Asesoría legal

Evaluación problema Covid – 19

Lic. Julio cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Mercadotecnia de México lo dijo al inicio del problema, incluso, desde diciembre del año pasado, que se avecinaba un problema grande y que en enero y febrero la gente no iba a morir de coronavirus sino de hambre, como empresa podemos decir que es muy mala estrategia del Gobierno Federal mexicano hacia el virus desencadenado en el país, les está ganando la batalla y minuto tras minuto está creciendo considerablemente el número de contagiados, como empresario e investigador de las situaciones que suceden en nuestro país puedo decir algunos puntos, Gobierno Federal no está ayudando en nada ante ésta situación y lo mejor aquí es cambiar al señor Presidente López Obrador y a los actuales funcionarios federales por la incapacidad de como manejan las cosas, los principales líderes empresariales mexicanos deben llevar a cabo pláticas para proponer no solo al Senado de la Republica sino también al Congreso de la Unión la remoción del presidente López Obrador sustentado por su incapacidad y por agredir a la gente desde el principio de su sexenio al decirles Chairos y fifís a los mexicanos en general, es una completa falta de respeto de este liderzuelo socialista que no piensa ni actúa como presidente de una nación, aquí lo importante es removerlo inmediatamente y no permitir que meta mano ni tenga decisiones en el Senado ni en la Cámara como lo ha hecho, de lo que tanto se quejaba es ahora él quien lo lleva a la práctica, en fin, este socialista debe dejar inmediatamente el cargo, por otro lado, el mismo presidente AMLO desde un principio ha usado al Estado de Chiapas como sala de migrantes a sabiendas que ellos traen enfermedades de sus países de origen, se les ha negado hospitalización a personas por accidentes u otras enfermedades, está bien que les den prioridad al COVID – 19, pero, puedo poner como ejemplo de Gobernadores que NO pertenecen a ese partiducho llamado MORENA, los Gobernadores que NO pertenecen a MORENA según investigación de MERCADOTECNIA DE MEXICO son los que dan la cara por su gente, aman a su pueblo porque demostrado está, tienen decisiones firmes, de hecho, el mismo AMLO dice cuáles son los Estados con mas violencia pero no menciona los Estados inseguros que gobierna MORENA y que son incluso los que encabezan la inseguridad a nivel nacional, COVID – 19 no entra curiosamente en Estados gobernados por otros partidos distintos al de MORENA, muchos funcionarios federales, estatales y municipales, Diputados Federales, locales, Senadores que pertenecen a MORENA solo llegaron por el boom de que la gente veía como un dios al actual presidente, uno de los Estados tiene un rincón donde nunca llegaría el coronavirus, no es gobernado por MORENA y la gente estaría totalmente a salvo, y si llegara a pasar que se infectara la gente, ese gobierno está super preparado para combatir el coronavirus porque no escatiman en recursos y lo que mas hay son medicinas, es gobernado por MOVIMIENTO CIUDADANO (MC), otro Estado con la menor incidencia (1.61) del coronavirus a nivel nacional pertenece a Durango y es gobernado por el Lic. José Rosas Aispuro, Estado gobernado por el PAN, seguido por el Estado de Colima (1,78) gobernado por una alianza de partidos y los cuales son PRI, PVEM, PANAL y PT, hemos encontrado que los Estados donde no gobierna MORENA son los mas afectados por coronavirus y esto es muy fácil descifrarlo, los actuales Gobernantes y funcionarios de MORENA no tienen ninguna experiencia como políticos ni saben como defender al país, solo fueron agarrados al azar para jugar una elección que iba asegurada porque iba a ganar AMLO precisamente por ser el boom del momento, éstas son las graves consecuencias de haber elegido a alguien sin experiencia política alguna, pero, hay algo que quiero comentar, la incidencia en la Ciudad de México es de 26.76, la incidencia de Jalisco es de 2.69 (muy baja por cierto teniendo a Guadalajara como la tercera ciudad más grande del país y es impresionante como las autoridades resguardan a sus gentes), Nuevo León tiene una tasa de incidencia de 3.62 siendo el segundo Estado más grande del país y que su Gobernador el Bronco fue un candidato sin partido político (independiente), sin embargo, y con el debido respeto que se merece el Gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas ha redoblado esfuerzos en coordinación con la Fiscalía General de Justicia que encabeza el Lic. Llaven Abarca para que su gente no sea afectada aun y con el super problemón de migración que tienen en su Estado, es admirable de esta última autoridad lo que está haciendo a pesar de que es de MORENA y es el único Estado de MORENA a nivel nacional que tiene la incidencia mas baja, y no es el partido, son sus funcionarios que han demostrado capacidad, para concluir, NO SALIR de casa es lo mejor para combatir de esta manera el COVID-19, los que tienen algún lote fuera de la ciudad son los mas beneficiados pues es hora de ocuparlo para estar totalmente libre de este mortal virus, cuídense mucho, tomen mucha agua y a ponerse a cada rato gel antibacterial o bien lavarse las manos a cada rato.