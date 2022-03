Cafetómano

Bernardo Figueroa

El pokar de la 4T

En este 2020 el juego está en la mesa, la tercia de ases que AMLO tiene que dominar es muy difícil de conseguir y precisamente nos referimos a los tres temas que definirán el futuro del sexenio y de la muy mencionada cuarta transformación. Son demasiadas cartas en la mesa, como le gusta al presidente, pero a diferencia del año pasado, que cuando se le destapaban simplemente las volvía a tapar y de todos modos le aplaudían, como si se tratara de un espectáculo de magia, los ases que están en juego este año son tres: sí no los consigue será imposible ganar el juego del sexenio. Son tres ases que están en el mazo, tres temas sumamente delicados y que para efectos prácticos definirán en gran medida el futuro de su sexenio.

El primer as es sin duda la salud. La crisis por la que atraviesa el sector salud en todo el país es autoinfligida, es el resultado de malas decisiones que, independientemente de que hayan sido tomadas por las razones correctas, generaron un problema grave en la capacidad de atención de la población. Los problemas del sector salud, los actuales y los anteriores, se pagan con vidas y para ello no hay explicación ni causa, por más noble que sea, que valga. Hoy está claro que haber operado simultáneamente las compras consolidadas (cuyo beneficio aún está en duda) junto con la desaparición del Seguro Popular y la implantación por decreto del prematuro Insabi, que nació sin reglas de operación y sin estructura, está provocando un problema de atención para miles de familias.

El segundo as es la crisis de inseguridad y violencia. El argumento de que nos dejaron un cochinero, que es absolutamente cierto, no se sostiene en el tiempo. Este año la Guardia Nacional debería comenzar a dar resultados tangibles, pero, otra vez, las contradicciones, las prisas y la incapacidad de escucha del gobierno está generando no solo que los resultados no lleguen, sino que quienes deberían ser sus principales aliados en esta batalla, la sociedad civil organizada y las víctimas de la violencia, ya no lo son, pues el propio presidente ha decretado que todo aquel que ose cuestionarlo es su enemigo.

El tercer as que define el albur con un altísimo riesgo de destaparse antes de tiempo y y quedar fuera del juego es la política energética. Aferrarse a un pasado glorioso de Pemex y de la CFE y convertirlos en los buques e insignia de la recuperación del Estado, así como de una economía basada en un gobierno fuerte, puede llevar al país a un estancamiento prolongado sino es que a una crisis económica en el corto plazo. Pemex nunca será lo que fue por el simple hecho de que el petróleo ya no es lo que era y tiene los días contados, pero sobre todo porque la paraestatal está herida de burocracia e ineficiencia y eso no se cura con dinero. El 2020 es el año crucial para el proyecto de López Obrador; o vuela directo a la consolidación política en la elección intermedia o se derrumba como un castillo de naipes. En el inter el jaloneo, la tensión política y el enojo del presidente serán el pan nuestro de cada mañanera.

RESPETO EN UNICH

El Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas (STUNICH) pide respeto a los miembros del comité del denominado Sindicato Único de Trabajadores de la UNICH (SUTUNICH) conformado por Carmen Guadalupe Marín Levario, Edgar Federico Pérez Martínez, Luis Galindo Jaime y Flor de María López Gordillo, luego de la “falsa información que quieren utilizar con otros temas”.

“Rechazamos que el SUTUNICH quiera utilizar otros temas para desvirtuar que hemos demandado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la titularidad del Contrato Colectivo. Rechazamos que el SUTUNICH emita información falsa y que, con engaños, quiera utilizar a estudiantes para apoderarse de la Universidad, como lo hacían en años anteriores”, citan en un comunicado.

Dejan en claro que el STUNICH es un sindicato conformado legalmente, con presencia y mayoría en la Universidad Intercultural de Chiapas, tanto en su Sede Central como en las Unidades Académicas, además integrado por mujeres y hombres “Profesores de Tiempo Completo, Profesores de Asignatura y administrativos, que nos dedicamos a trabajar y sacar adelante a la Institución” mencionan.

Piden respetó ante el intento del SUTUNICH “de impedir el desarrollo de las actividades académicas y administrativas. Levantamos la voz y exigimos se nos respeten los derechos como trabajadores y de los estudiantes, estos últimos, siempre los más afectados”.

Cabe destacar que el STUNICH no es de creación reciente, sino que ha estado presente desde que se conformaron los sindicatos en esa Universidad.

CARLOS CALVO COMBATE EL ABIGEATO

Con la finalidad de tomar acuerdos para reforzar el tema de combate de robo de ganado en este municipio, se efectuó una reunión con autoridades y diversos sectores. El delito de abigeato es un asunto del cual el amigo del pueblo Carlos Manuel Calvo Martínez le ha dado la importancia debida para proteger a los ganaderos y familias del medio rural.

Por ello, a la reunión asistieron autoridades ejidales y agentes municipales, quienes expresaron sus puntos de vista e inquietudes sobre este delito. En lo que respecta al Gobierno Municipal, el Alcalde Carlos Calvo ha mantenido una coordinación con las instancias encargadas de procuración de justicia, con la finalidad de proteger a los ganaderos y de acuerdo a la ley castigar a quien cometa el delito de abigeato.

Las medidas de prevención y estrategias de seguridad son fundamentales en las comunidades, ya que con eso se apoya a las corporaciones policíacas para atender las denuncias de forma más eficiente y pronta. Al respecto, los representantes de las dependencias gubernamentales que asistieron a la reunión manifestaron su apoyo en el tema de combate al robo de ganado en Jiquipilas.

CERTIFICA LA UP CHIAPAS A EMPLEADOS

La Universidad Politécnica de Chiapas como entidad de Certificación y evaluación (ECE 178-14), impartió capacitación a 214 empleados de la empresa Gas Com, S. A. de C. V., dentro de los estándares de competencia acreditados ante el CONOCER. Dichas cerficaciones fueron recibidas por cada uno de los participantes de la empresa en distintos municipios del estado.

La capacitación dirigida a personal de ventas de dicha empresa dentro del estándar de competencias EC0814 “conducción de transporte de carga ligera”, se llevó a cabo en los municipios de San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Pichucalco, Villacorzo y Palenque. En dichas sedes se capacitaron a un total de 214 personas, fueron 181 personas evaluadas y se certificaron a 125, lo anterior entre los meses de noviembre y diciembre pasado, así como en enero del presente año.

La capacitación y entrega de certificaciones fueron recibidas con interés y beneplácito por el personal que resultó dictaminado competente en los procesos llevados a cabo, fortaleciendo así la fuerza de ventas de dicha empresa en la atención a clientes dentro de los estándares de calidad y calidez al consumidor.

En la entrega de dichas certificaciones por parte de la Politécnica de Chiapas el Rector Dr. Navor Francisco Ballinas Morales subrayó que la universidad está acreditada como una entidad de certificación y evaluación de competencias laborales por parte del CONOCER, con ello se fortalece la calidad en el trabajo y las competencias laborales que incrementan la productividad y competitividad de las empresas chiapanecas.

Desde el café: La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Inmigrantes, Fiscalía de Distrito Centro y Policía Especializada, rescató a 292 personas de nacionalidad extranjera que eran trasladadas de manera hacinada en el municipio de Ocozocoautla y detuvo a una persona por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación a la Ley de Migración.

Para terminar: “Las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia” lo dijo el escritor británico Samuel Johnson.

