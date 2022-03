Puntos Fiscales

El sector automotriz y su cuarentena

Como todos ustedes saben a pesar de que se nos ha ido informando que a partir del 1o de junio comenzaremos de forma escalonada nuestras actividades, sin embargo de acuerdo al consejo de salubridad la industria automotriz serán considerados como actividades esenciales lo que significa que antes del primero de junio empezarán a laborar como de costumbre, esto derivado a la presión de los Estados Unidos para que se reabra las plantas de manufacturación de la industria automotriz que tiene en México. Esto tiene antecedentes cuando senadores estadounidenses urgieron al Departamento de Estado a presionar a México para reactivar actividades en la industria alimentaria, médica, transporte, infraestructura, aeroespacial, automotriz y sectores de defensa, llegando en el entendido que siempre estaremos a lo que aquél país vecino del norte requiera y adecuarnos a sus pretensiones, se hizo mención en su momento que fueron once legisladores, demócratas y republicanos urgieron a Mike Pompeo, Secretario de Estado, coordinarse nada más ni nada menos que con las autoridades mexicanas para definir y esclarecer la definición de México de los negocios esenciales para evitar interrupciones en la cadena de producción automotriz, en donde además reconocieron que nuestro país tiene un rol muy importante en la cadena de suministros e y es crucial para el funcionamiento de negocios esenciales en Estados Unidos, y si bien nuestras autoridades han implementado acciones para evitar la propagación masiva del contagio del COVID-19, al considerar la suspensión de actividades no esenciales en la que entra el sector automotriz, es claro que se le está afectando de una manera indirecta a los intereses de grandes cadenas automotrices de estados unidos. Según medios informativos se habla de una carta en donde demandaron presionar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, particularmente, se reactiven actividades como la industria alimentaria, médica, transporte, infraestructura, aeroespacial, automotriz y sectores de defensa, en esa carta enfatizan que la relación entre México y Estados Unidos está construida en valores compartidos y en lazos económicos y culturales profundos, además que se hace una remembranza en el que recordaron que Estados Unidos importó 346 mil millones de dólares de bienes desde México en 2018. Y si a usted le gustaría investigar a más profundidad en este tema pues le diré que entre lo firmantes se encuentran senadores tanto republicanos como Ted Cruz, y demócratas como Dianne Feinstein.

Recordemos que hace aproximadamente un mes la industria automotriz a nivel mundial amplió el plazo para el reinicio de sus actividades productivas, luego del freno total aplicado como medida para evitar la propagación del COVID-19 (coronavirus) en el sector. Toyota había anunciado que la suspensión de sus plantas de Guanajuato y Baja California inició a partir del 23 de marzo pasado, pero había decidido extenderlo hasta el 4 de, Volkswagen y Audi anunciaron el paro de actividades ante la falta de componentes y la dificultad de trasladar los modelos a los mercados de exportación en sus platas de Silao y de Puebla, iniciando la suspensión el 23 de marzo y extendiendo el periodo para retomar actividades el cual tenían previsto el 13 de abril, Kia por ejemplo inició la suspensión de la producción de automóviles en la planta de Pesquería, Nuevo León a partir del 6 de abril, esta fabricante de automóviles no tuvo una fecha específica para la reanudación de actividades, General Motors realizó una suspensión sistemática en la planta de San Luis Potosí desde el 20 de marzo; en Toluca inició la suspensión a partir del 26 de marzo, mientras que en Silao y Ramos Arizpe fue el 30 de marzo; sin embargo, aún no se publicó la fecha de reanudación de actividades, Ford inició la suspensión de producción de autos en sus plantas de Cuautitlán, Hermosillo, Irapuato y Chihuahua a partir del 20 de marzo y no tuvo definida la fecha de reanudación de actividades, queda por demás claro que si bien algunas compañías automotrices no dieron a conocer en su momento el regreso a sus actividades, lo cierto es que tampoco imaginaron que hasta esta fecha iba a estar parada su producción, he aquí todo el revuelo convertido en presión a nuestro gobierno para que den luz verde en el retorno de sus actividades.