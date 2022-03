Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

En Chiapas privó la venta de expedición de actas de defunción en tiempos de emergencia sanitaria

Más allá de que en Chiapas y en todo el país, la PROFECO, se convirtió en un sospechoso aliado en plena emergencia sanitaria del covid 19, de la alza y aumento indiscriminado de medicamentos e insumos médicos, escenario que sigue siendo una asignatura pendiente y que cualquier fracción parlamentaria federal lo puede exigir más después para transparentar esta deshumanización de la Procuraduría Federal del Consumidor, que guardo un silencio sepulcral, y que huele a corrupción ante la embestida que le dieron ayer por “La Mañanera”, a su titular Ricardo Sheffield Padilla, que no supo responder ante la interrogantes de una periodista.

Pero ahora no solamente son la hambruna y voracidad de algunos comerciantes farmacéuticos que se despacharon con la cuchara grande vendiendo medicamentos súper caros y muy gravosos aprovechándose del dolor del pueblo que sufría ante la ofensiva del coronavirus, sino que también, y aquí deben de entrar las autoridades chiapanecas fue que se convirtió en un gran negocio cruel la expedición de actas de defunción.

Son ya innumerables denuncias por toda la entidad geográfica de Chiapas, donde se advierte que se permitió que la expedición de actas de defunción sí se cobraron muchísimas y con elevados costos, aunque algunos señalamientos apuntan a una área específica del registro civil, y otros que no tienen vela en el entierro, pero que exigieron su mochada fue en algunas jurisdicciones sanitarias por los cuatro puntos cardinales de la entidad, y que ahora que la gente sale de su letargo y aturdimiento por el dolor que pasaron de angustia, por la pérdida de familiares durante la pandemia, han empezado hablar, que lo más sensato es que este tipo de vejaciones y maltratos sean denunciados formalmente.

Nadie puede negar que, durante los meses de abril, mayo, junio y hasta julio, se observaron algunos señalamientos en las redes sociales de que existía un “negociazo corrupto” con la venta de actas de defunción, que presuntamente se cobraron en varios miles de pesos, y que la gente aturdida y sofocada por la vorágine enferma de sus seres queridos no reacciono en el momento, pero la maldad humana que pudo haber en “tiempos peligrosos de coronavirus”, hoy están saliendo de boca en boca. Hay quienes opinan que fue un negociazo la venta de actas de defunción en Chiapas, y que hasta alianza diabólica hubo con algunas funerarias.

Recordamos que en un par de ocasiones las autoridades de Chiapas fueron determinantes con esta postal sobre las actas de defunción que advirtieron al respecto que eran totalmente “gratuitas”, sin embargo no fue así, y algunos empleados de gobierno se pasaron de listo y aprovecharon el dolor humano, tal como sucedió en el ISSTECH con las áreas de salud VIP, que en un par de días desaparecieron como arte de magia tanto en Tuxtla Gutiérrez como en Tapachula, en esta última ciudad se sabe de un importante empresario amigo de la 4T, que inauguro la posible área médica con atenciones especiales.

Sin embargo, no deja de ser importante que se ponga un hasta aquí a todos esos empleados estatales que siguen aprovechándose de la emergencia nacional sanitaria, porque no se vale, que servidores públicos sin conciencia asuman estas poses mercantilistas en tiempos de viacrucis y dolor humano.

Se trata de concientizar que algunos “servidores” prietitos en el arroz, hayan logrado aprovecharse del sentimiento de la gente, y ya para estos tiempos, hay que enviarlos al paredón, porque sencillamente son actos crueles, inhumanos y sanguinarios. Durante esta pandemia hubo muchos desalmados y atroces seres humanos que teniendo credencial oficial cometieron incalificables delitos de atentado a los derechos humanos. Muchas historias tendrán que salir.

Juan Pueblo: Lo cierto es que toda la población de Tuxtla Gutiérrez, se encuentra molesta en contra de las acciones que constantemente realizan estudiantes de la Normal “Mactumactzá”, que no solamente crean un desorden vial en el norte-poniente de la ciudad, sino que muchas veces ciudadanos son vejados y humillados, además de hacerlo también con familiares, ante las embestidas y agresiones de los jóvenes estudiantes que presuntamente son manipulados por un par de maestros. Cada vez que hay un bloqueo estudiantil en ese lugar geográfico de la capital, la sociedad Tuxtleca se atemoriza porque es un albur si en esos momentos se encuentran por este sitio.

Por lo pronto el secretario general de Gobierno, Ismael Brito, aseveró que el Gobierno de Chiapas está comprometido a responder las necesidades reales del sistema educativo, y no a caprichos y presiones de estudiantes que buscan a toda costa que se les cumpla lo que quieren, sin importar lo que indiquen las autoridades educativas. Ismael Brito afirmó que el actuar de los normalistas el pasado fin de semana no tiene ningún sustento, puesto que, en días pasados, en reunión con las secretarías General de Gobierno, de Salud y de Educación, y el Comité Ejecutivo Estudiantil de la Normal Rural Mactumactzá, se dio atención a las propuestas de presencialidad del examen de admisión, que fue ahora lo que exigen, pero han exigido mil cosas. En fin.

Rapiditas. – Buenos golpes se han dado en Chiapas en contra del narcotráfico. Tanto en las carreteras como en domicilios particulares. Por lo pronto fue noticia nacional que la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas, a través de la Policía Federal Ministerial (PFM), derivado de trabajos de inteligencia e investigación, cumplimentaron una orden de cateo, en la que aseguraron más de 600 kilos de droga en un inmueble ubicado en Tapachula. De acuerdo a la carpeta de investigación, elementos de la PFM de la subsede en Tapachula, Chiapas; recibieron una denuncia sobre la existencia de droga en un domicilio. En el lugar aseguraron 611 paquetes con un polvo blanco, con las características de la cocaína y que arrojaron un peso aproximado de 611 kilos, así como el decomiso de un vehículo. Las investigaciones siguen…Sigue siendo un misterio, porque no se publicitó con todas las de la ley, el nuevo nombramiento sabatino que se dio entre el IEPC y el INE con el desempacado consejero electoral que será juez en el próximo proceso electoral del 2021, Guillermo Rojo Martínez, una figura legal de grande valores porque se trata de transparentar la democracia en Chiapas, pero se sintió que no le querían dar mucha difusión a este nuevo “Consejero Electoral” chiapaneco, porque se hizo en la más completa clandestinidad y muy “tapado”. No se sabe quién lo empujo a este personaje, alguien dijo en redes sociales que ya trabajo en el IEPC, pero no se trata de experiencia laboral, sino de honestidad pública. Ya con esta forma de ascender levanta mucho sospechosismo. Ver para creer. Dixe.

Supersónicas: En Chiapas va porque va, la alianza PVEM-MORENA o MORENA-PVEM.