexicano no conocía un presidente con tanto poder como Andrés Manuel López Obrador. Sí, AMLO es el mandatario más poderoso y más fuerte que ha tenido México en los últimos 30 años.

El 1 de julio de 2018, los votantes le dieron al tabasqueño el mando democrático más grande en la historia nacional. Ganó con el 53 por ciento de los votos, derrotando a su rival más cercano con una diferencia de 30 puntos porcentuales. Es decir, si tradujéramos las votaciones de hace dos años en términos boxísticos diríamos que el hoy presidente de la República noqueó a sus contrincantes. Algo muy trágico es que a partir de ello la oposición quedó borrada, los viejos partidos fueron arrasados y el mapa político tuvo una transformación trascendental.

Claras están las causas que llevaron a tales resultados. Las elecciones de hace dos años fueron un desquite de la sociedad contra el gobierno priista. Votaron enfurecidos contra la corrupción, contra la violencia, contra la impunidad, contra el adormecimiento económico y aceptaron el argumento del caudillo de que el sistema político necesitaba una renovación de raíz y no sólo ajustes tecnocráticos.

Tras el triunfo de López Obrador, su partido, MORENA, y sus aliados alcanzaron la mayoría en las dos cámaras del Congreso, lo que le ha permitido al primer mandatario realizar acciones dentro de una agenda populista que, aunque ha impactado a los mercados, ha consolidado su poder.

Algunas de esas acciones fueron las famosas consultas ciudadanas con las cuales se decidió suspender la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco y se avalaron proyectos para la realización del aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, que han sido planes de gobierno muy cuestionados, sin factibilidad, quizá hasta producto del capricho y la cerrazón y que hasta el momento han tenido problemas legales, técnicos y económicos para su ejecución.

No puede pasar inadvertido lo que parece ser una responsabilidad adicional, el hecho de que el presidente ha sabido cómo acumular más poder. Las consultas le han permitido tomar decisiones que en algunas ocasiones han marginado incluso al Congreso.

La fuente de su poder está, desde luego, en el respaldo de las cámaras legislativas, donde senadores y diputados de MORENA, PT y PVEM han estado prestos a aprobar casi a ciegas cada una de las iniciativas del presidente. Por eso fue fácil borrar de un plumazo la reforma educativa que fue orgullo del gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, también está el otro elemento: su popularidad.

Actualmente, la popularidad de López Obrador está por debajo de lo que en su momento tuvo Felipe Calderón. No obstante, aún hay amplios sectores de la sociedad que lo apoyan. Aplauden sus ocurrencias. Si él insulta a la prensa, rápido se suman al escarnio en las redes. Si la economía va de mal en peor, como es realmente, siguen confiando. El número de homicidios relacionados con la violencia del narco ha alcanzado cifras históricas desde que comenzó la guerra contra los cárteles, pero todavía creen que él fue lo mejor que pudo pasarle al país. México es una de las tres naciones que ha tenido un mal manejo de la pandemia, y aun con la altísima cifra de fallecimientos y de contagios le entregan su respaldo. Eso, sin duda, dicen que es un presidente poderoso.

PERO…

Aunque, a la verdad, nunca ha sido beneficioso que un presidente tenga tanto poder como el que tiene en este momento López Obrador. Históricamente, casi siempre ha terminado en opresión, corrupción, despotismo, asesinatos, abusos de autoridad e impunidad. Gustavo Díaz Ordaz tuvo un poder similar en los tiempos del glorioso PRI y hasta hoy no hay justicia por la masacre de estudiantes. El poder de Carlos Salinas de Gortari fue mucho menor y todos sabemos cómo acabó todo. Se confirma aquel dicho de “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Poco se ha hablado de este tema, pero hay motivos por los cuales preocuparnos. Especialmente, por las acciones que el gobierno morenista ha emprendido para configurar un nuevo orden constitucional, un régimen político sin contrapesos, sin equilibrio en los poderes, que mucho se parece a los tiempos del hegemónico PRI, del presidencialismo, con la gran diferencia de que los abusos de aquellos presidentes no eran legales, y López Obrador busca que sí lo sean.

