Eduardo Ruiz-Healy

Estábamos advertidos y muy pocos hicieron caso

Vivimos nuestros días como si fuéramos los protagonistas en una película de ciencia ficción, en el mejor de los casos, o de terror, en el peor.

Es muy probable que quienes padecemos de alguna enfermedad crónica o rebasamos los 50 años de vida, y que por ello somos más conscientes de que es breve nuestro paso por este mundo, estemos más atemorizados de sucumbir por el Covid-19 que quienes son más jóvenes y gozan de cabal salud.

Nuestra especie enfrenta hoy una amenaza como no había enfrentado desde hace poco más de 100 años cuando la Influenza Española mató entre 50 y 100 millones de personas (dependiendo del estudio que se consulte).

Entre 1918 y 1920 la Influenza Española mató a unos 300 000 mexicanos, aproximadamente el 2% de la población total que entonces tenía el país. Si la actual pandemia de Covid-19 matara al mismo porcentaje, el total de fallecidos sería de unos 3.4 millones de personas.

Escribí al inicio de esta columna que muchos sentimos estar dentro de una película de ciencia ficción o de terror porque durante nuestras vidas hemos visto una o más de las decenas de filmes que tratan sobre la manera en que la humanidad resulta perjudicada por una epidemia o pandemia.

Y estoy seguro de que muy pocos de los que vieron una o varias de estas películas creyeron que algún día vivirían algo similar a lo que vieron en una pantalla de cine o de televisión.

Al consultar la versión inglesa de Wikipedia encontré dos categorías de información: Films about viral outbreaks (Películas sobre brotes virales) y Films about infectious diseases (Películas sobre enfermedades infecciosas).

La primera proporciona información de 93 películas, la segunda de 35. En total 128 producciones cinematográficas de diversas calidades y alcances cuyos guiones estaban dedicados a situaciones parecidas a la que enfrentamos.

Algunas de ellas fueron vistas por millones: The Andromeda Strain, Cabin Fever, The Cassandra Crossing, Contagion, Epidemic, I Am Legend, Infection, Outbreak, Patient Zero, Resident Evil y World War Z.

En el sitio vulture.com hay un artículo en el que sus autores proporcionan una lista de lo que consideran las mejores 79 películas de pandemias que pueden verse durante la actual cuarentena y varias de ellas tratan sobre enfermedades respiratorias similares al Covid-19 que ahora amenaza a la humanidad.

Y no solo en largometrajes se nos presentaron las consecuencias reales o hipotéticas de una epidemia o pandemia, también existen muchos documentales y hasta una serie de seis capítulos en Netflix, Pandemic: How to Prevent an Outbreak (Pandemia: cómo prevenir un brote) que empezó a difundirse en enero de este año.

¿Y cómo olvidar la charla TED que dio en 2015 el fundador de Microsoft, Bill Gates, en donde le advirtió al mundo del riesgo de una epidemia viral y que había que ponerse a trabajar, pero ya, para prevenirla?

A través de películas, documentales, series, y estudios, conferencias y artículos de científicos distinguidos se nos ha advertido desde hace tiempo sobre la aparición de una pandemia viral.

Pocos hicieron caso a tantas advertencias; la mayoría no hicimos caso y creímos que era imposible que ocurriera una epidemia tan letal como la del Covid-19 y hoy pagamos las consecuencias de nuestro descuido.

ruizhealytimes.com