Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

En mi gobierno no hay consentidos, ni protegidos, ni amiguismos, ni compadrazgos, eso ya se acabó

*También advirtió el gobernador de Chiapas, que no se tolerará ningún acto de corrupción, porque representa una traición de alto nivel.

Para todos aquellos incrédulos, maliciosos, suspicaces y ya no se diga sospechosos, que giran alrededor del gobierno de la cuarta transformación de Chiapas, que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la guillotina cayó en contra de servidores públicos corruptos y deshonestos donde más de alguno que otro de los detenidos Giovanny Alexander Campos Amaya, quien fue destituido como subsecretario de Servicios y Gobernanza Política de la Secretaría de Gobierno de Chiapas apenas en enero pasado, mostró durante meses su procesión de sospechosa corrupción tan descarada y cínica que fue vox populli, y que logró el control hasta de periolistos que manejaron información confidencial del interior del gobierno de la 4T de Chiapas.

Todo la información provenía de Presidentes municipales y funcionarios estatales de otras dependencias, que el fantasma del moche y el diezmo se estaba gestando de determinados funcionarios del segundo piso de gobierno, de Obras públicas estatal e INIFECH, inclusive muchos buscaban la forma de que llegara a oídos del mandatario estatal la información, de que el chantaje y la coacción es la nueva estratagema de malos servidores públicos corruptos que miraban como una alternativa para llenar su alcancía con sus “sueños guajiros” electorales que como epidemia se esparce por los cuatro puntos cardinales de la geografía estatal.

Después que se informó que se había logrado la detención de cinco ex servidores públicos por su presunta participación en los delitos de Tráfico de Influencia y Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, el mero 14 de Febrero , “día del amor y la amistad”, una vez más el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas, les dijo en esa fecha festiva con contundencia textual: “Quiero tener amigos y amigas, pero con base en una relación de protección a Chiapas”, “cuando segundos antes les advirtió también con ímpetu: “Que no se tolerará ningún acto de corrupción, porque representa una traición de alto nivel, sobre todo cuando se ha brindado la confianza de administrar las instituciones y los recursos públicos, que son de la gente. “Todos estamos sujetos a investigación, aquí no hay consentidos, ni protegidos, ni amiguismos, ni compadrazgos, eso ya se acabó”.

Durante la reunión del Gabinete Legal y Ampliado, celebrado ese 14 de febrero, Escandón Cadenas exigió a las y los funcionarios de la administración pública estatal –también con dedicatoria a la mujer servidora- no abusar de la confianza de la gente, combatir de raíz la corrupción, evitar malas prácticas en las instituciones y ser verdaderos servidores del pueblo. Y fue claro y preciso en sus pretensiones: “Chiapas de Corazón no es demagogia, es el sueño de transformar a Chiapas desde adentro, desde el corazón y, desde ahí, con amor al prójimo, debemos trabajar por el pueblo. Tenemos la gran oportunidad de estar al frente de las instituciones y debemos entregarnos para que al estado le vaya bien”, destacó.

El mandatario advirtió desde la Sala “Belisario Domínguez”, el héroe civil por excelencia de Chiapas, que no se tolerará ningún acto de corrupción, porque representa una traición de alto nivel, sobre todo cuando se ha brindado la confianza de administrar las instituciones y los recursos públicos, que son de la gente. “Todos estamos sujetos a investigación, aquí no hay consentidos, ni protegidos, ni amiguismos, ni compadrazgos, eso ya se acabó. Les digo claramente: quiero tener amigos y amigas, pero con base en una relación de protección a Chiapas”.

Escandón Cadenas sostuvo que estará pendiente de que las compras y obras se ejecuten mediante empresas transparentes y comprometidas, “que se acabe con la idea de que por ser obra de gobierno tienen que inflar los costos o realizar compras de medicamentos a precios elevados, eso es un crimen porque se derrocha el dinero de las y los chiapanecos”.

El gobernador al final pidió a todas y todos los titulares de las distintas dependencias estatales llevar a cabo su labor con vocación y voluntad, predicar con el ejemplo, combatir el tráfico de influencias, no abusar de la función pública y no hacer campaña personal, porque la única encomienda ha sido y será velar por el bienestar de las familias y el progreso de Chiapas.

Fue uno de los discursos oficiales más sonados desde que asumió la gubernatura junto con el discurso del 5 de Julio, cuando se instaló el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaria de Obras Públicas (SOP), y a la vez aplaudidos por los ciudadanos que hicieron ver sus comentarios de reconocimientos a través de las redes sociales, porque ahora de las palabras se pasaron a los hechos, ante un escenario que sigue reclamando actos de justicia en razón de que muchos servidores públicos no les ha caído el veinte, con la cuarta trasformación Rutulista , mucho menos les ha llegado los mensajes del que gobierna Chiapas.

Lo que si no se puede negar es que la ciudadanía chiapaneca siempre aplaude y reconoce este tipo de acciones que van en contra del espectro de la corrupción y más cuando se encuadran en mafias y legiones recién organizadas y con la marca de la 4T, como esta última que se acaba de desintegrar, donde un Subsecretario de Servicios y Gobernanza, utilizaba el nombre del mandatario chiapaneco y su jefe, para cometer sus fechorías que llegaron por los cuatro puntos cardinales de Chiapas. Aún faltan otras legiones estatales por desintegrar. Esto no se acaba hasta que se acaba.

Este tipo de actos sin duda empoderara al mandatario estatal a nivel nacional.

El diputado “Tómbola” bajo sospecha pública de corrupción

En enero del año pasado, el director del Instituto, Guillermo Rafael Santiago –quien fuera el diputado más joven (22 años) de la pasada Legislatura, elegido mediante una tómbola, y cuyo único antecedente laboral es haber sido recepcionista por dos semanas en un hotel en Chiapas–, junto con Alejandro Marín y Alejandro Blancas, viajaron a Cuba, con cargo al erario, pese a que él ya trabajaba para el Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica (OIJ) y no para el IMJUVE. El motivo del viaje fue “aprender los procesos de alfabetización en ese país”. (El Financiero)

Este fin de semana el periódico EL Financiero dio conocer una serie de artimañas y triquiñuelas donde el nombre del Guillermo Rafael Santiago, salta a la palestra en medio de una serie de figuraciones graves de corrupción entre su organismo nacional que él preside el INJUVE y un Organismo Internacional de la Juventud denominado el OIJ. Entre los personajes que se mencionar con señales, signos y datos precisos, muestra la preocupante corrupción que gira alrededor del organismo nacional por excelencia en apoyo a la juventud.

A través del convenio IMJUVE/SAI/OI/002/2019, del cual EL FINANCIERO tiene copia solicitada por transparencia, el Instituto dio esos recursos “como colaboración” al OIJ, sin especificar por qué, con qué fin y sólo asignado como “pago de cuotas y aportaciones”, pese a que el gobierno, como política, recortó el apoyo a organizaciones de la sociedad civil.

El Tombolita Chiapaneco acusado de corrupción.