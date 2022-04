Asesoría Legal

En Foco Rojo Por Covid Todo El País

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Mercadotecnia de México se metió a checar de lleno el Covid Ciudad de México, es terrible la situación, el Estado de México y la Ciudad de México encabezan la cantidad de muertos y enfermos en todo el país, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México así como López Gatell han estado minimizando el problema de la pandemia, han actuado demasiado lentos, lamentablemente la jefa de gobierno hace lo que López Obrador le dice poniendo en riesgo la salud de todos y todas las mexicanas, sabemos que el problema se inició en china y por culpa de las autoridades chinas es la situación que prevalece en todo el mundo, a las autoridades chinas deberían enjuiciarlos ante una Corte Internacional para que respondan por las muertes ocasionadas en el mundo entero, y, por cada país que se enjuicie a su8s mandatarios por actuar muy atrasadamente, lo anterior ha llevado a la tumba a muchísima gente, los doctores y doctoras se han prestado para que la gente salga con los pies por delante de los hospitales tratando de quedar bien con las autoridades, es falso que un Estado se convierta en semáforo verde, no lo hay, no lo existe, solo existen miles y miles de personas que se están muriendo diariamente en todo el país, los políticos están mal en tomar decisiones tan estúpidas y sacar de sus cabezas que no piensan la metodología del semáforo verde, naranja y rojo, son unos tremendos estúpidos que han puesto en riesgo la vida de millones de mexicanos y mexicanas, se les salió de control todo, la gente por su lado hace fiestas pensando que estando en semáforo naranja o verde ya pueden hacer fiestas, no, no es así, no lo hagan, todo el país entero está en rojo, está en peligro que sus parientes y amistades mueran de la noche a la mañana, las autoridades federales actuales no son un ejemplo a seguir porque en sus conferencias matutinas López Obrador y otras autoridades no usan el cubre bocas, un líder debe actuar como líder porque la gente lo sigue, el uso de cubre bocas es muy importante, es una pena muy grande como las mamás llevan a sus hijos en las calles protegidos como pueden, estos desgraciados chinos deben ser enjuiciados ante una Corte Internacional inmediatamente, en estos tiempos de pandemia no se puede hacer política y decir que cierto Estado está en verde, el titular de Salud nacional no ha mandado a realizar ningún estudio y ni con todo el personal que tiene sabe siquiera como se encuentran los Estados que supuestamente están en foco verde, no debe existir la metodología de foco verde ni naranja, la gente actualmente está siendo internada en el hospital general y ya no caben, hay sobre cupo, las personas en general no respetan las medidas sanitarias, no respetan la sana distancia y exponen a sus familiares, se exponen como si nadie los estuviera esperando en casa, los hospitales de todo el país incluyendo los Estados que supuestamente pasaron a foco verde tienen gente enferma de Covid tanto en casa como en los hospitales, se están disparando los casos, MERCADOTECNIA DE MEXICO dijo oportunamente sobre los rebrotes y sobre que ningún Estado debería estar en verde, es falso que algún Estado deba estar en verde, se está jugando con la vida de las personas, las personas hacen lo que sus autoridades hacen, ejemplo, en la Ciudad de México se dijo que algunas colonias estaban en foco rojo y otras en naranja, que estupidez más grande mencionar que algunas colonias de la CDMX estén en rojo y otras en naranja, no es así, la CDMX entera debe estar en semáforo rojo y con alerta para quienes organizan eventos masivos en sus casos, lamentablemente en la política todo es lento cuando de ayudar se trata y rápido cuando ellos quieren que se hagan las elecciones, gobierno federal y las autoridades de salud se han conducido de manera irresponsable, tal parece que les da igual si se muere la gente o no, sin embargo, también personal de salud se ha ido, de hecho, el mismo director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido que México sea más serio frente al Covid, dando con ello que las autoridades no le hacen frente ni le dan batalla al Covid, y por su lado la jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum externó su desacuerdo con la declaración que la Organización Mundial de la Salud hizo respecto a su preocupación por el estatus que provocó que se duplicara el número de casos y fallecidos, es falso que el gobierno de la CDMX hayan sido responsables en el manejo de la pandemia, ¿resultados? El número de fallecidos y enfermos los cuales no se han duplicado, sino triplicado, son actos por demás de irresponsables lo que los médicos hacen su agosto con las personas han enfermado y muerto por Covid, hasta parece que se ponen de acuerdo con las funerarias y es ahí donde hace los rituales, Andrés Manuel dijo: hay que superar los miedos y salir del confinamiento, todo lo anterior es solo jugar con las personas que aún creen en un gobierno, y que todo lo que le diga su gobierno de salir del confinamiento se hace, la gente diariamente reta al coronavirus, al salir a las calles sin antibacterial, ni se lavan las manos, no usan el cubre bocas, y para variar, hacen reservaciones en playas turísticas como si el tiempo está para pasear, no hay tiempo para nada de eso, hay que cuidarse, lavarse las manos frecuentemente y usar antibacterial.