Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El programa de “Acepto el Reto y uso Cubreboca” piden sea reconsiderado para diciembre.

Un buen éxito el programa “Acepto el reto, y uso cubreboca”, que echó andar el gobierno de Chiapas y la Secretaria de Salud, que la población lo asimiló muy bien, y se observó mayor penetración en la sociedad chiapaneca de esta herramienta personal de prevención en materia de salud pública como es el cubrebocas. Con el slogan de “me protejo y protejo a los demás”, para cortar el contagio y evitar que más gente muriera por el covid 19, se pudo observar que fue una excelente estrategia de convencimiento en mucha gente que no le gusta ponerse el cubreboca, pero que ahora con este programa de 14 días, que arrancó el 30 de octubre y se cierra el 13 de noviembre, -mañana-, se palpó la conciencia que hizo esta campaña de prevención.

Inclusive hay expresiones populares que advierten, que se debe de reconsiderar la estrategia de prevención para el mes de diciembre, en que las fiestas navideñas y religiosas como la festividad de la Virgen de Guadalupe, se logre concientizar a la población que es necesario andar con cubreboca para poder sortear el peligro latente de los contagios del virus asesino.

Nunca se había observado tanta penetración y acierto en la población como respuesta hacia un programa de “conciencia social”, fue algo extraordinario como nuestra ciudadanía entendió el mensaje y de verdad que la gente se proyectó en el uso del cubreboca para evitar los contagios en esta campaña de salud pública de Chiapas en esta puerta del país. Habrá que valorar que siga el programa para el mes de diciembre que es el mes más fiestero, donde las familias se abrazan mucho y más ahora que la mayoría lo asimilaría como una bendición de Dios que hayan llegado con vida al fin de años, pero eso podría ser riesgoso, porque es un mes también de celebraciones con bebidas alcohólicas y eso puede romper la armonía de la prevención y que la gente no se cuide.

Por eso es importante reconsiderar la estrategia mediática, y que nuestra gente de Chiapas siga haciendo conciencia social porque seguimos en medio de la emergencia nacional con el fantasma del coronavirus que ha matado a mucha gente. En fin.

Se reúne el Presidente y el gobernador de Chiapas ante el problema de lluvias y desfogues de presas.

En la capital del país este martes y ante la postal viviente que ocurre en Chiapas y Tabasco con el problema del agua, en nuestra entidad con el asunto de las torrenciales lluvias en lugares del norte de la geografía estatal, y en el caso de Tabasco con el fenómeno también de la lluvias, pero con un anexo peligroso como son las presas de Chiapas que tiene su desfogue en tierras Tabasqueñas, hubo reunión cumbre entre el Presidente López Obrador y los gobernadores de Chiapas y Tabasco, Rutilio Escandón respectivamente y Adán Augusto López Hernández.

Durante la reunión encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los mandatarios estatales reafirmaron el compromiso de trabajar junto a la Federación para lograr una solución en cuanto al manejo de presas y desazolve de ríos. El gobernador Rutilio Escandón manifestó su disposición de conjuntar esfuerzos que fortalezcan al plan integral que se impulsará desde el Gobierno de México, para atender esta añeja problemática y evitar más inundaciones y daños como los que ahora se sufren en Chiapas y Tabasco.

Por su parte, desde Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que se busca una solución estructural y de fondo, en la que se draguen los ríos pues, durante décadas, no han sido desazolvados y los residuos acumulados formaron un tapón que no deja salir el agua. Añadió que lo principal es que no haya desgracias como la pérdida de vidas y afectaciones al patrimonio de la población. Dijo las familias que resultaron afectadas por las lluvias, cuentan con el pleno respaldo y la solidaridad de la Federación, por lo que instruyó a las diferentes fuerzas de tarea institucional, permanecer cerca de la población para garantizar la entrega de ayuda humanitaria y brindar auxilio a quienes más lo necesitan.

Como parte de este plan de trabajo, se pretende adquirir dragas para desazolvar ríos, ampliar y profundizar los cauces, las cuales serán operadas por la Secretaría de Marina. Así el ambiente.

Se suspenden peregrinaciones. –

Lo que nunca se imaginó la grey católica de México y de Chiapas, que las peregrinaciones Guadalupanas que datan desde la época colonial se suspendieran, no solamente desde que arrancan estas romerías devotas el 1 de diciembre, sino la misma fecha en que se celebra la aparición de la Virgen de Guadalupe, el mismo 12 de diciembre.

En Tuxtla Gutiérrez, el Arzobispo Fabio Martínez Castilla, reconoció justamente esta imponderable acción para que no se realicen peregrinaciones o romerías de fervientes católicos Guadalupanos: “Ahora 464 años de tradición se topan contra la fuerza de la naturaleza expresada en una enfermedad que sigue azotando al mundo, y ante ello, estamos obligados a ser responsables, por eso este año quedan suspendidas todas las peregrinaciones en honor a la virgen de Guadalupe “porque tenemos que evitar más contagios, más enfermedad y la muerte”.

Una acción muy humana la del Arzobispo chiapaneco, que hay que reconocer para evitar que la población en sus conglomeraciones se pueda contagiar del mortal virus asesino que sigue acechando en Chiapas y México.

Rapiditas. – En Tapachula, hay otro Morenista que tiene las oportunidades para lograr alguna representación popular, y va por la “Silla China”, una diputación local o federal, él es Joaquín del Pino Ruíz, quien actualmente debería de ser el diputado federal por MORENA, pero se enfermó, y entro al relevo el “bueno para nada”, José Luis Elorza, que se sacó la lotería sin comprar cachito. Ver para creer…El reconocimiento que le hicieron el IMSS, al senador German Martínez, sirvió para unir a dos figuras emblemáticas de Chiapas, a los cuales no hay que perderlos de vista, pues tienen más futuro, que presente y pasado. Dos políticos de Chiapas que hoy responden con creces a la 4T: Zoé Robledo Aburto y Eduardo Ramírez Aguilar. El primero director general del IMSS y el segundo Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Así el ambiente…La paridad de género esta beneficiado mucho a la chiapaneca que la 4T, la saco del ostracismo, y que se le reconoce como una gran fémina de responsabilidades públicas financieras, como lo es Paty Armendáriz, que ya la política electoral en la capital del país, le echo el ojo, para la región de Comitán. No hay que perderla de vista…Mientras que, en Tapachula, el reconocido veterano priìsta Oscar Alvarado Cook, públicamente en el propio edificio municipal del tricolor de la Perla del Soconusco, ya se destapó para buscar la diputación federal por el distrito electoral XII. El 2021 se calienta cada vez más… Así las cosas… Dixe.