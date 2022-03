Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El regreso a clases en Chiapas, será por acuerdo, entre padres de familia y maestros

Dos buenas noticias se dieron este inicio de semana en Chiapas, el probable regreso a clases acordado y el inicio de la aplicación de las vacunas. En la primera fue categórico y explicativo, el gobernador Rutilio Escandón, con la noticia razonable, al informar que aunque Chiapas se encuentra en color verde del Semáforo de Riesgo Epidemiológico de COVID-19, no significa que se va a imponer el regreso a clases presenciales, ya que esta decisión la tomarán de manera consensuada y democrática los padres de familia, y personal directivo y maestros de los planteles escolares, y que el gobierno, tanto Federal como Estatal, acompañará y respaldará.

El mandatario resaltó que no es casualidad que Chiapas se ubique en el semáforo verde, pues es resultado del esfuerzo colectivo, de las estrategias preventivas y la reconversión hospitalaria para fortalecer las acciones a favor del cuidado de la integridad y la salud de los chiapanecos.

En la segunda noticia es que informó que en la entidad ha iniciado la aplicación de la vacuna anti COVID-19 a las personas adultas mayores, donde insistió en el llamado a la población a no confiarse, cuidarse con mayor esmero y, en caso de presentar algún síntoma de coronavirus, comunicarse a los números telefónicos de emergencia que proporcionan las brigadas médicas y que se difunden a través de las plataformas y medios de comunicación, para recibir atención, tratamiento y vigilancia oportuna, y así evitar que la enfermedad se agrave.

Subrayó REC, que pese a las dificultades que han surgido ante la emergencia sanitaria, no se ha bajado la guardia y se continúa impulsando proyectos de infraestructura con el propósito de procurar el progreso, desarrollo, modernización y seguridad del estado, al tiempo de convocar a las y los servidores públicos a dejar a un lado los temas políticos y dedicarse a trabajar por el bien común y sacar adelante las aspiraciones de todos, sin distingo alguno.

Morena debe cerrar puertas a gandallas y oportunistas: dirigencia nacional

Dos palabras afloran constantemente en el argot o lenguaje de MORENA, tanto en la ciudad de México como en todo el país, las palabras “gandalla” y “oportunista”, por aquello de buscar una candidatura, o erigirse en vigía de MORENA. Desde el 6 de febrero fue la Secretaria General del CEN de MORENA, Citlalli Hernández Mora, quien habló justamente de los gandallas y oportunistas, y algo muy especial “Los malos perfiles”.

Lo anterior es parte de un mensaje en video en las redes sociales de Facebook, que envió a la militancia de MORENA, la secretaria general del Comité Nacional de Morena, Citlalli Hernández: “Desde una perspectiva del marco estatutario y ético, no se puede permitir la llegada de impresentables, pese a la apertura y la pluralidad que caracteriza a Morena”, dijo la secretaria general” y agregó: “Sé que en todo el país hay inconformidad. No faltan los gandallas que se quieren pasar de listos y dicen que son los candidatos palomeados”, y al final remató: “Puedo decir como integrante también de la Comisión Nacional de Elecciones, y como militante que no vamos a permitir que existan imposiciones.

También en Chiapas, fue un símil el mensaje de MORENA que se dio a conocer este lunes por la tarde, en contra de los oportunistas en función de la política que pregonan, donde se puntualizó que no existe “El tirar línea” en el vino tinto, porque un fenómeno que se está dando es que en la capital del país, algunos personajes nacionales que gira alrededor de MORENA, agarran como “efecto distractor y apantallador” de que vienen apoyando a determinados aspirantes a un cargo de elección popular, sea una Presidencia Municipal, una diputación local y ya no se diga la federal.

Lo que si queda demostrado, es que MORENA, vive momentos difíciles , pero eficaces con la selección de sus próximos aspirantes a un cargo de elección popular en todo el territorio nacional, donde la lucha proviene al interior del propio partido, y desde la ciudad de México, en Chiapas las negociaciones ya aterrizaron donde ahora si se habla el mismo idioma entre los grupos Morenistas, que hasta ahora sortean confusiones, alardes de algunos y hasta el peligro de tronar la alianza MORENA y el PVEM, por justamente “agandalles” entre ambos partidos.

Lo que, si es cierto y lo dijo la Secretaria general del CEN de MORENA, Citlalli Hernández Mora, es que Morena no ha definido aún candidaturas a diputaciones federales ni locales, así que nadie puede decir que cuenta ya con el aval del partido.

Ya está dando color Tuxtla. – Movimiento Ciudadano ya tiene candidato confirmado, que será el virtual Paco Rojas; Morena también ya está más que confirmado, con Marcelo Toledo, o sea la competencia democrática ya está agarrando color rumbo al 6 de junio. Sin embargo, la Alianza PAN-PRI-PRD ni siquiera ha dado a conocer un asomo del perfil, que debe tener quien sea su candidato y aunque su método de selección sea por encuesta, aplicada, vigilada y supervisada por la Mesa Nacional de Va Por México, en Tuxtla Gutiérrez, debieran hacer un pronunciamiento que arrojara luz sobre las características de quién habría de encabezarla. Si la Alianza quiere llevarse la mejor tajada del pastel, lo cual es válido, democráticamente hablando, deberá perfilar a quien pueda mostrar una imagen renovada y de conciliación interna, hacia el electorado, que esté más allá de las diferencias de todos, que transmita confianza al no tener ataduras políticas; en pocas palabras, trayectoria política que dé certeza, todo esto claro si la Alianza quiere ganar y rescatar Tuxtla. Si lo único que buscan es aparecer en las boletas, entonces van por muy buen camino, que siga el mutis.

Juan Pueblo. La efervescencia electoral, está llevando en algunos municipios de Chiapas la grilla de la desinformación o los clásicos Fake News, buscando desorientar a la gente y crearles imagen negativa a algunos aspirantes a un cargo de elección popular. Ayer una campaña bien dirigida le confeccionaron al aspirante a la silla china municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, lo que demuestra que su inscripción creo turbación y cuidado electoral. En política y en la psicología positiva “Lo que no mata fortalece”. Habrá que estar atentos porque serán las elecciones más reñidas en la historia de Chiapas; son al menos 12 candidatos en competencia que habrá en los municipios. Inédita la lucha electoral y eso que hay pandemia peligrosa.

Rapiditas. – Hoy a las 12:30 de la tarde, desde la Torre Digital de Diario de Chiapas Multimedia, será entrevistado el Secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Carlos Torrez Culebro, quien hablará sobre las importantes Obras Públicas en la entidad y se anunciará obras de alto impacto en la capital de Chiapas. No se la pierda…En Suchiate, hay malestar con la designación de Matilde Espinoza Toledo, “La Loba”, que del PVEM saltó al “Chiapas Unido”, lo que originó mucho malestar, porque hay cuestionamientos serios de cuando fue escándalo nacional sobre lo que se conoce como “Fabrica de mexicanos”. Lo que desconcertó es que el padrino fue un alto exfuncionario estatal, que tiene metidas las manos en muchas jugadas perversas, pero poco a poco le echan “sanitizante” para dejarlas limpias. Ver para creer…Dixe.