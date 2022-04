Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

En Tapachula exigen sellar Frontera Sur, ante extranjeros que vienen a delinquir

En Tapachula, la situación se empieza a poner color de hormiga con la sensibilidad de la población local, donde existe un clamor para que se deporte a los migrantes y se cierre el paso en esta puerta de México, a miles de extranjeros que llegan a México sin papeles. Se está haciendo insostenible los ataques, agresiones, asaltos y robos de extranjeros que vienen a México, en busca de trabajo, pero lamentablemente muchos de estos personajes se han dedicado a cometer fechorías y desmanes lo que ha puesto a la gente en alerta y preocupación, porque son miles de “fuereños” que representa peligro hasta de muerte en las calles y en los hogares de los chiapanecos.

Ya se apoderó la angustia y la impaciencia de los habitantes de la frontera sur, porque la frontera sur sigue abierta, y la gente extranjera sigue pasando sin la menor suspicacia y escrúpulo, lo más grave es que hay señalamientos de que hay muchos extranjeros provenientes de Centroamérica, que son “delincuentes peligrosos” y son los que están ingresado a nuestro país. Inclusive han hecho llamados al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se selle con mayor apoyo federal o mayor vigilancia esta puerta mexicana del sur.

Para el dirigente del Bloque de Organizaciones Sociales de Izquierda, Eduardo Ángeles Arenas, existe un clamor de la población de la frontera sur, para que se deporte a los migrantes y se cierre el paso a miles de extranjeros que llegan a México sin papeles. Destacó que el malestar ciudadano, es que se cierre el cruce fronterizo y se frene el paso de los grupos de migrantes provenientes del triángulo del norte centroamericano. “Para los Tapachultecos, esos extranjeros se han convertido en un dolor de cabeza de la sociedad, ya que hacen lo que quieren en la ciudad y nadie les aplica la ley”.

Ángeles Arenas, entrevistado por EL ORBE, refirió que las autoridades migratorias y la Guardia Nacional, montan acciones aparentes cuando se confirma la salida de una nueva caravana “pero después, las autoridades se olvidan de la vigilancia y de trabajar para detener a los migrantes que ingresan por la línea fronteriza sin que nadie los detenga, pero siguen cobrando su sueldo”.

Además, urgió a las autoridades federales que tomen en cuenta que la sociedad chiapaneca y, en especial de Tapachula, tiene un hartazgo por la presencia de decenas de miles de migrantes que se han establecido en la ciudad. De igual forma, que existe un burocratismo por parte de las autoridades federales, para atender a los migrantes, “pero pareciera que hay un tortuguismo casual o se entiende que hay instrucciones a nivel nacional, y que es el esquema que se mantiene desde que estaba el gobierno anterior, por lo que no se ve ningún cambio”, dijo el titular del Bloque de Organizaciones de Izquierda.

Al final pidió al gobierno federal del Presidente López Obrador, para que se diseñe un programa estratégico para poder atender a los migrantes, “porque la población está inconforme y no hay ningún proyecto para esta población flotante que solo viene a delinquir a las colonias y al centro de la ciudad”, sostuvo.

Chiapas y Estados Unidos por una cooperación internacional

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció este fin de semana que mantener la buena vecindad es la oportunidad de consolidar el trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado de Chiapas y la Embajada de EUA en México, mismo que ha dado excelentes resultados. Todo se dio durante la reunión de cooperación internacional entre mandatario estatal y el embajador de Estados Unidos de América (EUA) en México, Christopher Landau,

El mandatario destacó el desempeño serio para atender las necesidades de la entidad, lo que se fortalece desde la Mesa de Seguridad, donde todos los días se analizan y ejecutan acciones para evitar la inseguridad y garantizar la justicia, y se abordan temas como derechos humanos, migración, salud y protección civil. Al respecto, enfatizó el respaldo de la Embajada de EUA a través de la Iniciativa Mérida, para avanzar en materia tecnológica y eficientar la justicia y seguridad de Chiapas.

Luego de reconocer que la política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de estar en un solo frente para proteger al pueblo, ha favorecido de gran manera a Chiapas; resaltó el programa Sembrando Vida, que además de ayudar a 80 mil chiapanecas y chiapanecos económicamente, protege al medio ambiente y arraiga a la gente a su lugar de origen.

“Con los países que tenemos buena vecindad desde México, y la fortaleza económica de Estados Unidos, se puede hacer mucho para evitar que las familias de Centroamérica hagan ese recorrido donde no sólo los usan los grupos delincuenciales, sino que abusan de ellos”, aseveró luego de detallar distintas tareas que se han puesto en marcha para atender las contingencias por la pandemia de COVID-19 y por las lluvias.

Tras manifestar su interés de profundizar lazos de amistad y colaboración con Chiapas, Cristopher Landau reconoció los avances que se impulsan en materia de seguridad, justicia, migración, educación y sobre todo en el tema de salud, al implementar medidas sanitarias estrictas en el combate al COVID-19.

Asimismo, habló de la oportunidad de fortalecer vínculos económicos y comerciales entre Estados Unidos y México, en especial con el estado que, consideró, tiene un gran potencial en agroindustrias, turismo y otras áreas de desarrollo, “es importante que Chiapas sea un lugar próspero y seguro, ya que éstos son la base del bienestar y paz social”. En fin. Así las cosas.

Buscan desacreditar el trabajo de salud en la entidad. Falso las saturaciones de hospitales en Chiapas.

Lamentablemente hay una situación de desdibujar y desacreditar el trabajo de la salud en Chiapas, donde se ha exhibido engañosamente que hay un descomunal y excesivo aumento de enfermos por covid 19, y que hay muchos hospitales en Tuxtla Gutiérrez, que se encuentran llenos a toda su capacidad para atender a la gente de Chiapas que sufre este tipo de enfermedad que no deja de ser mortal. Se han hecho transmisiones en directo utilizando las postales de los hospitales de Chiapas, caso específico “El Poliforum” que es un hechizo y agregado hospital por su favorable altura y mayor libertad de espacio, que dijeron que se encontraba totalmente saturado, y que la gente se estaba muriendo por decenas, lo que resultó ser un vil engaño.

Nadie puede negar que hay aumento de enfermos muy especialmente en Tuxtla Gutiérrez, donde el propio gobernador de Chiapas, lo ha reconocido, pero de que la pandemia está desbarrancando los hospitales de Chiapas, ya es una artimaña cruel de ficciones y engaños con tal de desacreditar el trabajo de salud en Chiapas, o a la misma institución estatal o simplemente de crear desorden y caos informativo. Si hay aumentos, pero ningún hospital hasta ahora sufre un lleno total afortunadamente, simplemente pese a que estamos en semáforo verde, hay complicaciones porque la gente no se está cuidando en estas fiestas decembrinas, y eso ha hecho que aumenten los casos, y obviamente no deja de asustar, pero la situación se le está haciendo frente, y no hay un escenario hasta ahora de que el final del mundo ya nos está pegando. En fin. Dixe.