Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Elecciones del 21, la más complejas de la historia política de México

Luego de ratificar o remarcar su compromiso de fortalecer las estrategias de investigación del delito y de combate de conductas delictivas, el fiscal del estado Jorge Luis Llaven Abarca, señalo; así como el puntual seguimiento a los acuerdos establecidos, destacando la implementación del Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia (SNAPJ).

Fue en el evento de la XLIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que se realizó de manera virtual, cuando el fiscal general indico que en esa asamblea virtual se abordaron temas de interés nacional, como el Registro Nacional de Detenidos, igualmente -dijo- trabajar de manera coordinada con todas las áreas de seguridad y justicia para recobrar la confianza de la ciudadanía en la actuación del Ministerio Público; también el maestro Adrián Franco Barrios, representante del INEGI, presentó la incidencia delictiva nacional en la que nuestro estado, -comento- aparece con semáforo verde, lo que a la entidad llena de orgullo y compromete a seguir trabajando con mayor esfuerzo para seguir garantizando la paz. Más adelante, agrego el funcionario estatal, que, durante la sesión que fue encabezada por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en la que se dieron cita fiscales generales y procuradores de justicia de las 32 entidades federativas, donde se resaltó de igual forma -dijo- que las elecciones de 2021 serán las más complejas de la historia política de México, por lo que en la reunión se presentó el convenio de colaboración para facilitar la atención de las denuncias que se formulen por la probable comisión de delitos electorales, a fin de garantizar unos comicios justos. Cabe destacar que Llaven Abarca, dio cuenta también, que entre los temas que se abordaron observamos, la presentación del Modelo de Justicia Penal Integral, igualmente -indico- la Legalidad en las Detenciones: actuación primer respondiente y criterios jurisdiccionales y la Investigación de Casos Transversales en Materia de Armas de Fuego, al mismo tiempo remarco que en esa Conferencia virtual se acordó entregar todas las bases de datos de procuración de justicia al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a más tardar este 7 de septiembre, a fin de continuar con el proceso de implementación del Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia (SNAPJ), que contribuirá a homologar los procesos de generación, sistematización, uso y difusión de la información estadística en materia de procuración de justicia. Al final detallo que, las propuestas y los acuerdos establecidos en la Asamblea Plenaria fortalecerán la procuración de justicia en Chiapas y México, señalando que el trabajo coordinado y unidad con todas las instituciones coadyuvará a combatir y erradicar la impunidad, resaltando que “las y los procuradores y fiscales debemos mantener la coordinación para presentar el Código Nacional de Justicia Cívica y continuar trabajando juntos en la defensa del trabajo del Ministerio Público por el bien de la ciudadanía”…ver para comentar

VALERIA SANTIAGO TOMA PROTESTA A COMITES MUNICIPALES DEL VERDE…

Luego de informar que hace unos días, la semana pasada para ser más específicos, le fue tomada la protesta de ley a los directivos Comités Municipales de Chicoasén, Jiquipilas, Huehuetán, Tapachula y Maravilla Tenejapa, la líder del partido verde Ecologista en esta entidad Valeria Santiago Barrientos, remarco el firme compromiso de su partido para continuar su trabajo político en favor de todos los chiapanecos. La líder del Comité Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en nuestro estado aseguro; hago un exhorto a los integrantes de cada comité municipal en nuestra entidad para trabajar en unidad, sin distingos de ninguna índole, con lealtad y sobre todo con el firme compromiso de representar los ideales de nuestro partido, el Verde ecologista en sus municipios, teniendo en cuenta -dijo- que dentro de los principios de esta institución política está el dirigirse siempre con entusiasmo, alegría, unidad y el total y absoluto respeto a la ciudadanía. Santiago Barrientos, en ese sentido subrayo que, los integrantes de cada comité tienen la obligación y la ideología de conducirse con respeto, lealtad, con honestidad, privilegiando siempre la atención igualitaria a todos los sectores de nuestra sociedad, principalmente a los de mayor vulnerabilidad, los que menos tienen, porque -indico- que sus militantes y simpatizantes hacen de este partido la mejor opción para el desarrollo de Chiapas, instituto que se identifica con el proyecto del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, y basa sus esfuerzos en los esquemas que el mandatario impulsa en la entidad. En otro orden de situaciones al líder estatal del verde comento que cada militante e integrante del Partido Verde tiene la voluntad y la capacidad para construir activamente la vida y el rumbo de Chiapas, por lo que confía en que el trabajo que se genera cada día es totalmente honesto, con miras a enfrentar de manera firme los retos que se vayan generando. Por ultima la activa dirigente del verde acoto, Agradezco el compromiso de las mujeres y de los hombres que se suman cada día a las filas de nuestro instituto político, asegurando al mismo tiempo, que el principal lineamiento de esta institución política es el trabajo en equipo, y siempre escuchando las propuestas y opiniones ciudadanas…sin comentarios

NORMALISTAS Y MENTORES TOMAN POR ASALTO EL ZÓCALO DE LA CAPITAL…

Los hechos violentos ocurridos la tarde de este lunes en el centro de esta capital estatal, en el bloqueo que realizaron normalistas y maestros de educación indígena bloquearon calles, detuvieron algunas unidades móviles repartidores de diferentes mercancías de empresas privadas e incineraron un autobús de pasajeros de los llamados Conejobús, frente a la caja de cristal gubernamental, en protesta contra el gobierno que no le ha cumplido sus demandas o exigencias. Pues es una muestra que el gobierno debe atender a todos los grupos y como dijeron en sus manifestaciones, “tal parece que es el único lenguaje que entienden. Pero claro algunos dirán que no son las maneras y el método y tal vez tenga la razón, pero quien les ha enseñado ese método, esa estrategia o de quien lo aprendieron, a mí que les importa, lo cierto es que el gobierno se debe investigar y actuar porque tal vez el gobernador ya autorizo algunas de las peticiones de los protestantes y algún perverso funcionario no quiere cumplir esa instrucción para crear ingobernabilidad y afectar a Rutilio Escandón Cadenas…ver para comentar

LETRAS MINUSCULAS NEGRITAS…

El senador del partido verde ecologista por Chiapas, Manuel Velasco Coello, coordinador de la fracción parlamentaria de su partido en el congreso indico que, La contaminación del aire contribuye a las enfermedades cardíacas, cerebrovasculares, cáncer de pulmón y otros males respiratorios”…nos informan que el presidente de Cacahoatán anda suelto o desbocado buscando a quien dejar en su lugar y por esa razón en lo oscurito sostiene relaciones con algunas gentes del gobierno buscando su impunidad por las atrocidades que dicen dejará en la presidencia que en mala hora cayó bajo su irresponsabilidad. Según se supo anda ofertando al hijo del extinto Juan Inchon, y le juega su cabecita a Castillo Milla, al chinito concoideo como el “Conta” que se convirtió en cobachense mediante una negociación, con la administración pasada, también el edil Cacahoateco anda buscando ayuda a otros partidos del gobierno traicionando al PRI y sino, ahí lo verán, por lo pronto ya sostiene reuniones en lo oscurito sosteniendo reuniones con gente del Gobierno, pero cada quien, con su cada cual. De este tema luego les comentaremos más atrocidades…por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK