Asesoría Legal

Estafa de las Afores, deben desaparecer

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Corrupción al interior de las administradoras y de CONSAR, en esta pandemia mucha gente se ha quedado sin trabajo y quiere accesar a una parte del dinero que tiene en afores, lamentablemente no pueden, tanto el IMSS como la CONSAR y las administradoras ponen una serie de trabas para que las personas accedan a su dinero, no manejan en ningún momento una buena estrategia mercadológica, están muy lejos las administradoras de las afores de usa la herramienta principal que es la mercadotecnia, solo tienen trabajadores mal pagados y mal capacitados, una de las principales administradoras que ponen muchísimas trabas es Banco Azteca, MERCADOTECNIA DE MEXICO llevó a cabo una investigación y resulta que una trabajadora de banco azteca le niega el acceso a la información a la gente, por ejemplo, no les da ninguna información de meses atrasados, únicamente del último mes, los empleados de banco azteca son personas que se encuentran a la defensiva en caso de que el titular del Afore quiera cambiar de administradora, incluso, les ponen una serie de trabas para darles acceso a ciertos recursos económicos de las Afores, lamentablemente las afores no deben existir, deben desaparecer, las afores es un proyecto creado por el gobierno para someter a las personas para que de su salario destinen cierta cantidad al afore, dicho dinero es trabajado y genera intereses, dichos intereses no son pagados a los titulares, se los quedan por muchos años las administradoras, por lo tanto, se jinetea por décadas dinero de los mexicanos, no son pocos millones son miles de millones de pesos, a decir, la gente y los funcionarios mexicanos viven con mente mediocre y pobre, ¿Por qué?, porque piensan que toda su vida son unos asalariados, que nacen, se desarrollan y estudian para ser únicamente unos asalariados, las universidades mexicanas son un nido de desempleados porque no generan confianza en los estudiantes, en que deben explotar su potencial y los minimizan al decirles que serán trabajadores de grandes empresas líderes en el mercado, las universidades públicas y privadas no crean líderes de negocios y empresariales, crean únicamente empleados para irse a trabajar a cualquier empresita o una empresa trasnacional, en fin, lo cierto es que México está bien marcado por sus trazos socioeconómicos, muchos jóvenes ya quieren concluir sus estudios para irse a trabajar a una empresa, no piensan que ellos podrían tener su propia empresa y crear grandes fuentes de empleo, esa es una mente mediocre y pobre, es por ello que día a día el gobierno es el más beneficiado en estos proyectos como el de las afores, aun y con ello PROFECO pone en una publicidad pobre y barata de las afores preguntando ¿en algún momento te has puesto a pensar cual será tu situación económica en 30 años? En fin, en lugar de darles aliento y decirles que pueden tener su propia empresa los hacen más tontos con esas preguntas, son creadores de mentes pobres y débiles, esto quiere decir que entre más mexicanos tontos pocos millonarios a sus costas, más aparte, desaparecen dinero de las afores como por arte de magia, hay personas que en cierta fecha tienen una cantidad en sus afore, después, va disminuyendo, es un enorme fraude lo que las administradoras de afores realizan, uno de ellos es BANCO AZTECA, seguido por BANCOPPEL, un señor de nombre Isidro tiene cierta cantidad de dinero en Afore de Banco Azteca, resulta que no tiene acceso a su dinero por negativas de su mismo personal de banco azteca, por un lado el IMSS se niega a darle un documento para realizar su trámite, por otro lado, banco azteca se cierra a ayudar a las personas de la tercera edad, hay miles de personas desempleadas y solo reciben negativas de quienes administran su dinero del afore, o bien, se dan cuenta también que su dinero ha desaparecido, tal es el caso también de un ex obrero que reclamó un dinero que tiene acumulado en Coppel y resulta que ya no tiene nada, tanto el IMSS como Coppel no dan la cara y se echan la bolita uno a otro, afore es un proyecto diseñado para beneficiar únicamente a los dueños de las administradoras de las afore, jinetean el dinero por largos años hasta ganar miles de millones de pesos, cualquier administradora como es banco azteca o Coppel son buenos dando de alta a los usuarios de las afore, pero a la hora de querer hacer algún retiro ponen trabas y más trabas, precisamente por estas situaciones las afore deben desaparecer y dejar de someter a los mexicanos y mexicanas ante las administradoras de afores que solo son UN FRAUDE, el Congreso de la Unión debe ya discutir el tema de desaparecer las afores, no debe operar ninguna administradora sustentado en todas y cada una de las quejas y denuncias de quienes quieren acceder a su dinero y le es negado, tal es el caso de don Chilo y Carlos los cuales por grabación se quejan del mal servicio de las afore por experiencia propia.