Letras Desnudas

Mario Caballero

Elogio y orgullo

“Hay cadáveres en las calles, explota una granada en alguna parte, un niño muere durante una persecución de militares tras unos halcones, hay matones detenidos y armas decomisadas, olor a carne quemada, a cabellos muertos, la ciudad es como un panteón de almas en pena, una Llorona multiplicada que en realidad no tiene lágrimas porque las desparrama hacia adentro y nadie debe saberlo, porque sobrevivir es rendirse y acostumbrarse al imperio de los cañones de fusiles automáticos; esa sangre es agua salada, las cavidades acuosas, la muerte, el grito de dolor podrido, no sale en los periódicos: en sus páginas se publica el silencio, acaso un accidente, el alza en los precios de los productos y algún discurso del gobernador”. Javier Valdez, el cronista de la violencia en México, escribió este párrafo y no se rindió. Por desgracia, como ahí lo anticipaba, tampoco sobrevivió.

El periodismo está amenazado en México y en todo el mundo. Basta observar la relación áspera de Donald Trump con la prensa, la importancia de las noticias falsas profusamente dispersada en redes sociales, el autoritarismo creciendo en Brasil, Hungría, Polonia, Italia. Por un lado, las balas del narcotráfico; por el otro, la intolerancia. Sin duda, son momentos difíciles para el periodismo, pero precisamente por la amenaza el periodismo refrenda su importancia.

Lo digo sin ninguna solemnidad, pero los periodistas son los guardianes de la verdad. Sin ellos quedamos ciegos, mudos y sordos. La redacción de un periódico simboliza el guía que nos orienta en nuestra selva indómita. Es decir, sin prensa vivimos inmersos en las tinieblas.

El periodismo es ante todo un compromiso personal. Un oficio no apto para cobardes ni holgazanes. Nunca he considerado que operar una cámara de televisión sea algo sencillo. Tampoco empuñar un micrófono. Pero hacerlo mientras silban las balas en derredor y caen personas heridas o muertas, puede resultar algo espeluznante. Espeluznante, pero también meritorio. Ya que revela el profesionalismo y el sacrificio que tienen estos héroes que arriesgan hasta la vida con tal de cumplir con su función social: informar.

Al escribir estas líneas recuerdo la anécdota de aquel joven fotógrafo del periódico Excélsior que salvó la vida de puro milagro al buscar la nota. En la redacción se había recibido el aviso de que en el sur de la Ciudad de México un enorme camión tanque, repleto de gas, había tenido un accidente y se temía que hubiera una explosión.

Aquel muchacho fue enviado a obtener la información. La calle y las casas habían sido invadidas por una gigantesca nube de gas. La gente huía atemorizada. Fotógrafos y reporteros de diferentes periódicos treparon a las azoteas para, desde ahí, hacer su trabajo relativamente a salvo.

Como siempre, eran los bomberos los únicos que permanecían junto al camión, tratando desesperadamente de cerrar la válvula que dejaba escapar segundo a segundo mayores cantidades de gas. Pero no eran los únicos esa vez. Ahí estaba aquel fotógrafo. Ahí siguió disparando su cámara una y otra vez. En una de esas fotos se ven los bomberos como dentro de una niebla maligna. Algunos se habían derrumbado, presas de la asfixia. El joven fotógrafo se cubrió nariz y boca con una máscara que improvisó con su pañuelo. Y así siguió tomando fotos, hasta que una chispa hizo que se cumplieran las más negras predicciones.

Más de treinta murieron en esa explosión. A kilómetros de distancia se rompieron cristales. De los diez bomberos que estaban junto al fotógrafo no sobrevivió ninguno. El director del periódico se enteró de la tragedia y acudió de inmediato al hospital donde se concentraban las víctimas. En el piso se alineaban las camillas. Había cuerpos ennegrecidos. Jirones de piel colgando de brazos y piernas. Rostros irreconocibles. Bocas torcidas de las que apenas podían salir gritos de agonía.

Recorrió la fila tratando de encontrar a su fotógrafo. Cuenta que pasó junto a él y no lo reconoció. Así de hinchado estaba. Fue entonces que lo llamó: “Señor, soy yo”. El director se quedó sin palabras. Sólo lo quedó viendo. Y detrás de aquella horrible máscara que tenía por cara, le dijo: “La explosión me arrancó el saco, pero no solté la cámara. Se la di al agente del Ministerio Público. Pídasela. Creo que hay buenas fotos para la edición de mañana”.

