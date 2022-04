Equilibrio de poderes en el 2021

Puntos Fiscales

José Luis León Robles

Muy buenos días estimados y distinguidos lectores de este prestigiado periódico, el día de hoy retomo un tema muy importante para todos y es que para que usted sepa lo que se juega para el siguiente año le diré sin más preámbulo que se renueva la cámara de diputados, y quince gubernaturas, así como en veinte nueve estados se renovaran los congresos locales así como algunos Ayuntamientos, mismo que a la postre de las ya denominadas mañaneras presidenciales el actual ejecutivo ha estado enviando mensaje para sus opositores en relación a que el gobierno federal estará vigilando los recursos y prerrogativas de cada partido político señalando además que no permitirá a intromisión de los gobiernos locales, sin embargo también es evidente que el actual promotor del partido en el poder es el precisamente, por lo que ni tarde ni perezoso le urge realizar la campaña a modo presidencial, con ello queda en segundo término las precauciones de la pandemia que nos aqueja, es más ya se encuentra en gira por el interior de la república mexicana. Ante esto y mucha gente con profesión me ha llegado a preguntar en relación a la Pandemia, si de verdad existe, o si hay un trasfondo político a todo ello, mi respuesta siempre ha sido tajante, y efectivamente el coronavirus existe, pero también déjeme confesarle que muy remotamente pasa por mi mente la imagen de nuestro mandatarios que no toma las medidas adecuadas que su propio subsecretario de salud recomienda como disco rayado todos los días, a eso debemos agregarle que nunca lo he visto con cubre bocas y sobre todo que haya dejado de asistir a sus mañaneras por el supuesto contagio de sus colaboradores como por ejemplo el Director del IMSS, Zoé Robledo que precisamente cuando estalló un escándalo en relación a que familiares de él han sido beneficiados como proveedores de la dependencia que representa, agregándole además que tiene a algunas personas que como servidores públicos dejan mucho que desear y que son chiapanecos, pues que cree?, si toda esta estrategia política mediática a través de la mañanera ha logrado desviar la atención del pueblo y llevado a donde quiere el presidente de la República Mexicana, a las futuras elecciones del 2021, es por ello y tal como se lo comenté en mi columna anterior el BOA no únicamente fue un distractor ante temas tan relevantes, sino que además fue una estrategia de como desestabilizar las posibles alianzas entre los partidos opositores, siendo que esto influye mucho en el posible electorado, es decir las alianzas antecedidas y mencionadas como un plan para desestabilizar la 4 t, dicha información llegaría a personas común y corriente como usted o como yo que no vivimos de la política en el entendido de que tenía razón AMLO, y ejercer otro voto de castigo contra esa alianza. Pero por otra parte en una hipótesis más real, el covid-19 tiene consecuencias sociales y económicas, como desempleo, mayor fragilidad en las finanzas públicas, menor inversión privada, un incremento en el número de pobres y aumento en los enfrentamientos violentos entre cárteles del crimen organizado; la actual pandemia lleva a la 4 T Implicaciones políticas y sociales con severos efectos políticos consistente en una disminución en la aprobación presidencial, mayor polarización política, distanciamiento entre organismos empresariales y el gobierno federal, asimismo se pone en riesgo la viabilidad del proyecto de la llamada “4T” y la pérdida de votos para Morena en las elecciones de 2021. La fecha clave es el 6 de junio del próximo año con miras posteriores a las próximas elecciones presidenciales, algunos analistas políticos han retomado las experiencias anteriores y señalan que el partido en el gobierno ha pagado un costo electoral en otras crisis, como la de 1995, que hizo que el PRI perdiera 61 escaños en la Cámara de Diputados en las intermedias de 1997 o la de 2008 que provocó que el PAN perdiera 63 escaños en el 2009. Puedo señalar que sería bueno y hasta sano que en las elecciones intermedias el partido oficial perdiera la mayoría de los escaños que tiene en la cámara de diputados, y no es que tenga algo en contra de ese partido político, sino que únicamente sería la forma más viable que existiera el equilibrio de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, consensos que permitan un mejor desarrollo político para beneficio del pueblo y que no únicamente sea una persona que decida qué es lo bueno o malo para el país.