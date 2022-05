Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

En la costa- fronteriza en marcha el operativo contra pandillerismo: Ovando Villanueva

• Nos apegamos a los esquemas de seguridad enmarcados en las políticas púbicas del gobernador

• Las instrucciones del fiscal Llaven Abarca, es de actuar dentro del marco jurídico ante poniendo “Cero Impunidad”

Por instrucciones del fiscal general Jorge Llaven Abarca, se organizó y se efectuó el fortalecimiento del Operativo Antipandillas en los municipios de la zona Costa-Soconusco y Franja Fronteriza de Chiapas, principalmente en los municipios de Suchiate y Tapachula, informo vía telefónica el fiscal zona Costa-fronteriza, Olger Ovando Villanueva, agregando que esos trabajos son dirigidos por la fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, y se está en constante y estrecha coordinación y operatividad con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina-Armada de México, Fiscalía General de la República y Policías Municipales. Así mismo el funcionario de justicia en la costa afirmó que una fuerza de seguridad federal, estatal y municipal, integrada por más de mil elementos, realiza patrullajes permanentes, recorridos pie-tierra, instalación de filtros de revisión en diferentes puntos estratégicos de entradas y salidas de los municipios.

De igual forma Ovando Villanueva remarcó que de manera particular en los municipios de Tapachula y Suchiate se refuerzan los recorridos y patrullajes en el centro histórico, zonas comerciales, colonias, fraccionamientos, barrios, periferia y caminos de extravío con la finalidad de prevenir el delito y conductas antisociales por parte de estos grupos delictivos. Más adelante el funcionario de justicia en la costa asentó que agentes de la Fiscalía del Estado llevan a cabo un constante intercambio de información con Centros Antipandillas con sede en los países Centroamericanos para advertir sobre detenciones y establecer si cuentan con órdenes de capturas por delitos relacionados en estas naciones. En ese sentido Olger Ovando adujo que: «La tranquilidad y la paz de las familias chiapanecas son prioridades en la agenda política del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y de la Fiscalía General del Estado a cargo del maestro Jorge Luis Llaven Abarca, es por eso que ante la instrucción del mandatario estatal de seguir acrecentando firmemente el programa cero impunidad y cero tolerancia a cualquier conducta criminal de cualquier grupo antisocial, para hacer prevalecer el Estado de derecho y la paz en la entidad”, y la fiel interpretación del maestro Llaven Abarca, nosotros estamos comprometidos a actuar dentro del marco jurídico que marca la ley y sobre todo aplicar la ley caiga quien caiga, acoto…sin comentarios

PRESENTAN INCIATIVA PARA PERMTIIR MATRIMONIO ENTRE EL MISMO SEXO…

Luego de indicar que hace unos escasos días presentaron en el Congreso legislativo la iniciativa de decreto por el que se deroga el artículo 144 y se reforma el artículo 145 del código civil para el estado de Chiapas, para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, la diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, Valeria Santiago Barrientos, señaló: “Nuestro compromiso es el de contribuir a erradicar la discriminación social en todos los sentidos; garantizar a las parejas del mismo sexo el acceso al matrimonio es un acto de justicia por el cual las legisladoras hemos sumado esfuerzos; debemos poner un alto a todo acto discriminatorio y este, es un paso importante en la lucha contra la exclusión”, al mismo tiempo también la dirigente del partido verde ecologista de la entidad adujo que, esa iniciativa presentada fortalecerá el principio constitucional en el que nadie puede ser discriminado o tratado de forma diferente, derivado de su origen étnico, racial, religioso o preferencia sexual, por lo que se plantea en el artículo 145 la posibilidad de que cualquier persona pueda contraer matrimonio, con el único requisito de haber cumplido 18 años de edad. la legisladora estatal por verde ecologista agregó que de darse esa reforma se eliminará la versión donde se permitía el matrimonio a partir de 16 años para los hombres y 14 años para las mujeres. Asimismo, -dijo- se deroga la posibilidad de que autoridades locales y familiares dieran consentimiento para contraer matrimonio antes de los 18 años. Santiago Barrientos ahondo más sobre ese tema y subrayó que excluir injustificadamente el acceso al matrimonio a las parejas del mismo sexo, que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales, se contrapone a la dignidad humana, en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad, lo que contraviene a los artículos 1º y 4º constitucionales. Es por ello que al reformar el artículo 145 del Código Civil para el Estado de Chiapas, -remarco- se establecerá como criterio introducir el término «persona», para que se entienda en un sentido genérico y no haga diferencia frente al modelo de la familia tradicional. Al final la legisladora acoto, “esa iniciativa representa un acto de congruencia legislativa para dar certeza jurídica a las personas del mismo sexo que pretendan casarse en Chiapas, a la vez de generar la oportunidad de armonizar el Código Civil para el Estado de Chiapas, con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, los instrumentos internacionales en la materia” …ver para comentar

