Asesoría legal

Estado de México, vergüenza nacional

Lic. Julio cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

El Estado de México ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en inseguridad por sus propios elementos policiacos, detenciones arbitrarias y en las cuales los mismos elementos policiacos les roban sus pertenencias a las personas que detienen ilegalmente, la impartición de justicia es la peor del país, tal es el caso que incluso una Juez de control de Cuautitlán, Estado de México procesó y sentenció ilegalmente a una chica estudiante de universidad, siguiendo las órdenes de una mujer vividora de nombre Martha Muñiz que es originaria del Estado de Coahuila y residente en el Estado de México, no generalizo en los elementos policiacos porque no todos son iguales, pero al menos los que participaron en la ilegal detención robaron a la “detenida”, la mujer vividora que en todo momento se hizo la víctima utilizó a su menor hija para fincar una responsabilidad penal a una chica que estudiaba la universidad y que por culpa tanto de esta vividora mujer como de las agentes del ministerio público, de la asesora jurídica de la fiscalía del Estado de México y de un ministerio público (todos de Cuautitlán, Estado de México) actuaron por simple lógica, observando también que los mencionados son personas jóvenes inexpertas en la materia de la impartición de justicia, por personas como estas México se hunde cada día más, no es aconsejable realizar inversiones en el Estado de México, ni la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de México interviene en estos asuntos porque ellos indican que no es de su competencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tampoco hace nada al respecto, a ninguna autoridad del país interviene en estas situaciones, pues entonces, se da a conocer que el ESTADO DE MEXICO es una zona totalmente insegura, no hay ni existe el respeto a los derechos humanos, un gobierno de Estado encabezado por un Gobernador priista que practica lo que por muchas décadas otros han hecho, impunidad, los gobiernos priistas por lo regular así se definen, de hecho, el correo del Gobernador del Estado de México no está en funciones, porque los mismos empleados le indican a quienes quieran enviar correo al Gobernador ALFREDO DEL MAZO MAZA les dan otro correo de otra persona, menos del Gobernador, estos son los que quieren seguir gobernando, es por ello que si los empresarios del país quieren invertir que NO sea en el Estado de México, porque solo van a encontrar impunidad, ya quedó más que claro con la Juez de Control de Cuautitlán, Estado de México Guadalupe Vega que solo en el Estado de México hay impunidad y favorecimientos políticos, y es que , la mujer vividora de nombre Martha Muñiz según lo investigado es quien se dedica a repartir despensas a personas a favor del PRI y tiene apoyo de una Diputada Local del mismo partido, es por ello, que elevo la voz a usted CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, como primera autoridad de este país, NO PERMITA MAS IMPUNIDAD EN EL ESTADO DE MEXICO, se reparten despensas con dinero del gobierno a favor del PRI, un Estado tiene autonomía, pero cuando esto se sale del marco legal, es entonces cuando hay que poner mano dura por parte del Gobierno Federal, PORQUE ES USTED, SEÑOR PRESIDENTE, LA PRIMERA AUTORIDAD DEL PAIS, y es quien debe llevar el control total, le hago de su conocimiento que las autoridades mencionadas al inicio de esta columna son unos arbitrarios, practican la impunidad, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que es a la que usted recomendó para ocupar ese cargo no se ha dignado a meter las manos y eso que ya se le hizo de su conocimiento, ¿entonces para qué sirve la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)? ¿Para cobrar un salario muy alto y no hacer absolutamente nada? De hecho, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia permite esta impunidad, se le hizo de su conocimiento y resulta que sus palabras son que cada Juzgado tiene autonomía, si, ya se entendió que esa autonomía es para darle poder a los impartidores como a la fulana mencionada que es titular del Juzgado de Control de Cuautitlán Estado de México y fincar delitos falsos como es el caso de la estudiante de universidad a la detuvieron ilegalmente, procesaron y sentenciaron, SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, en nombre de la CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTICULO 8 CONSTITUCIONAL le solicito sometan al Gobernador del Estado de México, este hombre encabeza un Estado de ingobernabilidad, las personas que se encuentran presas en los diversos reclusorios del Estado de México no tienen acceso a una justicia digna, las sentencias están desorbitadas, no se les da la oportunidad a las presas y los presos reivindicarse y readaptarse para regresarlos a la sociedad para que no vuelvan a delinquir, y otros, simplemente, son INOCENTES, con todos ellos se hace lo que quieren porque sus palabras de estos sujetos impartidores de justicia son unos inexpertos que actúan solo por la lógica y se dejan llevar por falsedad de declaración como es el caso de la mujer vividora que es originaria del Estado de Coahuila y que por causas desconocidas ahora vive en el Estado de México, EL ESTADO DE MEXICO ES UNA VERGÜENZA NACIONAL, con semejante impartición de justicia ha colocado al Estado de México como una vergüenza nacional, es por ello CIUDADANO PRESIDENTE DE MEXICO, se espera su valiosa intervención y que las palabras que usted mismo dijo en campaña que cero corrupción, cero impunidad sean llevadas a cabo, tela para cortar hay demasiada y puede usted empezar por el Estado de México, de igual manera, la revisión de unidades del transporte público por parte de elementos de la policía en el Estado de México es una violación a los derechos humanos de las personas, la gente del Estado de México no son animales ni objetos para que los estén bajando a cada rato de las unidades del transporte, si quieren combatir la inseguridad, es muy fácil, pidan a los transportistas que metan cámaras de circuito cerrado a todas las unidades del transporte público para que la gente no sea acosada por cuestionados elementos de la policía, le gante ya va a sus casas cansada de trabajar ya muy noche como para estarlos bajando y acosarlos, ACTÚE SEÑOR PRESIDENTE, ACTÚE YA.