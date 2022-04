Comentario Zeta

Carlos Z. cadena

En el INM de Chiapas engañan al Presidente de México. Las denuncian de corrupción siguen

El Instituto Nacional de Migración (INM), que dirige su Comisionado Francisco Garduño, pareciera que no va con la tesis Presidencial de atacar la corrupción, o escondiera algo, o simplemente se está engañando a la Presidencia de la República. Desde que tomó posesión ha venido jugando con las cifras de empleados federales del servicio del INM, que han salido por diversos delitos o quebrantamiento a la ley, donde la mayoría se fueron con el anterior Comisionado Tonatiuh Guillén, y no con el que fuera encargado de penales del país Francisco Garduño. Antes de la pandemia habló de más de 1000 servidores públicos que había sido retirados, en agosto, casi dijo lo mismo, y este domingo 20 de septiembre volvió a referirse a la misma situación de que el INM separó de su cargo a más de 1,040 funcionarios por haber incurrido en supuestos actos de corrupción.

Sin embargo hasta ahora no se sabe de qué en Chiapas el Instituto Nacional de Migración (INM), haya separado del cargo al menos un sólo servidor público, cuando la minita de oro de la corrupción NO es la frontera norte, ni el centro del país, sino la frontera sur, y es en Chiapas, donde se enganchan a los migrantes extranjeros que son llevados al norte del país por “polleros”, coludidos con agentes del servicio migratorio con sede en Chiapas, pese a que se ha escrito millones de líneas ágatas denunciando la corrupción que hay con el traslado de migrantes desde el sur del país hasta la frontera con Estados Unidos, y mención aparte merecen las denuncias públicas de corrupción que gira alrededor de los principales funcionarios públicos de la Delegación Regional del INM cuyo domicilio se encuentra en Tapachula.

Aparte de que vienen repitiendo los números constantemente de los que se han ido del INM, en Chiapas no hay empleados “cesados” por corrupción, lo que resulta extraño, porque el movimiento migratorio se da en la frontera sur, y no en otra región del país. O sea existe el supuesto número de cesados por corrupción pero en otros lugares del país donde hay sedes del INM y en Chiapas curiosamente no hay bajas, y eso habla de lo que siempre han denunciado los periódicos de Tapachula y a nivel nacional, de que hay una presunta complicidad entre la Delegada Regional del INM en Chiapas Yadira de los Santos y el Comisionado nacional Francisco Garduño.

Hay que decirle al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que la corrupción desde que tenemos uso de razón se da en la frontera sur. y no en la frontera norte, donde hay mayor vigilancia tanto de México como de Estados Unidos, además no hay que olvidar que los migrantes extranjeros de Centroamérica, ya no tienen “el chip” de irse a los Estados unidos y más con esa cortina de hierro de Donald Trump, sino que lo que ellos buscan ahora es vivir en el territorio nacional para poder trabajar y para ello buscan ciudades grandes y puertos en el norte y centro del país.

Lo más grave es que fue justamente en diciembre del 2018, cuando empezó la cuarta trasformación que el secretario de Relaciones Exteriores de México Marcelo Ebrard, firmó el “tratado de Marrakechs” apoyando a la migración mundial, cuando se triplicaron los éxodos de migrantes ya no solamente centroamericanos, sino africanos, (de al menos 20 países) cubanos, haitianos y Jamaiquinos, lo que se conocieron como “las caravanas”, que asustaron y siguen asustando a la seguridad nacional de México, aunque exista un tratado internacional de por medio.

La Presidencia de la República, la Secretaria de Gobernación y de Relaciones Exteriores, deben de saber que la corrupción sobre el fenómeno migratorio de extranjeros en el sur del país, donde Chiapas es colindancia con Guatemala, se encuentra en su máximo clímax, y curiosamente el INM federal se sale de la tangente, y busca engañar con datos repetitivos de que hay una limpia al interior de este organismo nacional, pero quien lo empezó fue el anterior Comisionado de nombre Tonatiuh Guillén, sin embargo lo trascendental y hasta de película es que no hay servidores públicos corruptos en Chiapas, cuando aquí se hace todo el desbarajuste con los éxodos de extranjeros que buscan llegar a los Estados Unidos u ahora a otro lugar del país. El sueño americano lo vienen cambiando con el “sueño azteca”.

Al gobierno de la 4T lo engañan desde Chiapas el INM.

La lealtad electoral a MORENA. En al menos las cuatro ciudades más importantes de Chiapas –Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Comitán-, una vez más el candidato a la Presidencia Municipal será de MORENA, y estará acuerpado por las siglas del PVEM y los partidos locales manejados por la 4T. En México, desde el Palacio Nacional estas cuatro ciudades juegan un papel importante en el desarrollo nacional de la frontera sur, por eso quieren “auténticos morenos”, porque habrá mucho apoyo del gobierno federal. Como estrategia de desarrollo del Presidente López Obrador, la idea es fenomenal. Lo demás que se lo repartan, pero estas ciudades son de Palacio Nacional, con apoyo del Palacio Estatal. Casi fue lo mismo de hace dos años. Donde manda capitán no manda marinero. Lo importante es que aterricen recursos públicos federales para estas ciudades chiapanecas. Nuestro Presidente de México, confía mucho en sus morenos y la honestidad pública. Hay mucho dinero federal que viene. Ya abordaremos concienzudamente este tema, que a muchos no les gustara. En fin

Relección legislativa. Una vez más empezó a escucharse que por tercera ocasión consecutiva podría reelegirse la Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, Rosa Bonilla Hidalgo y el Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) Marcelo Toledo Cruz, quienes han hecho un papel decoroso, digno y honesto, y eso es encomiable en esta cuarta trasformación dentro de lo que se refiere al poder legislativo de Chiapas. La ley Orgánica del Congreso Estatal, no está reñida mucho menos excluida con la propuesta popular y legislativa, por el contrario, hay apertura legalmente en ambos rubros –Mesa Directica y JUCOPO- para que sean considerados una vez más líderes legislativos en Chiapas. Habrá que esperar más definiciones y platicas. Se cazan apuestas.

Rapiditas. – El Chiapaneco-chilango, Emilio Zebadua, hasta en Asia fue a parar su “Estafa maestra” denuncia pública donde ya está en la cárcel la extitular de SEDUE y SEDATU Rosario Robles. Ayer la prensa nacional dibujó todo un mapamundi asiático de la corrupción presuntamente de Emilio Zebadua, y vuelve lo de la corrupción de algunas Universidades donde en Chiapas hay dos al menos que aparecen en las carpetas de investigación federal. Así que esos Rectores que recibieron la lana, volverán a estar en el ojo del huracán. Mañana ampliaremos…Esas fotografías que le tomaron “dormido” –así parece- al diputado local del PES Sergio Rivas, si se la hubieran tomado en su casa fuera un acto difícil por su privacidad, pero se la tomaron en un lugar público, y como estaba muy cansado después de haber hecho muchas faenas muy especiales se debilitó, pues no pudo más que echarse a dormir ante toda la gente que lo observaba. Nos informan que hay más fotos… Dixe.