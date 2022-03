Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

En Chiapas se ha detectado mal ejercicio de los recursos públicos de Presidentes Municipales.

Es preocupante lo que viene ocurriendo con un grueso número de Presidentes Municipales de Chiapas, quienes, por más llamados de conciencia respecto a los manejos de los recursos públicos, siguen siendo irresponsables para entregar las cuentas públicas y lo peor, que la mayoría de estos, están siendo acusados de cometer pillerías y actos de corrupción dentro de la llamada cuarta transformación.

Se ha repetido muchas veces que un problema que se ha generalizado en Chiapas son los señalamientos de escenarios de corrupción en que incurren los Presidentes Municipales a lo largo y ancho de la historia política estatal. No importa si estamos en la tercera o cuarta transformación, pero lo cierto es que sigue la misma chucha con la corrupción y es el propio poder legislativo quien ha venido poniendo los puntos sobre las ies, en relación a esta problemática de irresponsabilidad pública de los alcaldes de Chiapas, donde desde luego habrá sus raras excepciones.

Nunca en la historia de Chiapas se habían hecho tantos llamados de conciencia para no caer en actos de corrupción, pero la estructura general de los Presidentes Municipales chiapanecos, no digieren mucho menos asimilan los llamados de conciencia oficiales. Como nunca el valor del “llamado” para no cometer pillerías, pero sencillamente por un oído entra y por el otro sale. Definitivamente muy grave la situación que ocurre con los Presidentes municipales de Chiapas.

Por lo pronto un llamado más de conciencia social donde la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado de Chiapas, llamó a los 124 alcaldes y alcaldesas de la entidad a usar adecuadamente los recursos públicos para atender la emergencia sanitaria por Covid-19, ya que han detectado un mal ejercicio de éstos en algunas localidades. Inclusive el diputado local Marcelo Toledo Cruz, presidente de la JUCOPO advirtió a los 124 presidentes municipales del estado que la LXVII Legislatura iniciará procedimientos legales en contra de los alcaldes o alcaldesas que estén desviando o haciendo mal uso de los recursos públicos para atender la epidemia.

En contexto, el integrante de la LXVII Legislatura refirió que la prioridad es ayudar con atención médica y alimentaria a la población más necesitada. Y fue al grano: “Que quien haga mal uso de estos recursos va a enfrentar la ley, independientemente de los colores todos debemos caminar dentro del marco de la ley, y quien no lo haga fundamentar la denuncia y llamarlo a rendir cuentas… lo justo es que ese recurso regrese al pueblo y más en estos momentos de mayor necesidad”.

Asimismo, el diputado local invitó a los funcionarios municipales a integrar más fondos para ayudar a la población con alimentos: “Se tiene que aplicar la ley, hace unos días, también nosotros como Congreso del Estado hicimos una invitación a los alcaldes donde pudieran ellos disponer de sus ingresos propios, pudieran ellos echar mano de tal manera de satisfacer la necesidad alimentaria de la gente”, dijo.

Por otro lado, Toledo Cruz lamentó la postura que han asumido algunos gobiernos municipales en torno a la epidemia del Covid-19, como el de Motozintla, en donde irresponsablemente se ha informado a la población que el virus es falso, poniendo en riesgo la salud de la ciudadanía. A esto, añadió que el coronavirus afecta tanto al más pobre como al más rico, enfermedad que no respeta clases sociales, siendo ésta democrática ya que es pareja. Así las cosas.

La Fiscalía de Chiapas Instala filtros sanitarios en la Fiscalía de Inmigrantes

En el marco del Plan Estatal Emergente COVID-19 que impulsa el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el fiscal general Jorge Llaven Abarca instruyó la instalación de un filtro sanitizante en la Fiscalía de Inmigrantes, con sede en el municipio de Tapachula, a fin de garantizar la atención a víctimas del delito y la operatividad de las áreas sustantivas de este órgano de procuración de justicia con las recomendaciones establecidas por la Secretaría de Salud.

En coordinación con la Secretaría de Salud, la Fiscalía del Estado instaló el filtro sanitario con el firme compromiso de fortalecer la estrategia de prevención de contagios en la Fiscalía de Inmigrantes, con instructivo simple de operación para el ingreso del personal de la Fiscalía y extranjeros que se presentan a denunciar.

Asimismo, se dotó al personal del equipo donado por la Fiscalía General del Estado y Voluntariado FGE “Siempre al lado de la gente”, consistente en caretas de protección, cubre bocas y gel antibacterial; y personal de la Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria número VII, aplicó vacunas relacionadas con la influenza, neumocócica y hepatitis.

Además, personal especializado continúa con limpieza profunda y fumigación semanal en todas las áreas de la Fiscalía de Inmigrantes con el objeto de cuidar la salud de los servidores públicos y visitantes.

Cabe destacar que el filtro sanitizante funciona con una solución de hipoclorito que se distribuye en pequeñas aspersiones, mientras la persona permanece durante unos segundos en su interior.

Al final la Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso para brindar una atención oportuna y eficaz con las medidas de higiene para proteger la salud del personal y de la ciudadanía.

Más de medio millón de empleos perdidos por COVID-19 en abril: IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que más de medio millón de empleos se perdieron en el mes de abril, pues se registró una disminución mensual de 555 mil 247, lo cual es equivalente a una tasa mensual de -2.7%. Esto como consecuencia de los efectos derivados de la emergencia sanitaria por el coronavirus o COVID-19.

En un comunicado, el IMSS detalló que la disminución del empleo en el primer cuatrimestre de 2020 es de 493 mil 746 puestos, de los cuales, el 67.2% corresponde a empleos permanentes. Mientras que en los últimos doce meses se registró una disminución de 451 mil 231 puestos, equivalente a una tasa anual del -2.2%.

Hasta el 30 de abril de 2020, el IMSS tiene registrados 19 millones 927 mil 696 puestos de trabajo; de éstos, el 86.4%, son permanentes y el 13.6% son eventuales. Y en cuanto a los sectores que presentan crecimiento anual son: -Agropecuario con 3.1% -Servicios sociales y comunales con 2.5% -Comunicaciones y transportes con 2.5% -Comercio con 0.9%-

SEGOB y gobernadores pactan grupo de trabajo para reapertura turística

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que durante una sesión virtual con los gobernadores del país se pactó un grupo de trabajo dedicado al turismo para el plan de reapertura económica del país durante la pandemia del coronavirus o COVID-19.

Sánchez Cordero aseguró que el turismo es un tema fundamental para el plan de reapertura económica del país. Además, anunció que Miguel Torruco, secretario de Turismo, será el encargado de presidir este grupo de trabajo.

Es importante recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó durante su conferencia mañanera del anterior lunes 11 de mayo del 2020 que presentarán a la población el plan de reactivación económica el 13 o 14 de mayo. Explicó que el regresó será «gradual y por sectores». (Sic) Dixe.