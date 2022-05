Desde mi Trinchera

Diego Victorio

El temor infundado en tiempos de coronavirus

La colonia virtual (redes sociales) se ha contaminado de una pandemia mortal de dimensiones superiores al COVID-19: es un condominio propagador de psicosis.

El agente patógeno es todo aquel usuario nocivo que irresponsablemente esparce información falsa, principalmente sobre casos positivos de coronavirus, donde no los hay.

El conductor del virus virtual también perniciosamente distribuye datos tergiversados de estadísticas de letalidad a causa del COVID-19.

Incluso, su obsesión por fomentar la paranoia comparte, con singular alegría, que, los centros comerciales sufren desabasto de productos.

Dan rienda suelta a la imprudencia y, masifican fotografías de aeropuertos sin las medidas preventivas, hospitales atiborrados de enfermos y avenidas desoladas de otros países, haciéndolos pasar como si se tratase de la ciudad en la que el insensato usuario pretende generar pánico.

La virulencia de esas imágenes y textos ha sido el común denominador en Facebook, WhatsApp y Twitter, plataformas digitales al alcance de los estratos medianamente económicos.

La paranoia entre el colectivo es directamente proporcional a la salvaje conducta del grueso que infunde el miedo.

No quiero generalizar, pero me lastima decirlo que entre esa vorágine clandestina haya reporteros sumados con todo a la campaña de la desinformación.

Ayer a la hora de escribir esta entrega consulté los canales oficiales y, en efecto, las estadísticas en Chiapas siguen reportando dos casos positivos.

Ambos casos de pacientes con domicilio en Tuxtla Gutiérrez, ambos son importados, asintomáticos y, que, de acuerdo a los protocolos, fueron confinados en sus domicilios particulares.

La fuente revela que al practicarse los tamizajes pertinentes ambos fueron detectados como asintomáticos, inclusive, uno de ellos fue dado de alta -tras cumplir la cuarentena- y el otro quedaría limpio la próxima semana.

Sin embargo, en el marcador virtual, en ese espinoso terreno desinformativo, contabilicé, al menos, cien casos positivos de coronavirus, obviamente todos falsos.

Todos engrosando esa furtiva campaña de desinformación.

Esa incómoda rumorología dispersa supuestos enfermos de COVID- 19 en Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Huixtla, Arriaga, Tonalá, ninguno comprobado.

Obviamente, porque se trata de una manipulación grosera que, consciente o inconscientemente, está permeando en el subconsciente social, insinuando que las autoridades ocultan cifras o se desinteresan de la pandemia.

En mi análisis no pretendo lavarles la cara a las autoridades porque no lo necesitan, menos las estatales y municipales que, me consta, activan los protocolos de prevención, requeridos en la fase 1.

No descarto que la propia epidemia genere conmoción entre los usuarios de redes sociales y eso haga que sean un refractario de toda la información que procesan, respecto al coronavirus.

Lo que si me sorprende es al, -vamos a llamarle descuido- de algunos reporteros que se olvidan del rigor periodístico.

Pasan por alto los códigos aprendidos en el aula y en el propio campo de batalla.

¿Quién es tu fuente? Al Tiempo.

Comentarios Atrincherados

*** Las alcaldesas Rosa Irene Urbina Castañeda y Jerónima Toledo Villalobos de Tapachula y San Cristóbal, respectivamente, atienden a la letra las recomendaciones preventivas por la contingencia del coronavirus y han puesto en marcha acciones contundentes.

Filtros en entrada y salidas de las ciudades y un monitoreo permanente en puntos neurálgicos, entre muchas otras.

*** La legisladora Janeth Ovando Reazola, presentó una iniciativa de ley para coadyuvar con el Ejecutivo en las medidas de prevención y atención por la pandemia del COVID-19.

*** El Partido Chiapas Unido, da muestra de lo socialmente responsable que es. De ese compromiso integral con la sociedad, al sumarse al catálogo de prevención por el coronavirus.

***Va mi solidaridad y respaldo a mi amigo el periodista Bernardino Toscano Chang, que el fin de semana fue violentado y vejado por elementos policiacos al mando del nefasto Carlos Morales Vázquez. HASTA PRONTO.