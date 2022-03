Ronda Política

Víctor Lara

Entre videos te veas…

Con el video que midas, serás medido, video por video, tal parece que eso es parte del mensaje que dejan estos video escándalos, en los que hasta el propio presidente de la República se ha prestado y gozado con la difusión de esos videos.

No importa su alcance legal, la corrupción debemos estigmatizarla, no es justicia es cuestión moral, decía AMLO hace unos días, antes que lo alcanzara el video de su hermano incómodo.

El periodista Carlos Loret de Mola exhibió dos videos en los que aparece Pío López Obrador, hermano del Presidente de México, recibiendo dinero de quien hasta hace unos días era titular de Protección Civil, David León.

Se presume que los audiovisuales datan de antes de las elecciones de 2018 y que el dinero que se le entrega al hermano del Primer Mandatario del país era apoyo del gobierno de Chiapas a la carrera de éste rumbo a la Presidencia de la República.

En esos dos videos, se puede verse a Pío, primero en el restaurante Toks y luego en lo que parece ser su casa, recibiendo paquetes con dinero en efectivo.

Aunque por momentos en el inicio no se entiende el diálogo, David León subraya que el dinero es para el “tema de apoyarlos aquí en Chiapas”.

En determinado momento, León le pide a Pío López Obrador: “Hazle saber al licenciado, a través de tus medios, que lo estamos apoyando”.

En el primer video, se habla de “400” (que se presume son 400 mil pesos) y en la segunda de “1”, por lo que se supone que es referente a un millón de pesos.

En un audio, también presentado por el periodista, citan una “biblia” en la que al parecer quedan registrados todos los movimientos de dinero.

Se dice que los videos fueron grabados por el propio David León, quién entonces era consultor y asesor de comunicación de quien fuera Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco del verde.

León, a través de su cuenta de Twitter, trató de justificar las entregas, argumentando que su apoyo fue mientras no era servidor público.

“Respecto al video: debe tener aprox. 5 años de antigüedad. De nov. de 2013 a nov. de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”, señaló quien fue propuesto recientemente por el Presidente para ocupar la empresa del Estado que coordinará la entrega de medicamentos al sector Salud.

Y, precisamente a este respecto, agregó León:

“En tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para no afectar al @GobiernoMX, no tomaré protesta como integrante del equipo de @SSalud_mx”.

Ayer AMLO en la mañanera, antes de que se le consultara algo sobre el tema, el Presidente López Obrador se apresuró a argumentar que las desacreditaciones que se pretenden con la difusión de los videos son reacciones del combate a la corrupción que está haciendo su administración.

Lo comparó con la difusión que esta semana se hizo de videos en los que se exhibe a colaboradores de legisladores panistas embolsándose fajos de dinero que presuntamente formaban parte de los sobornos hechos por Emilio Lozoya para aprobar la reforma energética.

Sin embargo, dijo, no hay punto de comparación, ni en la causa, ni en el monto.

Pues, lo de Lozoya representa más de 200 millones de dólares y, lo de su hermano, si acaso 2 millones de pesos.

Además, no era corrupción, sino parte de la lucha social que sostenían.

“No somos iguales, en este caso del video, de mi hermano con David León hay notorias diferencias con relación a los otros asuntos. No solo es lo cuantitativo, no solo es el monto del dinero porque no es comparar solo una operación ilícita que está denunciando al señor Lozoya, donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto que puede significar 2 millones de pesos, no solo es eso”, dijo López en conferencia de prensa matutina desde Aguascalientes.

“En el otro caso, en el de mi hermano con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones”, añadió.

Aunque, por supuesto, no aclaró si los recursos para su movimiento fueron reportados a la autoridad electoral.

AMLO pidió que las autoridades investiguen e incluso se dijo dispuesto a participar en la investigación.

Bueno y ahora en relación al otro video escándalo ahora ya tomo otro rumbo, ya el legal, Pues la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga al círculo cercano del ex Presidente Felipe Calderón por movimientos irregulares en sus cuentas bancarias.

Se trata de los ex senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle, en cuyas cuentas bancarias, el sistema financiero detectó movimientos irregulares y depósitos que no coinciden con su reporte de ingresos.

Entre los hallazgos más relevantes, se encuentra el caso de Roberto Gil Zuarth, de quien se emitió una alerta por haber realizado movimientos por más de 31 millones de pesos en un solo día; la fecha se reservó como parte del proceso. Lo anterior, a decir de la Unidad, “resulta inexplicable” pues no tiene ningún ingreso que supere esta cantidad o que acredite dichos movimientos.

En el caso de Javier Lozano, los ingresos fiscales que reporta son sus ganancias como senador y asesor. La alerta para la UIF se centra en la asesoría que brinda a una empresa que, de acuerdo al sistema financiero, tiene movimientos irregulares por más de 370 millones de pesos y que también resultan inexplicables.

Por su parte, de Cordero se sabe que asesora a los gobernadores de Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí en el esfuerzo que impulsó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para incrementar la competitividad y el crecimiento de esa región.

Al ser cuestionado al respecto, Roberto Gil consideró que están atentando contra el debido proceso porque no es que estén utilizando la inteligencia para dar seguimiento a sus movimientos, sino para difundir la información como parte de un espectáculo mediático.

“Están corrompiendo el debido proceso y esto genera responsabilidades administrativas y penales, los ciudadanos en un estado de leyes tenemos el derecho a que nuestra información no esté ventilándose en los medios de comunicación, todo lo que quieran en procedimientos jurídicos, pero no la información para alimentar espectáculos mediáticos”, dijo Gil.

“De tratarse de información relativa a mi patrimonio o situación financiera se estaría violando la ley porque la autoridad hace inteligencia para efectos de procedimientos jurídicos no para espectáculos mediáticos”, añadió.

Por su parte, Javier Lozano dejó en claro: “no veo qué puedan encontrarme” e insistió en que está dispuesto a entregar la información que se le solicite.

“Yo estoy tranquilo y actos de corrupción en mi vida, me han buscado por debajo de las piedras durante años porque soy muy bravo”.

Esta semana comenzaron a circular un video y la denuncia de Emilio Lozoya sobre presuntos sobornos a personajes principalmente vinculados con el PAN.

Aunque las indagatorias de la UIF no están vinculadas necesariamente con el caso Odebrecht, Cordero y Lavalle aparecen en la denuncia del ex director de Pemex, como presuntos responsables de recibir fuertes sumos de dinero para aprobar la reforma energética.

Con Cordero, Gil, Lozano y Lavalle bajo investigación paralela, actualmente se hallan en la mira de las autoridades una media docena de calderonistas que en el sexenio de Felipe Calderón fueron parte de su círculo íntimo, incluidos Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, acusado en Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, así como Salvador Vega, ex secretario de la Función Pública, mencionado en el affaire Lozoya como otro de los legisladores beneficiados de un esquema de extorsión.

Incluso, el diario Milenio confirmó que la UIF comenzó a investigar a Rafael Caraveo, ex secretario técnico del Senado de la República y a Guillermo Gutiérrez Badillo ex secretario privado del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, tras su aparición en el video que presuntamente forma parte de las evidencias de Lozoya Austin para comprobar los sobornos que hizo… Bueno pues hasta aquí la ronda, primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