Las leyes que ha promulgado este gobierno y que están bajo revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación buscan erigir a un presidente fuerte y capaz de hacer o deshacer lo que le venga en gana, cuando le dé la gana y por las simples ganas de poder hacerlo. Y en el caso de ser avaladas constitucionales, no habrá nada ni nadie que se lo impida.

La Ley de Remuneraciones del Sector Público, por ejemplo, determina atribuciones al Poder Ejecutivo que le permiten invadir facultades de los otros poderes constitucionales para establecer sus propias remuneraciones. Es claro que hay casos en los que ciertos funcionarios se autodeterminan salarios que usted y yo, amable lectora, lector, no ganaremos ni viviendo diez veces, y merece una regulación de fondo, pero esta ley viola la autonomía que necesitan tener los poderes.

Por otro lado, la Ley de Austeridad Republicana impide que un servidor público pueda emplearse en el sector privado hasta 10 años después de haber desempeñado un cargo. ¿Qué pasará con aquellos que no logren ocupar otro cargo en el gobierno? Pues se quedarán sin trabajar por diez años.

La Ley Orgánica de la Administración Pública introdujo figuras como los superdelegados, que atenta contra la soberanía de los estados. La Ley Nacional de Extinción de Dominio autoriza la expropiación de bienes por el solo hecho de considerarlos sospechosos, es decir, sin investigar primero sin son de procedencia ilícita.

La Ley General de Educación no establece cómo serán trasladados los recursos educativos a los estados. Y la Ley de la Guardia Nacional, que otorga a ese cuerpo facultades de investigación y de intervención que podrían ser violatorias de derechos humanos o de garantías constitucionales.

La Ley del Uso de la Fuerza no incorpora criterios internacionales de uso de la fuerza a los que México está obligado constitucionalmente. La Ley Nacional de Registro de Detenciones no regula, o no con claridad, las obligaciones de las fuerzas armadas con sus detenidos.

A éstas sumémosles los presupuestos de 2019 y 2020, que tomaron atribuciones de otros poderes del Estado.

La Ley de Seguridad Nacional, que iguala los delitos fiscales a los delitos de la delincuencia organizada y establece como medidas la prisión preventiva forzosa por esos delitos. Es absurdo. Todo mundo sabe que no es igual una persona que evade impuestos con una que se dedica al narcotráfico, al secuestro, al sicariato y que, dedicándose a esos ilícitos, asesina, extorsiona, tortura, etcétera, etcétera.

En palabras más sencillas, el Ejecutivo federal ejercerá a voluntad el presupuesto federal y lo asignará sin restricciones de ninguna índole. Asimismo, podrá reasignarlo a conveniencia mediante acuerdos y decretos que no estarán de acuerdo con las leyes previas. Ejemplo de ello es la orden del presidente de reducir en un 75% los gastos operativos de las dependencias. Y así, controlando el dinero, podrá imponerse a los otros poderes, a los estados y a los órganos autónomos.

También usará al Ejército para funciones policiacas de seguridad; utilizará a las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional para investigar delitos, detener ciudadanos y desplegar operativos en cualquier parte del territorio.

Para terminar de hablar sobre este conflicto constitucional, el presidente tendrá la facultad de modificar a su gusto la estructura gubernamental, decretando la aparición y desaparición de instituciones y programas. La desaparición de las Estancias Infantiles es un buen ejemplo. Y asignar sin concurso de licitación pública grandes contratos de obras de dudosa legalidad.

LA RESPONSABILIDAD DE LA SCJN

Por tanto, la responsabilidad que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación es enorme. En sus manos está definir qué tipo de presidente necesita México: uno con un poder absoluto o uno con un poder limitado y regulado por la propia Constitución. ¡Chao!

