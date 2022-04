En el preludio de la carrera a la miseria

Mtro. Esdras E. Cruz y Cruz.

(…..) unas condiciones de vida tan degradadas por la enfermedad, el analfabetismo, la desnutrición y la miseria que niegan a sus víctimas las necesidades humanas fundamentales; unas condiciones de vida tan limitadas, que impiden la realización del potencial de los genes con que se nace; unas condiciones de vida tan degradantes que insultan a la dignidad humana; y aun así, unas condiciones de vida tan habituales que constituyen el destino de cerca del 50% de los pueblos de los países en vías de desarrollo. Banco Mundial ‘dixit´.

Existe una gran variedad de definiciones para identificar la pobreza, diversos economistas establecen los umbrales de pobreza: niveles mínimos de recursos monetarios aceptables, adquisición de bienes indispensables para vivir, necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestido, calzado; también se consideran las carencias en educación y seguridad, elementos que toda persona necesita para decidir de manera libre, informada y con igualdad de oportunidades sobre sus opciones, además de elementos tales como libertad política, respeto de los derechos humanos, el acceso a un trabajo productivo y bien renumerado y la participación en la vida de la comunidad a la que pertenece el individuo.

Nuestra economía ha tenido diversos momentos de estabilidad y crecimiento, hasta el año de 1982 la tasa era del 7%; posterior a este periodo no se ha vuelto a tener un crecimiento económico semejante, afectándose con esto los ingresos de los mexicanos. Estudios desarrollados en las últimas 4 décadas, indican que extraña, misteriosamente, el ingreso solo ha incrementado a los más ricos.

De los años 1950 hasta 1984 la pobreza disminuyó notoriamente, después, hasta el 2003, la pobreza comenzó a incrementarse, para el 2004 hasta 2008 ligeramente se revirtió y del 2009 a la fecha volvió a incrementarse, la política salarial de 1960 a 1977 mantuvo al salario mínimo legal en forma creciente a una tasa anual promedio de 4.8%; de 1967 a 1980 se redujo a una tasa promedio de 3.3%; para el periodo 81-92, el salario mínimo perdió el 68.1% de su poder adquisitivo derivado a la implementación de programas de estabilización, cuyo objetivo fue contener el consumo para evitar las alzas inflacionarias, empobreciendo de manera violenta a los mexicanos.

Desde ese entonces los gobiernos elaboran programas sociales, con la intención de revertir los efectos de la pobreza creciente, en algunos periodos ha habido resultados positivos: 7.1% del PIB en desarrollo social y 0.8% en alivio a la pobreza (1988–1994); 8.9%; y 1.1% del PIB respectivamente (1994-2000); 10.1% y 1.4% (2001–2006); 11.3% y 1.8% (2006-2012); y 13.6% y 2.0% (2012 – 2018).

El gasto social históricamente, desde el año 1992 se han dirigido a aumentar la oferta en salud, educación y otros servicios básicos, con el objetivo de garantizar el acceso de los asalariados y posteriormente, se tratarían de hacer universales, lo que no se ha conseguido, pero se encuentra previsto este objetivo desde el año 2004, aprobado en la Ley General de Desarrollo Social: el gasto público anual en gasto social, medido en precios constantes, no puede ser reducido, en términos ‘per cápita’ entre un año fiscal y otro; así mismo, el presupuesto del gobierno debe establecer un incremento en el gasto social de manera que éste no se reduzca como proporción del PIB.

Todos los esfuerzos que han hecho los gobiernos desde 1982 a la fecha para reducir la pobreza han fracasado, parece que fuera al revés el propósito, incrementando la pobreza en lugar de disminuirla. Tanto la pobreza moderada como la pobreza extrema, hoy representan alrededor del 50% de la población mexicana, evidentemente antes de la profunda crisis económica para este 2020 y prolongándose para el 2021. Los programas sociales implementados: PRONASOL, PROGRESA, OPORTUNIDADES, PROSPERA, BIENESTAR, solo han generado más pobres en los últimos 32 años, han profundizado más el rezago social y la pobreza, a pesar del incremento que ha tenido el gasto en su combate, resultando que los programas sociales son equivalentes a que, entre mayor gasto social, mayor pobreza, en sentido contrario al origen de la institucionalización de los programas sociales.

Como ya se ha dicho también, se aprecia que los estados con pobreza extrema son los tradicionales del sureste mexicano: Chiapas, Guerrero y Oaxaca, mientras los estados del centro y norte han crecido y mantienen el mayor índice de riqueza. Reflexionando sobre estos resultados, podemos afirmar que una causa del incremento en la pobreza en el sur-sureste, se debe en que la prima salarial para la mano de obra no calificada, ha tenido una sustancial reducción, en relación con el incremento que ha tenido la misma prima salarial para la mano de obra calificada, influenciada por la apertura comercial del TLC hoy T-Mec; es decir, la segmentación del desarrollo en el país: mientras en el sureste es el más marginado, otras regiones mantienen un desarrollo creciente.

Además, la inversión no fluye hacia las regiones más pobres, sino que busca mercados grandes y medianos, donde acceda a mercados propicios para su éxito. Para eliminar la pobreza se deben hacer cambios estructurales en la economía, la política industrial debe tener un papel más activo, que modifique la actividad económica, si no hay crecimiento, cómo se generaran empleos, cómo se mejoraran los salarios, cómo se incrementa la productividad, para que la población en pobreza acceda a un mayor nivel de bienestar.

Por último, cabe mencionar que algunas opiniones han propuesto eliminar diversos programas sociales, para sustituirlo por un programa de Ingreso Básico Universal (IBU) que genere un pago mensual sin condiciones a todos los ciudadanos mexicanos, como respuesta a la ineficiencia y manipulación de los programas sociales, en la próxima oportunidad me permitiré profundizar sobre este debate que hoy en día tiene una gran relevancia y vigencia.