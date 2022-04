Razones

Eso pasa por ser socios de Maduro

Jorge Fernández Menéndez

En estas mismas páginas de Excélsior aparece una carta de la empresa El Sardinero Es Servicio respecto a la columna que aquí publicamos el pasado lunes, hablando de las relaciones de esa empresa y sus subsidiarias con la dictadura de Nicolás Maduro y haciendo referencia varias investigaciones en curso al respecto.

Parece ser tan buena la relación de los directivos de la empresa El Sardinero con el régimen de Venezuela, que quieren aplicar en México las mismas medidas contra los periodistas y los medios que Nicolás Maduro: en su carta amenazan con procedimientos legales, exigen censura, retiro de artículos, reescribir la información. Pero el hecho es que no desmienten lo publicado en la columna Razones el pasado 1 de junio. Dice la carta enviada por la apoderada legal de la empresa, Alicia Cano Santiago que “desde el primer momento en que tuvimos conocimiento de las investigaciones desarrolladas por las autoridades mexicanas sobre el tema, El Sardinero ha actuado y colaborado en forma absoluta y transparente con las autoridades correspondientes”.

Qué bueno que El Sardinero colabore con las autoridades, es lo que debe hacer, pero lo cierto es que esas investigaciones, como lo reconocen, existen. Sobre eso escribimos, sobre esas investigaciones, que la empresa reconoce que existen, que son compartidas, agregamos nosotros, también por las autoridades estadounidenses, y dimos a conocer cuáles eran los temas investigados, como dice la columna. No son afirmaciones nuestras.

Todos los temas y datos tratados en la columna tienen fuente: las actividades de Alex Saab y Álvaro Pulido han sido ampliamente documentadas por las autoridades estadounidense, lo mismo que la de los venezolanos Freddy Bernal, Diosdado Cabello y Tareck Al Aisami, junto con toda la historia de los sobreprecios y fraudes con los CLAP.

El tema de la relación de la empresa con Venezuela no es nuevo: si gusta puede ver una muy amplia información al respecto en https.//elpais.com/sociedad/2019/08/19/actualidad/1566167869 721480.html, incluyendo una investigación sobre un Ferrari con el que su director recorrió Francia e Italia, con el pequeño problema de que las placas eran de un Volkswagen Golf 2003, registrado a nombre de El Sardinero. La información también está en El País.

Lo de los paquetes CLAP ha sido ampliamente cubierto por la prensa nacional e internacional, incluyendo Excélsior. AmericaEconomía publicó que “según consta en diversas tarjetas de embarque, El Sardinero se encargó de exportar al menos la mitad de los siete millones de despensas que se enviaron del 22 de febrero al 23 de agosto del 2017, mientras que la factura SD02350, en poder de Excélsior y emitida el 7 de julio de 2018, muestra que el negocio continuaba”. El Sardinero, continúa aquella investigación “es encargada de conseguir a diversos proveedores en México para abastecer al gobierno venezolano de alimentos básicos”. De acuerdo con la investigación realizada por Armando.Info, El Sardinero se ha convertido en el más grande exportador de América latina hacia Venezuela. Puede ver el texto completo de esa investigación en https://armando.info/ Reportajes/Details/2543.

El problema es que en esas fechas El Sardinero tenía prohibido por el gobierno mexicano realizar esas operaciones. Según guías de movilización marítima de las que tenemos copia, El Sardinero habría despachado mercancías desde Veracruz hasta Venezuela durante la fecha de prohibición que impuso la entonces PGR de cesar las ventas a Venezuela. De acuerdo con información divulgada por La Jornada “la secretaría de la Función Pública giró el 30 de diciembre de 2014 un oficio a todas las dependencias del gobierno federal y a los gobiernos de los estados, en el que les prohíbe celebrar todo tipo de contratos con la empresa comercializadora El Sardinero durante los próximos dos años y cinco meses, periodo en el que estará inhabilitada”, lo anterior fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

A pesar de la prohibición, El Sardinero continuó con las actividades de comercialización hacia Venezuela con un intenso movimiento de contenedores, antes del cese de la prohibición establecido para mayo de 2017.

Las rutas de lavado de dinero tampoco son una especulación, son parte de una investigación internacional que explica cómo llega el dinero vía bancos rusos, el Evrofinance Mosnarbank, el Gazprombank y el VTB, los tres sancionados por el gobierno de Estados Unidos a los presuntos líderes del cártel de los Soles, Diosdado Cabello y Tarek Al Aissami. También puede ver una muy amplia investigación en https://europapress.es/internacional/noticia-eeuu-sanciona-banco-ruso-evrofinance-mosnarbank-intentar-burlar-medidas-venezuela-20190311175845.html

Se trata de investigaciones en marcha, como decíamos en la columna publicada el primero de junio. No es nuestra función decidir la responsabilidad o no de la empresa en esos hechos. Pero la investigación, como lo reconoce la propia carta, existe. Y tampoco es la primera vez que la misma, en sus diferentes etapas, ha sido cubierta por la prensa nacional e internacional, incluyendo esta casa editorial, Excélsior. El problema de El Sardinero no es con este autor sino con las autoridades mexicanas y estadounidenses por sus controvertidas relaciones con la dictadura de Nicolás Maduro.