En Chiapas no podemos y ni permitiremos ninguna conducta delictiva: Llaven Abarca

Luego de reconocer que las medidas y protocolos de actuación del Plan Estatal Emergente COVID-19 que ha implementado el jefe del Ejecutivo para garantizar la salud, seguridad y justicia de las y los chiapanecos, han dado buenos resultados, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que es necesario sumarse al llamado de unidad y solidaridad que hace el ejecutivo estatal, y es por esa razón que esta fiscalía –dijo- coadyuva con las fuerzas de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para que juntos y unidos enfrentamos la pandemia ocasionada por le COVID-19, en todo nuestro territorio. Llaven Abarca fue claro al indicar que, con el liderazgo del gobernador estamos logrando buenos resultados trabajando en equipo para garantizar la salud, seguridad y justicia de las y los chiapanecos. Como áreas esenciales somos el primer frente para fortalecer y mantener la gobernabilidad en la entidad”, al mismo tiempo el funcionario estatal inquilino del edificio ubicado en libramiento norte de esta capital chiapaneca urgió a las demás autoridades a seguir implementando y sobre todo promover los protocolos y de salud e higiene establecidas por el Consejo Estatal de Salud y con ello poder dar una atención oportuna y eficaz a la ciudadanía: por ello no hay que olvidarse que, adujo, “La prevención es un trabajo de sociedad y gobierno, tenemos que sumarnos para salir adelante, sólo así se obtendrán resultados contundentes”. Así mismo él manda más en la justicia chiapaneca remarco que se seguirá con la política de cero tolerancia, sea quien sea, caiga quien caiga, toda vez que en Chiapas no se puede permitir ninguna conducta delictiva, por ello les digo –remarco- “Vamos a aplicar la ley con mano firme, quien incite a la violencia tendrá que enfrentar la justicia, por eso en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estamos realizando patrullajes cibernéticos para prevenir comisiones de delitos”. En ese sentido el fiscal general dio cuenta que en el marco del Programa de Seguridad y Justicia 2020 y el Plan Emergente COVID-19 la Fiscalía General del Estado (FGE) atenderá actos de discriminación y violencia contra personal de salud durante la presente emergencia sanitaria. Firmes en sus declaraciones el funcionario encargado de impartir justicia en esta entidad aseguró que ya se encuentran trabajando un especial de la Fiscalía del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y Secretaría de Salud, para priorizar la atención de casos de amenazas, violencia física y otro tipo de delitos cometidos contra personal de salud, relacionados con la actual emergencia sanitaria por COVID-19. Es por ello que hoy les digo que, “Las y los chiapanecos debemos estar orgullosos de las y los médicos y enfermeras que trabajan para atender y contener la pandemia en Chiapas. No vamos a permitir actos de discriminación, violencia o cualquier otra comisión de delito cometida contra el personal de salud”. Es perentorio decirles que, -afirmo- desde que comenzó el Plan Emergente COVID-19 se nos instruyó la ejecución de medidas preventivas manteniendo una línea de comunicación cercana con los centros de salud para recibir información y denuncias sobre actos de violencia contra su personal, la realización de vigilancia y patrullajes permanentes en los hospitales y sus inmediaciones, entre otras. Llaven Abarca asentó de igual forma que esa dependencia a su cargo permanece trabajando coordinadamente con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) con el objetivo de prevenir y atender actos de discriminación y violencia contra las y los trabajadores de salud. En su última intervención acoto, esta fiscalía diariamente reafirma su pleno compromiso para garantizar el Estado de derecho en toda la entidad y de mantener su política de cero impunidad a cualquier conducta antisocial o violenta en contra de las y los trabajadores de salud que atienden la emergencia sanitaria en Chiapas…sin comentarios

CACAHOATAN Y SU PANDEMIA… ¿REALIDAD O LEYENDA URBANA?…

En otros comentarios amigo lector te comento que el edil de la otrora Villa de las Hortensias Julio Cesar Calderón Sen, jura y perjura que él no asistió a la fiesta de un cumpleaños donde se tuvo una asistencia de por lo menos 300 gentes donde se supo entre toda la gente estuvo presente un infectado del COVID-19. Calderón Sen, jura por todos los dioses del olimpo que él nunca asistió, por el contrario, él ha estado cumpliendo con los protocolos de salud y como prueba dicen que, el edil hace unos días declaro en varias estaciones de radio que responsable con su pueblo todos los días se han estado replicando los protocolo y medidas preventivas sanitarias que el gobierno federal y estatal han estado indicando para prevenir y evitar la propagación de la pandemia. Así mismo el alcalde cacahoateco indico que no vale vender pánico, y sobre todo tratar de confundir a la población con Informaciones falsas y amarillistas, “Se crea un pánico en base a una información y se aprovecharon algunas gentes con otras intenciones malévolas, que lo único que pretendían era eso, pero afortunadamente no hay una foto mía, nunca estuve ahí”, acoto. Pues como dijo el ciego, hasta no ver no creer…pues bueno, amigo lector por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK