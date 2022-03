Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

En Chiapas, durante años se vende “medicinas chatarra” en mercados y tianguis, y nadie hace nada

Durante años, en Chiapas, y muy en especial los municipios de la Costa, pero que también ha llegado dramáticamente a Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y decenas de municipios, el fenómeno de la venta indiscriminada de medicamentos chatarra, tanto en mercados, tianguis, y en la propias calles de las ciudades chiapanecas, se ha arraigado y acomodado en el sentir de nuestra población, que no cuenta con la cultura o educación de conocimiento que la totalidad de estos medicamentos clandestinos y encubiertos no cuentan con un sustento oficial de México de que son medicinas certificadas y auténticas.

Nadie podría negar que en más de 30 y quizá 40 años, la venta fraudulenta de medicamentos traídos de Guatemala, se naturalizo y estableció en Chiapas, y se ha comprado por millones de pesos que los mexicanos de esta frontera sur, han desempolvado de sus bolsas, comprando algo que no es más que un fraude, un timo, una estafa de salud que nunca ha intervenido el gobierno federal y que ojalá el Presidente López Obrador asuma esta responsabilidad.

En su momento hubo casos de que este tipo de “medicamentos chatarra” alteraba la salud de los más pobres en Chiapas, quienes son la mayoría que compran este tipo de medicinas “chafas”, que han originado hasta la muerte, desde vitaminas, productos para curar determinado órgano del cuerpo, o mitigar la tos, la fiebre y todo lo que representa el cuerpo humano, y hasta se vendió por muchos años, el famoso “gallito” que supuestamente servía para que el hombre aguantara sexualmente más en su vida dentro de este rubro. Han pasado muchos años y todavía sectores de la población siguen fascinados y sugestionados con este tipo de productos de salud que con sus “envoltorios”, de múltiples colores, y sus leyendas curativas, se van con la finta. Un engaño perverso.

La mayoría las traen de contrabando de Guatemala, y se puede leer que son farmacéuticas guatemaltecas, pero que solamente la traen de adorno, porque nadie las ampara en el país centroamericano mucho menos en México. Curiosamente un fenómeno de corrupción que no lo ha detectado la cuarta trasformación y nadie ha levantado la voz de alerta ante un riesgo de muerte.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ? (La famosa COFEPRIS), es una dependencia federal del gobierno de México, vinculada con el Departamento de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud, sin embargo, nunca de los nunca se ha a acomedido a asumir esta encomienda de responsabilidad profesional, con este fenómeno de las medicinas chatarras provenientes de Centroamérica. Hay denuncias desde hace tiempo en la prensa local de Tapachula, que existen complicidades entre funcionarios mexicanos de la COFEPRIS, y propietarios de estas fábricas de Guatemala. Hay información también que en Oaxaca y Guerrero y muchas otras entidades se vende también este tipo de medicamentos peligrosos para la salud humana de los mexicanos. Por eso la COPFEPRIS, se hace de la desentendida. ¿Lo sabrá el Presidente López Obrador y la 4T?

Inclusive había rumores que diputados federales y locales en otros gobiernos sexenales y estatales han sido “maiceados para ser cómplices” por las fábricas de medicinas fraudulentas de Guatemala, porque para estas manufactureras de salud significan millones de pesos mexicanos, porque las contrabandean a través de canasteras, o farmacias de segunda, y ya no se diga en los mercados públicos y los tianguis. La medicina de contrabando representa también una empresa ilegal de muchos miles de millones de pesos anualmente en la frontera sur, sin que para México le importe que la salud de los mexicanos se encuentra en riesgo.

Hoy en día, los diputados del PES que están representados en Tapachula, como Sergio Rivas Vázquez, Silvia Torreblanca Alfaro y Cinthya Vianney Reyes Sumuano, se dedican a otras labores de gestoría que no tiene razón de ser, es más ni siquiera trabajan, y es en este tipo de problemática de la población, donde se deben de hacer presentes. Legislaron para que el Congreso del Estado, declarara un “día de oración” para los chiapanecos, que según ellos es lo más importante, porque son parte de un culto religioso que merece respeto, pero no toda la población entendería que se declarara un día especial para la oración, cuándo se supone que es unipersonal la relación con Dios, y puede ser cualquier tiempo para llevar a cabo este tipo de enlaces espirituales, pero ellos decían que ante tanto pecado en Chiapas, un día de oración completo desde la mañana hasta las noche para sacarle el chamuco a los chiapanecos. Cuando son ellos al que primero se le debe de sacar el chamuco, porque son muy simuladores y mentirosos. Ver para creer.

Rapiditas. – El Poder Judicial de la Federación, resolvió como infundados y sin argumentos, la arremetida del alcalde Carlos Morales Vázquez, contra el Diario de Chiapas, y mostró la clase de siniestro y perverso que resultó ser el edil Tuxtleco que ha sido señalado de ser protagonistas de diversos actos de corrupción con diversas empresas y que ha sido un pésimo gobernante para la sociedad Tuxtleca. El poder Judicial federal dictaminó que todo fue un acto ilegal e inventado el que creo Morales Vázquez z en contra de Diario de Chiapas que una vez más muestra también el valor de la transparencia en la información y los señalamientos periodísticos que se hacen. En fin……El fantasma en MORENA en todo el país sigue siendo de división y ruptura, por el amasamiento del poder partidista, y en Chiapas, no es la excepción, hay grupos que sencillamente no van con la alianza del PVEM, y que no quieren saber nada de su dirigente estatal Ciro Sales, pero son grupos dirigidos e inclusive financiados, y eso es lo que provoca más desorden, porque hay un cervecero de apellidos Domínguez, en Tapachula al que le están etiquetando ser uno de los creadores y francotiradores de este movimiento que se gesta en Chiapas. Así el ambiente…Un llamado de alerta, realizó el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, para no dejar sorprender por falsos promotores que ofrecen plazas laborales para integrar Consejos Distritales y Municipales a cambio de dinero. El IEPC, señaló que para la oportunidad de integrar los Consejos Electorales será a través de trámites totalmente gratuitos y personales, es decir sin intermediarios, por medio de un procedimiento objetivo y transparente. Así que bajo advertencia no hay engaño. No se deje sorprender por vivales que lo quieran engañar. Mucho ojo…La que sigue sonando para el gabinete federal es Tatiana Clouthier, trasciende en la capital del país, que es evaluada para manejar la Oficina de la Presidencia ante la posible salida de Alfonso Romo o también en la Secretaría de Gobernación, si es que Olga Sánchez Cordero deja el cargo. Señalan que está en la mira para un puesto federal debido a que ya no participará en la elección por el gobierno de Nuevo León. Ver para creer…DIXE.

PD: Hoy martes se dan a conocer los primeros nombres en lo que será la administración de Joe Biden. Adelantó Ron Klain, quien este será su futuro jefe de Gabinete en la Casa Blanca.