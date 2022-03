Opinión

¡el sentido de la fiscalización!

1.- Función pública propone nuevas disposiciones sobre fiscalización.

2.- Habrá una permanente revisión de los planes de gasto de las dependencias para que no se desvíen los dineros.

3.-No debe repetirse el escenario de las operaciones presupuestales del pasado.

Jorge Enrique Hernández Aguilar

Ha sido una tradición, que la fiscalización del manejo de los recursos públicos, solamente sea una forma de control anual, por lo que en muchos casos se tiene que esperar que pase el termino para saber si hubo un buen uso del dinero o no.

De ahí que en el pasado se convirtiera en una normalidad, que año con año se dejaran de pagar salarios y compromisos económicos en las áreas de educación y salud.

Los dineros eran desviados para otros fines o simplemente saqueados por los propios altos funcionarios.

Después de finalizado el ciclo sexenal es hasta cuando se viene enterando la autoridad fiscalizadora y la ciudadanía de la forma en que desaparecieron dineros que ya tenían destino.

En Chiapas, en los últimos sexenios los servidores públicos no se han preocupado por dejar saneada la economía de sus respectivas áreas, y tampoco por explicar el destino de miles de millones de pesos.

Esto ha comprometido a la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval a cambiar el sentido y el modelo de control y fiscalización.

Las nuevas disposiciones para asegurar un efectivo proceso de fiscalización de los recursos públicos federales, a través del establecimiento de una metodología homogénea para todas las revisiones, con una mayor participación ciudadana y plazos concretos para la formulación de los informes respectivos y el pronunciamiento sobre para atención de las acciones que hayan sido promovidas en la fiscalización.

Así lo plantea el Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación: http://dof.god.mx/nota_detalle.php?codigo=5604301&fecha =05/11/2020, las cuales se aplicará a los procesos, trámites y servicios de la fiscalización de la Función Pública sobre las entidades de la Administración Pública Federal (APF), entidades federativas, municipales y alcaldía de la Ciudad de México.

Sandoval Ballesteros afirmó que en el actual gobierno de México la fiscalización es un factor determinante para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, y es por ello que “para la Función Pública representa un verdadero ejercicio integral que contribuye al mejoramiento de la gestión pública y del a vida diaria de los ciudadanos”, aseveró.

Las nuevas disposiciones tienen como propósito verificar que los recursos públicos federales se apliquen en apego a los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honestidad, así como simplificar y mejorar la gestión gubernamental. Asimismo, abrogan y sustituyen el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de julio de 2010, cuyas disposiciones ya eran obsoletas y no garantizaban la eficacia de la fiscalización.

Existe un criterio que debería de sumarse a los de eficacia, eficiencia, transparencia y honestidad, y es de oportunidad. Es decir, que se verifiquen los avances en el gasto del presupuesto anual, y se dejen acumular hasta que este dinero se convierta en una tentación. De esta manera se podría medir el nivel de eficiencia del servidor público. ¿Qué tan capacitado está? En el pasado se pensaba que el mejor servidor público era el que no gastaba. Hubo un gobierno en Chiapas que llego a tener congelado en el Banco un Fondo de 7 mil millones de peso.

No se trata de llegar a los excesos sino de que los presupuestos alcancen para lograr las metas y los objetivos del gobierno. Que se gaste bien. No es posible dejar que se repitan historias, como la del presente sexenio, que, a dos años de haber iniciado la administración pública, todavía no termine de pagar a trabajadores de la salud y a maestros. Precisamente se acaban de dispersar 300 millones de pesos, para pagar pendientes del magisterio, y todavía faltan otros más que tendrán que esperar un poco más.

Esta situación no se debe volver a vivir, si desde ahora se aplican las nuevas disposiciones de la Secretaria de la Función Pública, que busca eficientar el gasto público. Hay muchas necesidades sobre todo en el estado de Chiapas, que no se va aceptar que puedan existir subejercicios, porque alguien decidió guardar el dinero para no gastarlo, o porque de plano se lo están robando con sobre precios y contratos amañados. Otras de las innovaciones del acuerdo es que ciudadaniza las tareas de revisión de los recursos públicos, al establecer, por primera vez de manera formal, que como parte de los insumos para la planeación de la fiscalización se debe tener en cuenta la información proporcionada por los testigos sociales y de las unidades y denuncias.

También se fortalecieron las disposiciones para verificar el manejo de recursos públicos por parte de funcionarios, además de evaluar los resultados e impedir la discrecionalidad en la administración pública.

Los mejores deseos porque, por fin comience a funcionar de manera preventiva el plan de control y fiscalización de los recursos públicos federales.