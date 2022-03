Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Emilio Zebadua se convierte en “testigo protegido” y denunciará a cómplices en ámbito federal y estatal.

Después de tanta degradación y perversidad del ex oficial mayor de la SEDUE y la SEDATU, Emilio Zebadua González, de sortear uno de los escenarios de corrupción más grandes del país, y que durante meses fue “tiro al blanco” de sindicaciones y denuncias, de lo que se conoce como “La Estafa Maestra”, el exsecretario de gobierno de Chiapas en la época de Pablo Salazar Mendiguchìa, termina prometiendo de que será un “testigo protegido”, no sin antes denunciar a sus jefes peces gordos, el expresidente Enrique Peña Nieto y Rosario Robles Berlanga, y las mojarritas de Chiapas.

Emilio Zebadua, eslabón clave de la “Estafa Maestra”, no solamente tiene en la mira a sus jefes de ambas Secretarias federales, sino que también en Chiapas, hay un grupo de personajes que operaron para él, como el exdelegado de Chiapas de la SEDATU y SEDUE, Ezequiel Orduña Morga y el actual Rector de la Universidad Politécnica de Chiapas, Navor Francisco Ballinas Morales, a quienes desde que explotó la noticia sus nombres han adquirido relevancia en Chiapas, y ahora como el caso de Orduña Morga, que se tergiversan muchas cosas, no le hacen absolutamente nada en Chiapas, porque es protegido también de una alto funcionario estatal de la 4T, que lo ha invitado a la “estrategia y maniobra electoral en Tapachula”.

Es una noticia según dijeron con tintes electorales, porque se trata de quitarle las colchas de proteccionismo a los que ha sido protagónicos de la “Estafa Maestra”, -en lo federal y en lo estatal- para pegarles a otros partidos políticos que no sean de MORENA. Por lo que muchos, al menos en Chiapas quedaran entrampados porque curiosamente se convirtieron en defensores y patrocinadores de gente ligada a la “Estafa Maestra”, que pensaron que nunca se fincarían responsabilidades. En Chiapas hay por lo menos cuatro prestanombres de Emilio Zebadua, y sin duda las investigaciones deben de dirigirse a estas personas que ya no deberían de estar en la función pública como el Rector de la Politécnica de Chiapas.

Por lo pronto agencias nacionales e internacionales señalaron que Emilio Zebadua González, ex Oficial Mayor de la SEDATU y la SEDESOL, ha ofrecido convertirse en testigo protegido y revelar el papel del ex Presidente Enrique Peña Nieto y de Rosario Robles Berlanga, su ex jefa, como piezas claves de la operación para desviar los recursos del gobierno federal a las campañas electorales del PRI, según un reportaje de Abel Barajas publicado en el periódico Reforma.

El reportaje menciona que fuentes dentro del Gobierno Federal, confirmaron que hace unos días el ex funcionario acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar el criterio de oportunidad, es decir, colaborar con las investigaciones en curso a cambio de inmunidad penal. En su primer acercamiento para iniciar la negociación de este beneficio, ofreció revelar que fue Robles, vinculada a proceso desde agosto de 2019, quien le dio indicaciones para operar los contratos de las dos dependencias federales, a través de los cuales se desviaron más de 5 mil millones de pesos. También hizo saber que cuenta con información que relaciona al ex Presidente Peña Nieto con la “Estafa Maestra”, la cual está dispuesto a exponer en el momento en que le sea requerida por el Ministerio Público Federal.

Según la información reunida, el ex Oficial Mayor también ofrece proporcionar nombres de personajes relacionados con el caso “Estafa Maestra” como mecanismo a través del cual durante el sexenio pasado la SEDATU y la SEDESOL suscribieron convenios y contratos, principalmente con instituciones de educación superior, por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos. ¿Cómo la ven?

Estímulos fiscales para Tapachula y la frontera sur con Guatemala.

Sorprendió ayer en “La mañanera”, que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se haya referido a su compromiso de que beneficiaria con estímulos fiscales a la frontera sur y especialmente Tapachula y la zona limítrofe entre Chiapas y Guatemala. En el compromiso entra el reducir el Impuesto del Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las empresas en la frontera sur del país.

Al menos fue el senador Eduardo Ramírez Aguilar, quien desde que asumió esta encomienda publica del Senado de la República, planteo la urgente necesidad de considerar a la Frontera Sur con un beneficio fiscal que consiste en disminuir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 8 por ciento.

Definitivamente este compromiso Presidencial que ayer se anunció le dará un valor agregado a los chiapanecos que podrán gozar de estos beneficios fiscales sobre todo los que viven en la franja fronteriza entre Chiapas y el país del Quetzal, y ojala que también sirva para el desarrollo potencial de esta puerta del país, que tanto lo requiere. Es una noticia que hay que aplaudirla y que según trascendió empezara a funcionar desde el 1 de enero del 2021. Una gran noticia de la 4T en favor de Chiapas.

Relevo en la Delegación del INM en Chiapas. Se va Yadira de los Santos.

Hasta ahora la Delegación del INM de Chiapas, que dirige la controvertida Yadira de los Santos Roblero, ha sido considerada una de las etapas más negras en la historia de la migración de la frontera sur, pues constantemente fueron las denuncias de presuntos actos de corrupción, y lejos de abrirse investigaciones, el titular del INM a nivel federal, Francisco Garduño, se sobregiro en protegerla y encubrirla, aun a pesar de que algunos activistas sociales estuvieron enviando pruebas documentales de la corrupción a Palacio Nacional.

Fue una impunidad que hasta ahora no se sabe porque no se llevaron a cabo las rigurosas investigaciones que ameritaban las denuncias, aunque se advierte que el Presidente de México, nunca se informó de lo que verdaderamente ocurría en esta puerta fronteriza de México, que fraterniza con Guatemala.

Desde hace dos semanas se ha hablado de algunas remociones y enroques dentro del INM, y una de ellas es que en la delegación de Chiapas del INM, asumirá el cargo el general Demetrio Aristeo Taboada Rivera, procedente de la Oficina Regional en Quintana Roo, y quien presuntamente sustituirá a Yadira del Carmen de los Santos Roblero quien estuvo en el cargo durante casi dos años desde diciembre del 2018. (Sic).

Sin embargo, las quejas siguen, y ahora se irán más directo a Palacio Nacional, porque siguen considerando que el titular del INM, Francisco Garduño, es un protector por razones desconocidas de la funcionaria federal que según se dijo se trasladara a Quintana Roo. Así el ambiente en los servicios migratorios del país en esta puerta del sur.

En Chiapas, se pagará a Burócratas el 50 % del aguinaldo.

Ayer trascendió que a partir del 13 de noviembre se inicia la dispersión del adelanto del 50 por ciento del aguinaldo a 136 mil 368 servidores públicos del Gobierno del Estado de Chiapas, informó el secretario Hacienda, Javier Jiménez. El funcionario explicó que, tal como lo dio a conocer en días pasados el gobernador Rutilio Escandón, esta medida se realizará con el objetivo de que las personas cuenten con recursos económicos para solventar sus necesidades más urgentes y contribuyan a la reactivación económica en la entidad. Se dijo que es por una estrategia de ña famosa iniciativa del Buen Fin. Dixe.