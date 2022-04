Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

El rostro del presidente ajeno al entusiasmo de sus palabras

Aunque no había muchas expectativas sobre el Informe presidencial, la actitud triunfalista de López Obrador no deja de sorprender. La figura encorvada y el rostro desencajado nos dijo más que los 40 minutos de su escrito. Alejado de la verdad y enemigo de la rendición de cuentas, el contenido de su informe tuvo más afirmaciones falsas que los minutos que le ocupó concluirlo, 2 por minuto para ser más exactos. Acostumbrados a escuchar un informe de acciones y logros sobre la administración anual del país mencionando lo menos posible aquellos temas en los que aún falta mucho por hacer, este gobierno optó por un contenido lleno de ilusorias afirmaciones en aquellos temas fundamentales, que por su fracaso son incómodos para su gestión y evidentes en la vida de todos los ciudadanos. Mientras los especialistas económicos nacionales e internacionales auguran para México la peor crisis económica en la historia contemporánea de nuestro país, el presidente habla de que ya estamos logrando un crecimiento económico. Mientras se declara la pérdida de más de 1 millón de empleos solamente formales, antes y después de la Pandemia, asegura estarlos recuperando. Mientras existen hospitales saturados y las defunciones aumentan a tal grado que los trámites funerarios son insuficientes por no contar ni siquiera con actas de defunción, el Presidente afirma tener controlada la enfermedad y lo que es peor, salir de la Pandemia con un mejor sistema de salud. Menos feminicidios afirma cuando se incrementaron un 7.7% con relación a los del año pasado. Resultó irónico que el mismo día en el que la figura presidencial anuncia como logro la desaparición de masacres en lo que va de su administración, sucedieran hechos lamentables en donde se masacraron a 8 jóvenes e hirieron a otras 14 personas en el estado de Morelos que participaban en un velorio, sin tomar en cuenta el historial de este tipo de hechos en el 2019 y en los primeros meses de este año, Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Michoacán son estados que tendrían mucho que aportar para desmentir esta falsa afirmación, junto con la reacción de Adrián Lebarón que con gran indignación le recuerda al presidente que él no olvida la masacre de su familia y en donde poco se ha hecho ante la demanda de justicia para esta comunidad. Nada sobre las emboscadas y agresiones a la fuerza pública como resultado de la permisividad y la falta de reacción ante hechos como el de policías heridos en la Aguililla o los soldados agredidos por pobladores en Hidalgo, o cuando el mismo General Cresencio Sandoval es agredido por manifestantes al tratar de ingresar a Palacio Nacional entre aventones y golpes y en donde la capacidad de reacción de la escolta y la de los soldados lo escudan para evitarlo, hechos de impunidad que le niegan al país la tranquilidad y la paz social. Tampoco escuchamos sobre los logros contra el narcotráfico de la FA y Marina que en exitosos operativos han hecho importantes detenciones, así como recientes incautaciones de droga en Chiapas y Quintana Roo, duros golpes al narcotráfico por lo que económicamente representan. Nada de qué presumir, a casi dos años de gobierno ningún logro que pueda perfilar al país a la transformación prometida. Y sí en cambio la estabilidad social que pende de las decisiones de un solo hombre que hoy luce triste y desencajado.

DE IMAGINARIA

Uno de los detenidos en el atentado de García Herfuch declara que el otro objetivo del CJNG es el ahora Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, quien no debe desechar esta amenaza que surge de su negativa de establecer acuerdos con el “Mencho” líder de este grupo delictuoso. La seguridad del Gobernador debe ser prioridad para el mismo Estado, después de que la relación con el presidente ha sido ríspida y amenazante.