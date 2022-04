Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

En Chiapas un yerro la nueva normalidad, se desquició y alteró la movilidad social

Mientras que los llamados preventivos de las autoridades a la población no se asimilen, no se aprendan, y se haga conciencia social, y sobre todo que urge a la voz de ya un “toque de queda” o una estrategia más rigurosa para que la gente evite salir, en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, la situación de covid 19, se podría salir de control, y las expectativas del sector salud se podría ir al desfiladero, y crearse una emergencia estatal sanitaria , que ojala los ojos de la federación volteen a ver a Chiapas, porque las redes sociales están dando indicadores de desquicio y desorden después que se ordenó regresar a la nueva normalidad a partir del 1 de Junio.

La evolución y avance del coronavirus en Chiapas, viene aumentando a una velocidad vertiginosa, los indicadores no bajan, porque curiosamente desde que se apertura “El regreso de la nueva normalidad” en Chiapas, el descontrol llegó por todos lados, porque la población pareciera que les dijeron, ya se paró la epidemia del covid 19, y ya puedes salir con tu familia como si no hubiera pasado absolutamente nada. La gente no sabe que estos días son el más peligroso y que estamos llegando apenas al pico de la epidemia, y que los contagios están por todos lados, y que el peligro de muerte lo puede llevar usted a su familia.

Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, siguen aportando grandes aumentos en sus contagios y muertes, más allá de que ya la gente lo denuncia de que se están ocultando números el sector salud de Chiapas, lo que podría originar un problema a futuro de grandes consecuencias, porque más allá de las denuncias de corrupción en contra del sector salud de Chiapas, la ofensas del titular de salud, José Manuel Cruz Castellanos en contra de los trabajadores de salud, y el enfrentamiento que hay entre patrones de salud y el sindicato estatal, a esto se le agregaría simulación, escamoteo, y ocultamiento de cifras, montos y dígitos en materia de salud, el futuro será incierto y problemático. Seria garrafal que el sistema de salud de Chiapas se viniera abajo, disimulando los datos estadísticos.

Hay entidades federativas como Nuevo León y Jalisco, y mucha otras entidades federativas, inclusive Tabasco y Veracruz, , que operaron con estrategias sanitarias más severas, más inflexibles, y los resultados fueron grandiosos, en los parques y plazas en todo el mes de mayo se ampliaron multas y hasta cárcel se aplicaron para los ciudadanos irresponsables, ahora los resultados están a la vista, la gente hizo conciencia social, y digirió y comprendió el tamaño del problema de salud que implicaba que se contagiaran porque estaban de por medio sus familias y amigos. Se hizo conciencia y de qué manera.

En Chiapas, la pasividad e inmovilidad del sector salud y el “ahí se va” fue un error, además de seguir a lo que nos dictaba el controvertido subsecretario de salud, Hugo López Gatell, que desde que arrancó la emergencia nacional sanitaria solamente se enfocaba a la ciudad de México y el Estado de México, y con esa información se fue de “finta” el sector salud de Chiapas, y cuando ahora ellos van de regreso, el estado de Chiapas está subiendo y que en días posiblemente llegando a la cima de la gravedad de los contagios, insistimos si es que no se complica más. Las redes sociales son la plataforma juzgadora más importante en Chiapas, y son demoledoras en sus percepciones y discernimientos sobre el trato que dio el sector salud de Chiapas al covid 19. ¡Cuidado!

Tuxtla Gutiérrez, la movilidad social, se disparó de una manera alarmante, aquí la estrategia del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, fue irresponsable, porque cuando decidieron actuar en el centro de la ciudad, la misma gente fue y quito las vallas metálicas se las aventaron en la cara a la policía municipal e inspectores de comerciantes. Ya con la línea del regreso a la nueva normalidad, la movilidad social, se desordenó de tal manera que habían mercados públicos que se convirtieron en “focos peligrosos de contagios” y por más que se advertían con los llamados sanitarios la gente ya no hizo caso, a pesar de que se informaba de esos focos de infección, y ya no se diga las combis del transporte público, “Los ataúdes rodantes”, que actualmente son para mucha gente capitalina los focos de contagios más peligrosos en toda la ciudad, y cuando la Secretaria del Transporte quiso aplicar “El hoy no circula”, entró el Consejo Estatal de Salud y aseguran que fue el propio Secretario de salud Cruz Castellanos que dijo un rotundo NO al hoy no circula porque no se le pidió permiso antes. Así de ese pelo el juego de la salud en Chiapas.

En Tapachula, la estrategia fue muy aplaudidora, además de ser la primera ciudad que circundó desde inicios de mayo, todo la geografía urbana del centro de la ciudad con rejas metálicas y cordones amarillos de prevención, y más después aumento su perímetro en cuadras más al instaurarse los “filtros sanitarios”, también en marcados públicos, el problema fue la irresponsabilidad de la población que organizaban fiestas y conmemoraciones donde los cuerpos de policías locales tenían que apersonarse en los lugares para evitar que los festejos siguieran en grande, pero el problema más grave de Tapachula son los más de 75 mil migrantes que transitan por la calles de la ciudad como si fueran turistas sin que el Instituto Nacional de Migración, intervenga. Una bomba de tiempo en Tapachula ante una conflagración sanitaria de pronósticos reservados.

En Chiapas volver a la normalidad fue como volver de que ya no existe la epidemia del coronavirus, por eso esta aun a tiempo, de que el sector salud de Chiapas, que dirige José Manuel Cruz Castellanos, asuma su papel responsable y le dé un giro, un vuelco, a las estrategias preventivas de salud en nuestra entidad. El Presidente de México, López Obrador y el propio vocero de la pandemia Hugo López Gatell, han dicho últimamente que cada estado del país, será responsable de las acciones en materia de salud, y serán ellos lo que elijan lo que mejor les facilite, porque la geografía nacional es diversa y no todo el territorio nacional es igual.

Hay muchas coincidencias entre la opinión pública de que Chiapas necesita una estrategia más rigurosa, y que se vaya como medida positiva a los finales de junio y probablemente a los primeros días de Julio. Y es que el error provino también de la Presidencia de la República que dijo desde un principio que no habría “Toques de queda” ni medidas drásticas, pero que fue cambiando hasta llegar a que los gobernadores y Presidentes Municipales serán los inmediatos responsables de lo que suceda en cada entidad geográfica del país. Así de simple lo que dijo el Presidente López Obrador.

Es necesario poner los puntos sobre la ies, porque el problema de la salud es un asunto de todos y para todos, por eso este análisis sobre el valor de que tiene enmendar los errores que ya se cometieron, y que las cosas se encaucen y se enderecen, antes que el covid 19 nos lleve al desfiladero del Cañón del Sumidero. En fin.