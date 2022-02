Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

En la frontera norte de México si hay restricciones migratorias, en la frontera sur cero estrategia

Mientras en la frontera sur, se clama por la restricción a la frontera sur de México, para evitar que sigan fluyendo descaradamente los éxodos de extranjeros que se siguen “colando” de Centroamérica a México, vía rio Suchiate, y lo grave que se siguen internando a territorio nacional, si saber quiénes son, como se llaman, cuáles son sus apellidos y sobre todo si vienen enfermos por el covid 19. Hay una total indiferencia hacia las estrategias ya no solamente migratorias por el sur de México, si no que ahora es un problema grave de salud humana ante la emergencia nacional que se vive en nuestro país.

Resulta por demás increíble, que mientras en la frontera norte se desvive la cancillería mexicana por cuidar zonas limítrofes entre México y Estados Unidos por la problemática de salud del covid 19, en la frontera sur, se ignore completamente el problema de la salud pública. Sigue México completamente abierta con su frontera sur y los migrantes se siguen internando ilegalmente a nuestro país.

A través de agencias periodísticas nacionales del centro del país, se informa que la Cancillería mexicana replanteó a Estados Unidos extender por 30 días más las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común. La medida tiene como objetivo reducir el riesgo de propagación del virus SARS CoV2, particularmente en los estados fronterizos. Esta es la quinta ocasión en que se renueva el cierre parcial que inició el 21 de marzo pasado para cruces no esenciales como es turismo, visitas y compras y se mantiene para el intercambio comercial, salud, trabajo y actividades académicas. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard adelantó esta comunicación que tendrían con sus contrapartes de la unión americana y las razones para el planteamiento.

Es palpable evidentemente el interés nacional con lo que ocurre en la frontera norte con la desestima de la frontera sur. No se puede negar la exclusión que impera en las políticas migratorias del país y la misma política federal entre el norte y el sur de México. Nuestro país pareciera que solamente es un territorio nacional de una sola frontera, por eso los llamados al Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se replantee una nueva estrategia no solamente migratoria entre la frontera de Chiapas y Guatemala, sino de desarrollo y ahora urgentemente de salud pública.

No podemos seguir con este abandono y esta incuria, necesitamos en Chiapas mecanismos de políticas migratorias, de salud pública y de desarrollo, se ansían los cambios de trasformación en esta parte del país, estrategias auténticas de desarrollo industrial o de otra índole, no solamente programas sociales, porque eso llega a todo el país, o que estemos otorgando nuestro territorio chiapaneco en grande para el programa “Sembremos vida”, que por cierto ya nos desilusionaron con los funestos resultados que no se han dado como se planteó desde inicio de la administración federal. Chiapas merece más y además hay un compromiso con el Presidente López Obrador, pero que no nos ha llegado.

En Chiapas alcaldes deben responder a las necesidades del pueblo y generar gobernabilidad

En Chiapas -probablemente sea un tema de debate-, pero lo cierto es que los Presidentes Municipales diseminados por los cuatro puntos cardinales de la geografía estatal, esta cuarta transformación, los ha hipnotizado, donde la mayoría de ellos se han venido comportando muy pasivos, despreocupados y hasta muy distante de la población, no sabemos si es por la política que ha implementado el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la promesa de la austeridad republicana y la lucha frontal al combate a la corrupción, o estén así por el fenómeno de la pandemia, aunque este escenario solamente lleva cuatro meses de vida.

Pero nadie puede negar que hay mucha inmovilidad de los alcaldes chiapanecos, donde muchos de ellos empezaron por imitar a los alcaldes de la tercera trasformación, porque muchos no han cumplido con las rendiciones de cuentas, además ya no hay que nada debatir sobre la transparencia y la rendición de cuentas, se supone que ya tenemos el gobierno de la democracia que queríamos, la transparencia pública que anhelábamos, o sea ya todo está en la mesa con la 4T, pero los ediles chiapanecos parecen no entenderlo, o fingen no entenderlo.

Hay muchas postales también de alcaldes chiapanecos que actúan como si estuvieran de vacaciones y que nadie los moleste, son proclives a una pasividad que descontrola y muchos yerros que ocurren alrededor de su municipio son culpas de ellos. Hay problemas desde ejecución de obras, pasando por salud y llegando a protección civil, más allá de las denuncias de corrupción.

Todo Viene a colación por la nueva convocatoria a los alcaldes de Chiapas, que hizo el Secretario de gobierno de Chiapas, Ismael Brito Mazariegos, donde advirtió textualmente que existe tolerancia y se respeta la libre expresión, sin embargo, -agregó- también se debe cuidar el interés ciudadano, por lo que convocó nuevamente a las y los alcaldes de la entidad a hacerse cargo de su municipio, afrontar las adversidades y ofrecer alternativas de solución, sin mentir ni prometer algo que no se pueda cumplir a la sociedad, señalando que en la gestión municipal no está permitido repartir recursos en efectivo, todo debe darse a través de la obra social que beneficie a la comunidad.

El funcionario estatal Ismael Brito, se refirió así, ante el bloqueo que se mantiene a la altura de la localidad el Muro del municipio de Oxchuc, quienes han manifestado inconformidades con su autoridad municipal. Expresó que atendiendo la instrucción del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, de promover siempre el diálogo con los pueblos y comunidades indígenas, donde se hizo un llamado a las partes involucradas, a fin de generar una comunicación fluida y encontrar acuerdos y consensos que generen una verdadera estabilidad.

Brito Mazariegos, afirmó que hay voluntad de dialogar con el grupo de pobladores y que ante cualquier problema social es importante no imponer ni ejercer presión para los acuerdos, pues éstos deben darse basados en el diálogo respetuoso, con el fin de no seguir afectando a quienes viven en este municipio que hizo historia al ser el primero en elegir a su presidente municipal por usos y costumbres.

Al final agregó que se seguirá insistiendo en el llamado al diálogo para que regrese la cordialidad a este municipio indígena que merece desarrollo y vivir en tranquilidad.

También diputada local pide apoyo a los alcaldes…

Y tan distanciadas andas los alcaldes de sus pueblos, que ayer también la presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado de Chiapas, Valeria Santiago Barrientos, hizo un exhorto a los ayuntamientos de la entidad para redoblar esfuerzos desde sus direcciones de Protección Civil para implementar medidas sanitaras en los espacios públicos y laborales a efecto de combatir el coronavirus. Dijo que Protección Civil tiene la tarea de garantizar el funcionamiento de los esquemas en la materia, “es necesario diagnosticar los riesgos a los que está expuesta la población, por ello se deben crear acciones para reforzar las medidas de prevención tanto en espacios públicos, como en centros laborales”. ¿Cómo la ven?