INICIAN OPERATIVOS PARA PREVENIR DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA…

La alcaldesa de allá mi rancho, Tapachula, informó que el Ayuntamiento de Tapachula puso en marcha el «Operativo para la prevención y control del dengue, chikungunya y zika 2020”, al ser prioridad el cuidado de la salud de los habitantes de este municipio. Rosa Irene Urbina Edil huacalera agregó que, desde de Puerto Madero integrantes del Cabildo, funcionarios municipales, dieron el banderazo de salida al personal que participa en las acciones de fumigación, nebulización, descacharrización y saneamiento básico. Así mismo dio a conocer que debido a la situación actual de la fase 3 de la contingencia sanitaria por el Covid-19 y tomando en cuenta las medidas de sana distancia, autoridades municipales realizaron el banderazo de esas actividades sin asistentes, para evitar aglomeraciones y con ello riesgos de contagios. Las brigadas tienen como objetivo -dijo- la eliminación de criaderos del mosquito Aedes Aegypti transmisor de esas enfermedades, para lo cual recorrerán todas las comunidades, ejidos, cantones, rancherías y colonias del municipio, Acoto…sin comentarios

Nuestro trabajo siempre estará apegado a las instituciones estatales que se rigen bajo las políticas públicas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, señaló el delegado de la fiscalía general de la república en esta entidad Alejandro Vila Chávez, al mismo tiempo de reconocer las acciones que han emprendido las autoridades gubernamentales encabezadas por el gobernador del estado en la impartición de la justicia junto con el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca. Estamos trabajando en equipo de manera interdisciplinaria, apunto Vila Chávez…ver para comentar…Y ya que hablamos de fiscales, déjenme comentarles que el inquilino que alberga el edificio de justicia del libramiento norte subrayó, como bien lo dice el gobernador Rutilio Escandón cadenas, los tiempos de nepotismo, influyentísimo y privilegios para unos cuantos, ya se terminaron, no tienen cabida en este sexenio, por lo que la garantía del gobernador es que no habrá impunidad y que se llegará hasta las últimas consecuencias en este caso, sin importar lazos familiares, de amistad o compadrazgos, porque en Chiapas hoy se respeta la ley. Por ultimo el fiscal general Llaven Abarca, acoto, por eso desde esta fiscalía refrendamos nuestro firme compromiso para garantizar el Estado de derecho en todo el territorio chiapaneco y una procuración de justicia más humana y siempre al lado de la gente…sin comentarios…Siguen comerciantes hambreados están haciendo de las suyas sin que exista autoridades que los puedan frenar en estos tiempos de la pandemia, resulta que los productos para evitar contagios del coronavirus o salvar la vida, es un claro abuso, y no hay autoridad que pueda frenar los abusos de los malditos y asesinos remedos de empresarios que lucran con la necesidad de la gente en esta época de pandemia. una muestra clara son los altos precios de los cubre boca, caretas y tanques de oxígeno, los cuales los hambreados dizque empresarios venden los productos o materiales para evitar el contagio a precio de oro, están lucrando con la necesidad de la gente humilde, mientras la PROFECO permanece, ciega, sorda, paralitica y muda, sin poder frenar los abusos de esos remedos de empresarios…sin comentarios…Circula en redes sociales una denuncia que hacen valientes mujeres que fueron al parecer, sin conceder, sorprendidas y manipuladas por una banda que comandan los del Villar, por lo menos unas mil gentes, la mayoría mujeres se dice, fueron engañadas y defraudadas por una tal María López representante legal de la asociación civil y esposa del delegado de tránsito del estado en Cacahoatán, así como la Diputada Silvia ”T”, la senadora Tzotzil, perdón, Sasil de León, el diputado Maya de León, la diputada Cinthia Reyes, el regidor Yumaltic de León, todos del partido PES, quienes como vil defraudadores operaron a través de una asociación civil denominada ANJELTIK AC, en Tapachula, Chiapas, y que contrataron para recibir e impartir cursos diversos de manualidades y oficios varios, desde noviembre del año pasado con la promesa de pagarles 3600 mensuales y hasta el día de hoy no han recibido un solo pago, cierto o falso, que poca madre de cabronas…pero mejor aquí la dejamos amigos lectores, no leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK