Comentario Zeta

Carlos Z. cadena

En Tuxtla Gutiérrez, policías municipales hacen el papel de tránsito para multar a ciudadanos

Ayer una vez más, el ayuntamiento municipal de Tuxtla Gutiérrez, practicando la voracidad y el apetito por hacer su “alcancía económica” a nombre de los ciudadanos Tuxtlecos, sin embargo ahora ya la situación resulta una burla porque fueron solamente los policías municipales que se avecindaron sobre el boulevard “Pablo Salazar Mendiguchìa”, justamente con la esquina de Avenida Rosario de la colonia “Santa Ana”, quienes montaron un retén para exigirle a los automovilistas y de carga pesada documentos viales, que solamente competen a Transito Estatal y Tránsito municipal, lo que no dejó de sorprender.

Un grupo de aproximadamente 10 elementos con al menos tres patrullas municipales dela policía capitalina, intempestivamente llegaron a ese lugar geográfico y en segundos montaron el retén vial para exigir que los conductores de automotores que por ahí transitan se encontraran en regla, pero lo abominable es que fue la policía municipal la que emprendió este reten de vialidad usurpando atribuciones que no le competen y que debe de explicar el jefe policiaco Jorge Alexis Zuart Córdova y su asesor Rodolfo Escobar Flores, a quien se le atribuye estas estrategias financieras de cobros de multas y sanciones financiera para abonar al presupuesto municipal de Tuxtla Gutiérrez.

Habrá que ver si la famosa Mesa de Seguridad que la comparten los tres niveles de gobierno en la capital de Chiapas, están enterados de estas acciones desfavorables porque aparte de esta voracidad por aumentar el cobro de multas, los policías municipales no deben no tienen autoridad para erigirse en agentes de Tránsito Municipal y amedrentar a la población para exigirle que presentes sus documentos viales.

Los regidores municipales y la Mesa de Seguridad de Chiapas tienen la obligación de contar con este tipo de información para asumir responsabilidades tal como se hacen la Mesa de seguridad Federal, porque se trata de violaciones que atentan contra la ciudadanía que ha confiado en que los gobiernos municipales ya son otro a partir de que ahora entró en funciones la llamada “Cuarta Transformación”.

Mucha anarquía y desgobierno en la principal ciudad de Chiapas. Ya hay muchas quejas que en las Fiestas Patrias los demonios andan sueltos, con la voracidad de llenar la “alcancía económica coneja”, diariamente. Estamos en una entidad donde las denuncias no se investigan. Veremos y diremos.

Delincuentes se hacían pasar como empleados federales para defraudar a la población

*La FGR de Chiapas detuvo a dos personas por fraude y usurpación de funciones.

Después de una denuncia anónima de que en Tuxtla Gutiérrez, existía una banda de delincuentes bien organizadas que se hacían pasar como empleados federales de la secretaria del Bienestar, para cometer todo tipo de delitos en contra de la ciudadanía, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas, inició carpeta de investigación en contra de dos hombres por el delito de usurpación de funciones y fraude, tras efectuar un cateo en un inmueble en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo a la carpeta de investigación, Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Bienestar hizo del conocimiento a la Policía Federal Ministerial (PFM), que en los primeros días del mes de septiembre recibió una denuncia anónima, en la que mencionaban que un grupo aproximado de 12 personas se hacían pasar por servidores públicos, de la Secretaría de Bienestar. Ahí, citaban a la ciudadanía en un inmueble tipo salón de fiestas, al norte oriente de la capital chiapaneca, para supuestamente recibir el beneficio de becas, para lo cual les pedían documentos personales y la cantidad de 320 pesos.

Los imputados, quedaron a disposición del Fiscal Federal, quien continúa con la carpeta de investigación, por su probable comisión en el delito de usurpación de funciones y fraude. Bien.

Preocupante el fenómeno de intoxicación que privó en Tecpatán con la fumigación del dengue.

Los lamentables hechos de intoxicación dentro del control y prevención del dengue, de habitantes del municipio de Tecpatán, deben de ser investigados con absoluto profesionalismo porque pudiera haber “gato encerrado”, por más de algún empleado de la secretaria de salud de Chiapas o de los elementos de Protección Civil, quienes fueron los que “fumigaron” en al menos una treintena de viviendas, que de acuerdo con Noticieros Televisa, habitantes de la comunidad entre ellos niños, mujeres y personas de la tercera edad presentaron irritación en los ojos, ardor en la piel y, en algunos casos, vómito y mareos.

Trascendió que al menos 78 personas resultaron intoxicadas y además de que fueron hospitalizadas en el municipio de Tecpatán, luego de que personal de la Secretaría de Salud y elementos de Protección Civil fumigaron al menos viviendas en la cabecera municipal. La Secretaría de Salud, indicó que la mayoría presentó una intoxicación leve, mientras que dos personas presentaron efectos moderados. Añadió que las acciones forman parte del control y prevención del dengue, el cual cumple con las normas de la Secretaría de Salud (SSA).

Es preocupante el asunto, porque se trató de la utilización de químicos para poder realizar la fórmula que se fumiga al dengue, sin embargo, algo ocurrió y las cosas tuvieron un desenlace crucial, por eso urge que se investigue, y no vaya a ver no solamente actos de omisión de servidores públicos, sino quienes hicieron el “menjurje” químico para el líquido que serviría para la fumigación, y lo decimos porque no sea, que vuelva a ocurrir y ya con escenarios dramáticos donde se pierdan vidas humanas y ahí el escandalo tomaría otras dimensiones.

Juan Pueblo: Panistas bronceados camorreros. – En Tapachula, sigue el concianbulo del Notario Público Emanuel Nivòn y su compinche Omar Ornelas que ya mostraron que quieren aparecer en escena electoral próximamente. Es un grupo de panistas ahora metido a “Morenos bronceados” o llamados “morenos nailon”, quienes han invitado a funcionarios estatales a sus ranchos para venderle la idea de que son un grupo mayoritario y que controlan electoralmente la ciudad, cuando están señalados de ser los que “grillaron con línea “al difunto alcalde Oscar Gurria Penagos.

Omar Ornelas fue su titular de servicios públicos municipales cuando Nivòn fue alcalde de Tapachula y se cometieron las peores pillerías en la administración, donde hasta cargaron con los vehículos oficiales. La situación se está poniendo canija porque ya hay amenazas de muerte en contra de ciudadanos y periodistas. Creen que siguen en la tercera trasformación. Ya muchos se quejaron con su “cartita” en la Mesa de Seguridad Federal. Pero eso será otro tema.

Rapiditas. – El ambulantaje en Tuxtla Gutiérrez, es otra postal del desquiciamiento municipal por obtener dividendos económicos para afrontar sus controvertidos problemas económicos, y que se trasforman en que sea el ciudadano que lo pague a través de este tipo de acciones de aumentar el ambulantaje para cobrar, o andar instalando retenes viales para multar a los ciudadanos de la capital chiapaneca.