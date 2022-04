Letras Desnudas

Mario Caballero

Entre la imbecilidad y el odio

La vida política está llena de imbecilidad y de imbéciles. No sólo fue imbécil elogiar el desempeño de Jorge Alexis Zuart Córdova mediante un suspicaz comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que él mismo tutela. También fue imbécil querer ocultar con cifras engañosas la violencia y la inseguridad que reinan en Tuxtla Gutiérrez. Es imbécil querer negar con el simple discurso que a diario se cometen asaltos a mano armada, robos a negocios, robos a casa habitación y que aumentaron los asesinatos desde que inició el gobierno de Carlos Morales Vázquez.

Según los diccionarios, imbecilidad es la cualidad de los imbéciles y suena igual de dura que la palabra “estupidez”. De ahí que se entienda como un insulto, pero no lo es. Imbécil es un sustantivo, no un calificativo. En su significado etimológico (del griego imb, “sin”, y de bakulum, “báculo”), se refiere a las personas que no tienen soporte para caminar. Desde la antigüedad, la sabiduría siempre ha estado relacionada con la vejez, y la representamos como un anciano con bastón. Y también se refiere a quienes han perdido autoridad o realeza. Algunas personalidades eclesiásticas, como el Papa, usan un báculo en señal de autoridad.

Por eso se entiende que el imbécil es el que carece de sabiduría, el que no está apto para sostenerse a sí mismo y que, teniendo la honra o dignidad para gobernar, guiar, se destruye y destruye a los que dirige.

Es el caso del secretario Jorge Alexis Zuart, cuya decisión de echarse flores y mentir sobre la inseguridad que hay en la capital chiapaneca se suma al extenso inventario de abusos, apuestas absurdas y obsesiones del gobierno de Carlos Morales. Lo que hizo fue, y no merece otra nominación, una imbecilidad gigantesca. A cada cosa, su nombre.

Sólo a un imbécil pudo ocurrírsele decir que bajó la incidencia delictiva en la localidad, es decir, que hoy estamos más seguros que hace dos años. Sobre todo, cuando la última edición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI reportó que el 74.5 por ciento de la población percibe a la ciudad con mucha inseguridad, y que casi ocho tuxtlecos de cada diez opinan que hay más robos, extorsiones, asaltos y homicidios.

Esto último fue nuestro tema de discusión el miércoles pasado en este mismo espacio. Hoy toca hablar sobre la otra parte de las afirmaciones del secretario Alexis Zuart. Esa que alude a la transformación de la Secretaría de Seguridad Pública, que -según él- ahora es más honesta, pulcra, comprometida y responsable con su función.

CORRUPCIÓN, ABUSOS Y ASESINATOS

“Cabe destacar que, a partir de su llegada al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Jorge Alexis Zuart, inició una depuración en la institución, con el objetivo de evitar actos de corrupción que habían dañado la imagen de la corporación y que generaban desconfianza en la ciudadanía.

“El programa de trabajo incluye el fortalecimiento en equipamiento e infraestructura, con la entrega de uniformes, armas y equipo de protección, así como mayor capacitación en temas prioritarios como derechos humanos, informe Policial Homologado y Registro Nacional de Detenciones.

“Así también, le apuesta a la participación ciudadana y la prevención del delito. Por ello, se pusieron en marcha una serie de visitas a barrios, colonias, fraccionamientos y espacios públicos con la finalidad de escuchar de viva voz el sentir de la gente y dar una respuesta efectiva a sus legítimas demandas”, dice esa parte del comunicado oficial. Pero de lengua me como un taco.

En primer lugar, el desprestigio de esa institución se desprende de su incapacidad para brindar las mínimas garantías de protección al ciudadano, pero también de la corrupción. Zuart y el presidente municipal han organizado magnos actos en los que presumen la entrega de uniformes, equipo, patrullas e incentivos a los agentes policiacos, pero son beneficios que el Gobierno del Estado ha hecho dentro de sus programas de fortalecimiento y combate a la inseguridad en los municipios.

Por otro lado, en los avances de la Cuenta Pública se han registrado gastos millonarios para la adquisición de gas pimienta, uniformes, equipo de seguridad y en la reparación y mantenimiento de las patrullas, pero de acuerdo con declaraciones de los propios policías se les entregaron equipos deficientes y en mal estado y casi siempre son ellos los que cooperan entre sí para comprar las refacciones y pagar las composturas de los vehículos. Con ello, se presume que se están desviando recursos a través de facturas con sobreprecio y compras simuladas.

A todo esto, no olvidemos que en febrero de 2019 Carlos Morales hizo una adjudicación directa a la empresa Jet Van Car Rental, S.A. de C.V., de la Ciudad de México, después de declarar desiertas dos licitaciones públicas, para la renta de 20 patrullas por un monto de 6.5 millones de pesos.

¿Y dónde están las capacitaciones a los policías y mandos altos en temas de derechos humanos? Porque existen autoridades policiacas, como Ramón Julio César Vázquez del Carpio, coordinador administrativo de la Secretaría de Seguridad Publica Municipal, que está acusado de acosar sexualmente a las trabajadoras. Mismo caso es el del subdirector de Tránsito Eduardo Martínez Jaimes. O el de Óscar Martínez Gris, señalado por presunto acoso laboral, maltrato, violación de los derechos laborales y de exigir cuotas diarias a los policías.

Algo más. Son comunes los retenes de revisión vehicular que se establecen en puntos estratégicos de la ciudad, donde los automovilistas se quejan de que son extorsionados por los agentes de tránsito. ¿A eso se refiere Jorge Alexis Zuart cuando hace alarde de que la dependencia a su cargo está comprometida con los tuxtlecos y que da respuesta efectiva las demandas de la gente?

Ahora bien, en marzo de este año una mujer policía fue agredida por sus propios compañeros que le prendieron fuego sólo porque ésta les reveló sus preferencias sexuales. Y el 5 de julio, el comandante operativo de la Policía Municipal, Francisco Javier Pérez de la Cruz, fue ejecutado a tiros dentro de su automóvil por otros policías y trabajadores adscritos al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Esos eventos, que debieron dirigir investigaciones hacia Jorge Alexis Zuart y no solamente contra las personas implicadas en los delitos, son muestra de que el secretario ha sido incapaz de limpiar la institución de los malos elementos y que ésta sigue siendo una olla de podredumbre donde laboran hasta asesinos.

SE MERECEN EL GUETO

Con estos antecedentes, no es extraño que la capital chiapaneca viva sus peores momentos en materia de seguridad, y mucho menos que el Gobierno del Estado haya relevado a la gestión de Morales Vázquez en la responsabilidad de la protección de los tuxtlecos con la implementación del Escudo Urbano C5, que diera a conocer el gobernador Rutilio Escandón a mediados de agosto.

En fin, Alexis Zuart nos confirma con sus autoelogios que para él y para Carlos Morales, Tuxtla y su gente son despreciables: gentuza y lugarzuelo que merecen el gueto. A dos años de la Cuarta Transformación en Tuxtla: entre la imbecilidad y el odio. ¡Chao!

