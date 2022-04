Ronda Política

Víctor Lara

¿ERA el proyecto?

A nadie se le da gusto nunca, siempre hay quienes están inconformes con todo, en contra de todo y a favor de nada, no se puede cumplir caprichos, menos en política.

Hay que entender que la política es lo que está en medio, entre el sistema gubernamental y el pueblo.

La política es la discusión sobre lo que para unos son las normas formales, las instituciones, que regulan el comportamiento de los ciudadanos.

Las sociedades que circunscriben el ámbito de la política a este terreno intermedio tienen más posibilidades de superar los problemas colectivos que aquellas, jodido donde no existe un consenso mínimo sobre cuál es la esfera de actuación de la política.

Al final decimos muchos en forma de justificación, así es la política.

Lo anterior a colación por la posición política privilegiada que alcanzó ayer Eduardo Ramírez Aguilar presidente de la Mesa Directiva del Senado, noticia que por muy pocos no fue digerida, aun cuando se sensibilizó con datos desde días atrás, sin embargo, hay quienes aún no lo digieren y probablemente estén indigestados.

Lo cierto es que Lalo es parte de un sistema en el que se ganó su lugar a pulso, es parte de un sistema de engranaje, necesario para el transitar democrático legislativo del país.

Él es parte de una estrategia, de un equipo y de un proyecto nacional, fue elegido por cumplir una serie de requisitos necesarios y básicos, para sacar adelante la gran transformación de México a través de la cámara alta.

Lalo es un alquimista y constructor de acuerdos, es tolerante y le gusta tender puentes de entendimiento con las distintas corrientes ideológicas que convergen en el Senado.

Es normal quien avanza y no deja enemigos o adversarios no hizo nada importante por su ruta; Lalo tiene malquerientes, muchos por inercia política, otros por algunas razones, ninguna de peso, pues no ha afectado a nadie de manera directa, es un buen hombre, de buenos principios, amante de la justicia y de la razón.

Los ataques serán una constante por quedar bien, con ya saben quién, los mensajes cifrados bajo líneas también los habrá, los que van con la venia también los habrán.

Lo cierto es Lalo está en un nivel donde muchos quisieran estar, aunque solo sea un día, él estará un año legislativo, tendrá la oportunidad de aportar, rehacer la agenda política nacional.

Si lo acerca a la candidatura al gobierno de Chiapas, claro que sí, tiene sueños y aspiraciones como cualquier chiapaneco, como cualquier ciudadano, tiene derecho a buscarla y la tiene más cerca que nunca.

Eduardo ha sido mesurado y prudente en su relación con el gobernador, ha venido constantemente, nunca a dejado de visitar a su familia, nunca en lo que va del sexenio ha robado cámaras chiapanecas, ha sido respetuoso de las reglas del juego, se ha manejado en su estado con perfil muy bajo; sabe sus tiempos, sabe de formas y de fondos en política.

Seguirá dando de qué hablar, es ave de mil tempestades, ha cruzado pantanos y no se ha manchado.

Por último, es una gran oportunidad de ratificar su quehacer político en la nación, esperemos sea también un puente con el ejecutivo del estado para coadyuvar en el fortalecimiento de la economía estatal en materia de desarrollo y política social.

Juntos podrían jalar más pronto la carreta, juntos podrán sacarla del bache.

Ambos tienen la oportunidad de compartir el mismo tiempo que los ubicará en la historia de Chiapas, Chiapas lo merece… No se puede perder el placer de saborear el aromático Café Frida, Es un café con certificado orgánico y comercio justo, del Consorcio social del café mexicano AC, informes de venta al 9611964450, pruebe y no se arrepentirá… Bueno pues hasta aquí la ronda, primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

vimalalo@hotmail.com