Si me detengo en estas dos anécdotas es para expresar que el trabajo periodístico no es una labor cualquiera. Para empezar, requiere valor. Hay veces que obtener la nota es como quitarle el dulce a un niño y otras veces un acto de heroísmo. Valiente es el que conoce el miedo, lo siente en cada fibra de su cuerpo y, aun así, lo vence con tal de cumplir con su deber, por la propia dignidad y siendo fiel a su vocación de periodista. Pero hoy, desgraciadamente, son acosados por criminales y políticos.

En mayo de 2017, el periodista John Gibler dijo en una entrevista publicada por El País: “En México es infinitamente más peligroso investigar un asesinato que cometerlo”. ¿Alguien se atrevería a desmentirlo? A Javier Valdez lo mataron a pleno sol y lo dejaron a la mitad de la calle.

CASI MEDIO SIGLO INFORMANDO

Por esta difícil realidad para medios y periodistas, que el Diario de Chiapas haya cumplido 46 años de existencia no es un asunto menor. Estamos hablando de casi medio siglo de estar informando. ¿Cuántos gobiernos han pasado durante ese tiempo? ¿Cuántos horrores ha tenido que contar en sus páginas? ¿Cuántos casos de corrupción ha denunciado? ¿Cuántas toneladas de papel ha utilizado para retratar a la política como la mejor vía para democratizar los servicios de salud, la educación, la vivienda, la vida digna, pero también para decirnos que ésta puede ser tan oscura como una cueva? Y, por ello, ¿cuántas veces ha sido blanco de amenazas, persecuciones, ataques?

Haber alcanzado 46 años habla de que ha sido un medio de comunicación responsable, una empresa editorial que goza de credibilidad y prestigio, que se conduce con ética, que tiene una dirección visionaria. Porque sin esos valores y méritos sería imposible que hubiera llegado a esta edad. Valga decir que esos méritos provienen de sus lectores, quienes, a su vez, son la mayor recompensa que puede tener un periódico.

Muchos son los regocijos del Diario de Chiapas. Como ser testigo de la alternancia democrática del país, registrar el levantamiento armado del EZLN, documentar los eventos que llevaron a la realización de los Acuerdos de San Andrés y ser parte de la solidaridad y el empoderamiento del pueblo tras los desastres naturales, entre muchos otros.

Empero, también le ha tocado mostrar la pobreza, la marginación, el hambre. Asimismo, las vilezas de los gobiernos, tal es el caso la matanza de Acteal del 97, los asesinatos, cacerías políticas o destierros de líderes políticos y sociales, y un larguísimo etcétera.

En 1990, don Jorge Toledo Coutiño (+) era el director general del Diario de Chiapas. Ese año fue víctima del poder. El exgobernador Patrocinio González Garrido lo silenció enviándolo a prisión. Le inventó un delito y luego utilizó la fuerza para cerrar el periódico. También el torvo Juan Sabines Guerrero atentó contra el Diario, tanto así que ante la lamentable muerte de Jorge Toledo quiso quedarse con la propiedad de la editorial.

Actualmente, con la visión de Gerardo y Rogelio Toledo el Diario de Chiapas es uno de los medios más importantes del sursureste del país. Tiene un edificio moderno, en su formato impreso cubre todas las regiones del estado y con la digitalización tiene presencia en radio y televisión por internet, ésta última con 15 contenidos diversos para todo público.

Crecer de tal manera en estos tiempos difíciles para el periodismo tiene mucho mérito. El Diario de Chiapas está abriéndose paso entre un mundo de bocas cerradas, publica reportajes entre tantos otros medios que se quedan sin publicar y muestra imágenes de los horrores que se viven todos los días.

Ignoro si alguna vez pasó por la mente de Gerardo y Rogelio Toledo convertirse en los dignos herederos de un legado que fue fundado por don Enrique Toledo Esponda (+), su padre, y que fue consolidado por don Jorge Toledo Coutiño, su hermano. Habría que preguntárselos. Sin embargo, lo son.

Sólo me queda decir que es un orgullo trabajar con ellos, junto a ellos, en un país enfermo de violencia y corrupción como el nuestro que mucho necesita del periodismo valiente, de coraje y vocación, como el que ellos proponen. ¡Chao!

@_MarioCaballero