El tren que se volvió monumento

Miguel Zárate Hernández

El pasado martes en medio de toda la algarabía creada en torno a la inauguración (que aún no sucede) de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara declaré ante medios de comunicación que esta se convirtió a lo largo de sus seis años de construcción en un monumento a la mala planeación, a la corrupción y al despilfarro. A continuación, explico mis motivos.

Desde las últimas décadas el sistema de transporte público de Guadalajara ha sido un constante dolor de cabeza para la ciudadanía. La llegada de la primera línea de Tren Ligero trajo consigo un revuelo inusitado por la esperanza de por fin contar con un sistema de transporte a la altura de la ciudad, años después vino la segunda línea y luego todo se paralizó, aún cuando la ciudad se extendía de manera desproporcionada y desordenada.

Un par de décadas después la gente de Guadalajara y su Área Metropolitana volvió al revuelo de la esperanza por tener un sistema de transporte a la altura de la segunda ciudad mexicana, ¿pero ¿qué pasó en realidad y por qué seis años después del anuncio seguimos hablando de la famosa Línea 3 del Tren Ligero?

Empecemos por lo primero, por lo más básico, y lo quiero verbalizar de una manera cruda: nos prometieron una obra de 4 años y 17.6 millones de pesos. Hoy, jueves 10 de septiembre de 2020 han transcurrido 6 años desde la puesta en marcha de las obras, en cuanto al coste, este ha ascendido a 34 mil millones de pesos y contando, porque en términos reales el proyecto continúa inconcluso y esto elevará el costo final que pagaremos.

Usted que me lee imagine vivir durante seis años en una zona inaccesible, ruidosa y cada vez más inestable en términos sociales y medioambientales a causa de una obra de ingeniería civil que cada día parece más difícil de terminar. Esto es lo que vivieron habitantes y comerciantes de las colonias aledañas al trazo de la Línea 3. Tan sólo en el primer cuadro de Guadalajara las pérdidas comerciales se calculan en 750 millones de pesos.

Ahora imagine perder su empleo porque las obras cortaron de tajo el flujo de sus clientes, así como lo vivieron unas 2,500 personas, o piense por un momento que un descuido, un error de cálculo o una negligencia provocó inundaciones, por lo que su casa quedó inhabitable y sus pertenencias inservibles; esta historia de terror se la pueden contar más de una vez en la colonia Alcalde Barranquitas de Guadalajara.

Darse cuenta de cómo los edificios patrimoniales de la ciudad se dañan por el desconocimiento del comportamiento del suelo mientras se otorgan miles de millones de pesos para “supervisar” a quien supervisa la obra.

Hoy todo es algarabía, recorridos de prueba con personalidades e invitados, discursos, fotografías para los medios, como si los deudos de las afectaciones fuesen leyendas que la gente cuenta, personas inventadas. Están ahí y no los quieren ver, gritan y no los quieren escuchar, llaman a las puertas del palacio y no les abren las puertas. Sí, la línea 3 beneficiará a miles de personas, pero para muchas otras quedará como un monumento de su desgracia.

¿Qué se debió hacer en aquel momento? En primer lugar, primar el conocimiento técnico ante cualquier otro interés y en segundo lugar, tomar en cuenta a los ingenieros y empresas locales para la planeación y luego en la licitación de la obra, en tercer lugar, contar con un proyecto ejecutivo terminado que incluyera a un responsable de los trabajos y considerará además de la línea del tren los entornos urbanos y afectaciones que la obra traería.

¿Qué se debe hacer ahora? Ser empáticos con los afectados, escuchar a las personas, crear un padrón que defina su situación, acompañarlos, gestionar recursos para resarcir los daños, crear programas de reactivación económica en las zonas paralizadas y sobretodo no volver a permitir nunca más que una obra pública de esta naturaleza se convierta en un monumento más a la corrupción, al despilfarro y la mala planeación. Es todo por hoy, nos leemos en la próxima.

