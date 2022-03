Puntos Fiscales

¿Estafa o estrategia Maestra?

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Muy buen día distinguidos lectores, a raíz de los últimos acontecimientos que se han venido suscitado en relación a la llamada estafa maestra, bautizada así por los opositores del pasado régimen, sin embargo para sorpresa de todos en esta semana la Maestra Rosario Robles decidió acogerse a la figura de testigo colaborador según su cuenta oficial de twitter y que según lo que va comentar es la verdad, sin embargo me llama mucho la atención este mensaje, tal pareciera que es un claro mensaje para alguien muy importante del pasado régimen, y que la maestra en su desesperación de ese encierro tal vez fue presionada a acogerse en esa figura jurídica del nuevo sistema penal de justicia con miras a las próximas elecciones federales, un boom que permita al partido del actual poder posesionarse de nueva cuenta en el gusto del electorado, y es que para ser franco el mal manejo de la pandemia y las malas decisiones de apoyar al director de la CFE Manuel Bartlett en la inexperiencia del manejo de las hidroeléctricas en circunstancias apremiantes y que hoy tiene algunas comunidades del norte de nuestro estado inundados y que decir de nuestro estado Vecino Tabasco, donde hasta el actual mandatario de aquél estado hizo pública la denuncia en contra del representante de C.F.E., aunado a los casos de corrupción de ciertos funcionarios federales que el actual ejecutivo federal se hace de la vista gorda como coloquialmente decimos, pero retomando el tema de la estafa maestra el punto final de esta historia surrealista es llegar hasta el ex mandatario Enrique Peña Nieto, a pesar de dar un mensaje claro por parte de uno de los abogados de la Maestra Rosario Robles en el que claramente dijo que no hay nada ni existe un vinculo que lo pueda relacionar lo hecho es que para llegar a él se busca ir avanzando cada vez más en los personajes cercanos de esta trama política y antes de llegar al objetivo final la antesala será el ex secretario de relaciones exteriores Luis Videgaray, quien a través de un twitter rechazó las acusaciones realizadas por la defensa de Rosario Robles en relación a que el principal orquestador de la estafa maestra fue él, y es que en su carta difundida en su red social escribió lo siguiente “Desde el punto de vista humano entiendo lo extraordinariamente difícil de su condición, incluyendo la perspectiva de enfrentar órdenes de aprehensión por delitos muy graves. Sin embargo, la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar inocentes”, un mensaje contundente dirigido para el equipo legal de la Maestra, a ello quiero dejar en claro que no estoy a favor o en contra de alguien de estos personajes políticos, mi opinión es en clara referencia a lo observado por los personajes ligados a un proceso penal y que bajo esta figura legal no han dado muestra de establecer los vínculos o nexos causales con lo que pretenden acreditar culpando a otros políticos que fueron servidores públicos del anterior sexenio, como por ejemplo del caso tan patético de Emilio Lozoya o que decir del General Cienfuegos, en donde intervino la diplomacia Mexicana para su liberación que a decir de expertos de la DEA y personal de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica muchos años en conseguir pruebas para vincularlo por delitos de narcotráfico en aquél país vecino del norte. Lo que es evidente que hasta el día de hoy ha crecido el descontento de gran parte de la población de como nuestra economía no se recupera, de la gran inseguridad que sigue prevaleciendo en nuestro país, y dicen por ahí que para bajar esos ánimos ásperos que existe hoy en día en relación a la percepción que tiene el gobernado de su presidente de México, no existe otra estrategia que calmar esos ánimos, por lo que se anunció a través del Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social otro polémico personaje que sigue recibiendo el espaldarazo de López Obrados, Zoé Robledo anunció apoyos económicos para gastos funerarios por Covid-19, mismo que consistirá en la cantidad de 11 mil 460 pesos a familiares de personas que tuvieron la desgracia de tener un pariente fallecido por covid, dichos recursos económicos vendrán del INSABI y de los egresos de la federación. En lo particular distinguido lector no creó en la palabra de ningún político, todos están hecho de la misma madera que es servirse del pueblo, no dudo que pueda existir políticos honorables, pero el observar y analizar a las personas que tienen una representación popular como los diputados federales, y que lejos de apoyar iniciativas para reactivar la economía, tal pareciera que ahora todos los empresarios son enemigos del sistema, y exigirles a que mantenga a su plantilla laboral.