Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El turismo en Chiapas se desploma, y hay mucho que transparentar en recursos públicos

*Carlos Morales no informa en dos años, de los 3 millones de pesos anuales que hay sobre el turismo, y que aportan los empresarios.

El aspirante a dirigir la Asociación de Hoteles y Moteles de Chiapas, Mauricio Penagos fue contundente y muy explicativo en una rueda de prensa este fin de semana en Tuxtla Gutiérrez, donde dejó claro, la importancia de transparentar algunos escenarios de este importante organismo que ha reconocido que actualmente el Turismo a nivel estatal se encuentra en terapia intensiva con un grave porcentaje de un 25 por ciento, los más bajos de la historia donde mucho tuvo que ver la pandemia, pero que pese a que entramos a una nueva normalidad con estrategias desde hace unas semanas, aún no despunta y asoma el turismo chiapaneco, uno de los más afamados en el país en años anteriores.

Mauricio Penagos, habló de dos escenarios que se debe de transparentar, donde el uno por ciento de impuesto del turismo que aporta los empresarios chiapanecos anualmente adscritos en este rubro, y que son aproximadamente 3 (tres) millones de pesos, y que hasta ahora no ha informado el Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, en donde se encuentra este dinero que aportan los empresarios, porque cuando le preguntan, guarda un mutismo sospechoso, y se sale de la tangente. Pidió Penagos, que informe el alcalde sobre este asunto y diga que se ha hecho con este presupuesto empresarial en favor del turismo local.

También solicitó Mauricio Penagos, respetuosamente, que se “aclare”, el caso del Fideicomiso de Turismo, que anda desaparecido, y que Doña Katina de la Vega, actual responsable de la Secretaria de Turismo de Chiapas, debe de informar porque son muchos millones de pesos. Dijo que Katina de la Vega, “dejó afuera a los empresarios chiapanecos del Consejo Regulador, con un decreto, un “Consejo Regulador, que tampoco ya no lo es porque ahora es solamente un Consejo Consultivo”. “En una persona está el manejo del FIDETUR y el Consejo Consultivo y esa persona se llama Katina de la Vega”, denunció Penagos.

“Lamentablemente hay muchos empresarios que están callados, pero ya deben de salir a dar la cara, el propio Presidente de México, López Obrador y el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, han dicho conjuntamente que la cuarta trasformación es transparente, y que se denuncien a los funcionarios de la 4T, cuando haya escenarios de actos fuera de la ley, y sobre todo que haya manipulación de formatos de impuestos convertidos en presupuestos. Hoy estamos pidiendo solamente que nos expliquen donde están los dineros que aporta los empresarios chiapanecos para favorecer el turismo. El Alcalde sencillamente se rehúye hablar de tema y Doña Katina no nos da la cara”, dijo Penagos. Y remató:

“Confió en las palabras Presidenciales y de nuestro gobernador, pero es muy necesario que se aclaren paradas en el tema del turismo de Chiapas, porque es la industria que ha dejado mucho dinero por los cuatro puntos cardinales de la geografía estatal, y ahora vive su peor leyenda histórica, y tenemos que salir avante para lograr mayores estrategias y que sean los empresarios los que aporten las ideas y opiniones y que no quede en una sola persona el destino del turismo chiapaneco, que cada día se desploma más”.

Al final Mauricio Penagos reconoció que “Fuimos potencia en el sector turístico, fuimos reconocidos a nivel nacional e internacional, pero lamentablemente todo se fue al precipicio, tenemos que explotar turísticamente a Chiapas y desarrollar integralmente a los del sector, y para ello se deben de cumplir las expectativas del gobierno del cambio del Presidente López Obrador y de nuestro gobernador Escandón”

Termino con estas palabras: “Hoy queremos transparencia de los que han otorgado los empresarios chiapanecos, y después despertar este gigante turístico que tiene mucho que dar a México y al mundo”.

MORENA se auto inmola y pierde su esencia.

Más allá de que MORENA, se viene sacrificando al intentar democratizar su proceder interno, con acciones que ya se mostró todavía no hay madurez ni moral pública en los partidos de México, y ahora una institución electoral como el INE, que queda completamente desdibujado en este movimiento trascendental de un partido político que simplemente mostró que todavía los mexicanos seguimos siendo incapaces e inmaduros para llevar a cabo un proceso autentico de democracia genuina , pero ni hay democracia, menos integridad y probidad dentro de “algunos” seguidores del partido político.

Más allá también de que quedó demostrado que Porfirio Muñoz Ledo, triunfo en las encuestas del INE, -así haya sido por un voto- y que mencionó que hoy lunes tomará protesta como presidente nacional de MORENA, despertó el letargo de cientos de miles de militantes de morenos de Veracruz, Puebla, Michoacán, Tabasco y Chiapas, que tardíamente se dieron cuenta que Porfirio Muñoz Ledo, es un peligro para MORENA, porque ya prometió expulsar a todos aquellos morenistas que no cumplan con las normas legales, y además que anden haciendo grilla electorera.

Y tan se dieron cuenta tardíamente o nunca pensaron que Porfirio Muñoz Ledo, estuviera tan posesionado dentro de la militancia Morenista, que ahora denuncian que es realmente un peligro, lo que obligó con el “empate técnico del INE”, a encumbrar y luchar para que Mario Delgado, quien ha perseverado con su política de unidad y de negociación, se posesione más, y más sean las exigencias de morenos en al menos las entidades gobernadas por los militantes del vino tinto. Inclusive hasta la Yeidckol Polevnsky más conocida como Citlalli Ibáñez Camacho, su verdadero nombre, también le entro a la camorra partidista.

“Gracias por su confianza y apoyo, ¡hemos ganado contra la corrupción y el abuso! Vamos a poner orden en Morena, para que sea de militantes y no de cúpulas. Por un partido joven, plural, fraterno y que restaure la 4T con honestidad y unidad” dijo en twitter Muñoz Ledo, y por otro lado Mario Delgado ha dicho: “El INE ha liberado las bases de datos, lo cual permite que se audite el ejercicio que ellos han hecho. Nosotros estamos listos para la última encuesta. Estamos seguros que vamos a ganar, porque la gente lo que quiere unidad, los militantes queremos estar unidos, porque no le podemos fallar al pueblo de México; no podemos anteponer nuestros intereses personales al interés de la Transformación. No luchamos por cargos, tenemos principios, podemos tener diferencias, pero podemos convivir”.

Así que hoy lunes vamos a seguir a Porfirio Muñoz Ledo, si se revela al no tener valor su toma de posesión, y promete una ala de renovación al interior de MORENA, que moralice al partido, según exhibió, pero ya el problema ya no es MORENA y su antidemocracia, sino la honestidad pública del Instituto Nacional Electoral (INE), que en este proceso que aparentemente era fácil y domesticado, mostró que ni estaba domado, mucho menos ablandado, y esto provoca suspicacias y dudas rumbo a las elecciones intermedias del 2021.

En un proceso interno de un partido político, que sería historia para México, terminó al final noqueado en los propósitos de democracia que tanto se habló, pero repetimos con un INE sin credibilidad y lo peor sin moral, ahora que está de moda el término. Ver para creer.