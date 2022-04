Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

En medio de la pandemia, la pasión electoral en Chiapas

La efervescencia y sacudimiento electoral en Chiapas, con todo y pandemia del covid 19, se encuentra en su máxima expresión. Es increíble la pasión de la política y más cuando se trata de “política aldeana”, pueblerina, y más también cuando viene la lucha por la democracia entre los que viven en la tercera trasformación y los que se consideran de la cuarta trasformación. Todo mundo se prepara, y lo que menos cuenta es que alrededor del medio ambiente hay un flagelo que mata, pero que la pasión política lo hace olvidar. Los chiapanecos andamos no solamente en el ajetreo de la fiesta de fin de año, sino en la esperanza de que sus siglas partidistas regresen el `próximo año al poder público. Ni el deporte es tan apasionado que la política, esa que hoy en el año 2020, no asimila que hay una emergencia mundial y nacional de salud pública de alto riesgo.

El pensamiento del hombre no es morir, aunque tenga enfrente la epidemia más mortal que haya tenido la generación humana, y que es la que estamos viviendo actualmente todos nosotros. Han planteado los analistas mundiales, todos los grandes realistas políticos: que no importa lo que digan o piensen de sí mismos los políticos, lo que los mueve y los conmueve no es quién sabe qué ideales puros sino una insaciable sed de poder. Grandes estadistas o tiranuelos sanguinarios, fanáticos integristas o doctrinarios del bien común, todos tienen en común esa pasión, y generalmente los más perjudiciales son los que pretenden no tenerla.

La democracia, escribía irónicamente Carlyle, “es la desesperación de no encontrar héroes que nos dirijan”. Pero lo grave no es que no existan estos héroes, ya que por lo general ellos suelen acabar con la democracia; lo grave es que esa desesperación conduzca a las sociedades a depositar sus esperanzas y su futuro en manos de quienes basan casi todo su prestigio e influencia en el desprestigio y la impotencia de la política y de los políticos”,

Sacudidas y movimientos electorales rumbo al 2021, con nombres y apellidos.

Dentro de esta democracia inducida o no inducida, lo que no se puede negar es la especulación, y donde todo mundo echa su gato a retozar. Por lo pronto ya dos personajes de la 4T del actual gobierno de Rutilio Escandón, estratégicamente ahuecaron el ala, un Secretario de Gobierno y un Fiscal General de Chiapas que van por las diputaciones de sus distritos electorales de donde ellos son originarios, Ismael Brito Mazariegos y Jorge Llaven Abarca. Sustituidos por Cecilia Flores Pérez y Olaf Gómez Hernández, la primera Secretaria de gobierno y el segundo Fiscal de Chiapas.

Relevos en el gabinete legal previamente anticipados, y que no deja de ser noticia, noticia fue quienes los sustituyeron, porque de ahí depende que siga el buen desempeño del actual gobierno de la cuarta trasformación del estado de Chiapas. El éxito Relevistas se verá conforme transcurran los días, por tratarse de las dos más importantes funciones públicas de una administración sexenal. Ojalá haya llegado oxígeno, y no bióxido de carbono, porque ahí perderemos todos.

Sin embargo, los relevos y enroques seguirán en movilidad con rumbo al 2021. Hay féminas como la secretaria de Educación Rosa Aidé Domínguez Ochoa, la secretaria de Bienestar Adriana Grajales Gómez, la secretaria de Seguridad Estatal, Gabriela Zepeda Soto, la secretaria de Agricultura y ganadería, Zaynia Andrea Gil Vázquez, y la secretaria de Igualdad de género, María Mandiola, todas ellas con la oportunidad de ser investidas como candidatas a una diputación federal y local. La ley de paridad ha originado más problemas que soluciones, porque forzosamente se requiere de “servidoras públicas” para cumplir con normatividades de la ley de género, y donde nunca la “política profesional” se preparó

mucho menos se creó cultura, y eso ocurrió en todo el país. Son féminas locales con el sello de la 4T.

En los personajes varones sobresalen a nivel de secretarios, el titular de Economía Estatal Yamil Melgar Bravo, quien buscará ser el elegido del pueblo de Tapachula, y quien también es proclive a una candidatura es el Secretario del Transporte, Aquiles Espinoza, sin embargo, hay más nombres que podrían inscribirse en esta lista, donde ya se inscribieron Ismael Brito y Jorge Llaven, operadores que sirvieron dos años al sexenio de Chiapas.

Rapiditas. – Hacemos promociones de fe por la salud del nombrado político Antonio Melgar Aranda, quien pasa por momentos muy delicados de salud. Un personaje que arrastra una historia de escenarios del servicio público y de representatividad política. Una situación difícil, pero que para Dios no es imposible, y más cuando las oraciones vayan en camino al supremo para restaurar la salud de Don Antonio. Un protagonista que se le guarda respeto en la tercera y cuarta trasformación y eso ya habla de leyenda. Dios con él. Si otra cosa no sucede para este viernes se espera una reunión que no deja de ser interesante que es la unidad de todos los que han sido Secretarios General de la CNOP del PRI y para ello, se mueve como pez en el agua su titular de la CNOP-Chiapas Roberto Serrano Altamirano. Un sector clave que habla mucho electoralmente para las próximas elecciones del 2021…Por cierto ayer juntos en la capital del país, se reunieron con miras a la alianza partidista en Chiapas, los dirigentes del PRI, PAN y el PRD, esto allá en la ciudad de México. El ambiente sube de tono…Medios revelaron una presunta denuncia que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) supuestamente habría presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jesús Sesma Suárez, por presunto lavado; no obstante, el titular de la dependencia Santiago Nieto condenó la filtración y añadió que el ecologista aclaró el origen de los recursos…Dixe.

Juan pueblo. – El próximo candidato a la Presidencia municipal de los municipios de Chiapas, por el partido que vayan, tendrá que ser analizado en microscopio, porque será el “personaje clave” que podría sumar votos a los otros dos candidatos de su partido, el aspirante a la diputación federal y el aspirante de la diputación local. El 3 de 3, será un factor primordial de estrategia electoral donde las ecuaciones y las estrategias demoscópicas serán importantes, pero más importante será la imagen, el perfil y retrato de quien vaya como candidato a una Presidencia Municipal de Chiapas. Aparte de verlos con un microscopio y de los más modernos para que la lente visualice todo, hay que echarle “limpia metal”, (Brasso), para eliminar toda oxidación que tiene de tiempo atrás, y si es posible dejarlo días enteros sumergidos en el líquido –ante el escrutinio público- para que pula y de brillo, porque los adversarios buscaran todo, con tal de “derrumbar” al aspirante a la silla municipal, y si derrumban al candidato a la Presidencia local, desmoronaran a los demás. Además de que hay que pasarle unas tres gallinas negras, rosearle y soplarlo un litro de poch, y unos 10 manojos de albahaca, por si arrastra energía negativa, casi casi un “exorcismo electoral para que no se lleve de corbata a los demás aspirantes. Ojo y mucho ojo. En fin.